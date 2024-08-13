ФутболПариж-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Евгений Донской«Новак вряд ли заберет ещё хоть один Шлем». Евгений Донской — о победном Кубке Дэвиса и олимпийском золоте Джоковича Церемония открытия завершилась на ТрокадероЦеремония закрытия Олимпиады-2024. Онлайн Сборная США по баскетболу11 августа в Париже-2024: анонс, онлайн, итоги дня
  • 21:58
    • «Спартак» не смог переиграть «Ахмат»
  • 19:32
    • «Крылья Советов» всухую обыграли «Факел» в матче РПЛ
    Все новости спорта

    «Хеккен» снова разгромит эстонский клуб?

    «Пайде» — «Хеккен». Ставка (к. 2.34) и прогноз на футбол, Лига конференций, 13 августа 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Пайде» — «Хеккен»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Хеккен» — «Пайде»
    В третьем отборочном раунде Лиги конференций 13 августа пройдет матч «Пайде» — «Хеккен». Начало — в 19:30 Ставка и прогноз на матч «Пайде» — «Хеккен», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига конференций. Квалификация 13 Августа 2024 года

    Пайде

  • Пайде
    •  Пайде 19:30 Хеккен

    Хеккен

  • Гётеборг
    •

    «Пайде»

    Турнирная таблица: В чемпионате Эстонии «Пайде» занимает 4 место, аккумулировав 38 пунктов. В 22 туре внутреннего первенства участник Лиги конференций на выезде переиграл команду «Курессааре» (2:0).

    Последние матчи: «Пайде» фактически лишился шансов на продолжение борьбы в Лиге конференций. Эстонский коллектив в первом матче противостояния со шведским «Хеккеном» потерпел крупное поражение со счётом 1:6.

    Пайде — Хеккен: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 8.045.941.28Бонус180%
    •

    В предыдущих раундах ЛК «Пайде» обыграл «Бала Таун» из Уэльса (1:1 — дома, 2:1 — в гостях) и «Стьярнан» (4:0 — дома, 1:2 — в гостях).

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    Состояние команды: В последних пяти матчах «Пайде» одержал три победы и потерпел два проигрыша.

    «Хеккен»

    Турнирная таблица: В чемпионате Швеции «Хеккен» занимает 6 место, набрав 27 очков: 8 побед, 3 ничьи и 6 поражений.

  • Трансферный дайджест. 30 июля — 5 августа
  • Мамардашвили может перебраться в Англию, «шмели» хотят заполучить Байера, а «Барселона» намерена расстаться с Лангле
  • 05/08/2024

    • Последние матчи: В Лиге конференций «Хеккен» стартовал со второго квалификационного раунда, переиграв в двухматчевой дуэли «Дюделанж» из Люксембурга (6:1 — дома, 6:2 — в гостях).

    Шведы в шаге от выхода в плей-офф Лиги конференций, так как добились разгромной победы над командой «Пайде» (6:1).

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    20ИгратьБесплатная ставка по промо LIVEFBEU1go 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Состояние команды: «Хеккен» демонстрирует выигрышную серию, которая состоит из четырёх матчей. Помимо успешных игр в еврокубках шведы успешно сыграли в чемпионате, обыграв «Вестерос» (4:0).

    Статистика для ставок

    • Выигрышная серия «Хеккена» состоит из четырёх матчей

    • «Пайде» переиграл в Лиге конференций «Бала Таун» и «Стьярнан»

    • «Хеккен» и «Пайде» (6:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Хеккен» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.32. Ничья оценена в 5.74, а победа «Пайде» — в 8.20.

    ТБ 3.5 и ТМ 3.5 принимаются с коэффициентом — 1.95 и 1.75 соответственно.

    Прогноз: «Хеккен» в последних играх показывает отличную реализацию моментов — 6 мячей за матч. Шведы вполне могут отггруизить эстонцам ещё 6 голов.

    Ставка: Победа «Хеккена» с форой (-2) с коэффициентом 2.34.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча, в среднем за игру команды забивают по 3 гола.

    Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 1.95.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.27
  • Прогноз на матч Илбирс — Мурас Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч АГМК — Навбахор
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Уфа — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Самсонова — Ван
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Потапова — Бюрель
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Павлюченкова — Жабер
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Мухова — Ястремская
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Калинская — Синякова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Векич — Аддад Майа
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.47
  • Прогноз на матч Бултер — Линетт
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Штруфф — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Шелтон — Опелка
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Хачанов — Серундоло
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Руне — Берреттини
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Пайде» — «Хеккен»: прогноз, ставка (2.34), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 13.08.2024. Прогнозы на футбол. «Хеккен» снова разгромит эстонский клуб?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Париж-2024 Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры