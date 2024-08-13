В третьем отборочном раунде Лиги конференций 13 августа пройдет матч «Пайде» — «Хеккен». Начало — в 19:30 Ставка и прогноз на матч «Пайде» — «Хеккен», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Пайде»

Турнирная таблица: В чемпионате Эстонии «Пайде» занимает 4 место, аккумулировав 38 пунктов. В 22 туре внутреннего первенства участник Лиги конференций на выезде переиграл команду «Курессааре» (2:0).

Последние матчи: «Пайде» фактически лишился шансов на продолжение борьбы в Лиге конференций. Эстонский коллектив в первом матче противостояния со шведским «Хеккеном» потерпел крупное поражение со счётом 1:6.

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В предыдущих раундах ЛК «Пайде» обыграл «Бала Таун» из Уэльса (1:1 — дома, 2:1 — в гостях) и «Стьярнан» (4:0 — дома, 1:2 — в гостях).

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Пайде» одержал три победы и потерпел два проигрыша.

«Хеккен»

Турнирная таблица: В чемпионате Швеции «Хеккен» занимает 6 место, набрав 27 очков: 8 побед, 3 ничьи и 6 поражений.

Последние матчи: В Лиге конференций «Хеккен» стартовал со второго квалификационного раунда, переиграв в двухматчевой дуэли «Дюделанж» из Люксембурга (6:1 — дома, 6:2 — в гостях).

Шведы в шаге от выхода в плей-офф Лиги конференций, так как добились разгромной победы над командой «Пайде» (6:1).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: «Хеккен» демонстрирует выигрышную серию, которая состоит из четырёх матчей. Помимо успешных игр в еврокубках шведы успешно сыграли в чемпионате, обыграв «Вестерос» (4:0).

Статистика для ставок

Выигрышная серия «Хеккена» состоит из четырёх матчей

«Пайде» переиграл в Лиге конференций «Бала Таун» и «Стьярнан»

«Хеккен» и «Пайде» (6:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Хеккен» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.32. Ничья оценена в 5.74, а победа «Пайде» — в 8.20.

ТБ 3.5 и ТМ 3.5 принимаются с коэффициентом — 1.95 и 1.75 соответственно.

Прогноз: «Хеккен» в последних играх показывает отличную реализацию моментов — 6 мячей за матч. Шведы вполне могут отггруизить эстонцам ещё 6 голов.

Ставка: Победа «Хеккена» с форой (-2) с коэффициентом 2.34.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча, в среднем за игру команды забивают по 3 гола.

Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 1.95.