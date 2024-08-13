Пайде
Хеккен
«Пайде»
Турнирная таблица: В чемпионате Эстонии «Пайде» занимает 4 место, аккумулировав 38 пунктов. В 22 туре внутреннего первенства участник Лиги конференций на выезде переиграл команду «Курессааре» (2:0).
Последние матчи: «Пайде» фактически лишился шансов на продолжение борьбы в Лиге конференций. Эстонский коллектив в первом матче противостояния со шведским «Хеккеном» потерпел крупное поражение со счётом 1:6.
Пайде — Хеккен: коэффициенты букмекеров
В предыдущих раундах ЛК «Пайде» обыграл «Бала Таун» из Уэльса (1:1 — дома, 2:1 — в гостях) и «Стьярнан» (4:0 — дома, 1:2 — в гостях).
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: В последних пяти матчах «Пайде» одержал три победы и потерпел два проигрыша.
«Хеккен»
Турнирная таблица: В чемпионате Швеции «Хеккен» занимает 6 место, набрав 27 очков: 8 побед, 3 ничьи и 6 поражений.
Последние матчи: В Лиге конференций «Хеккен» стартовал со второго квалификационного раунда, переиграв в двухматчевой дуэли «Дюделанж» из Люксембурга (6:1 — дома, 6:2 — в гостях).
Шведы в шаге от выхода в плей-офф Лиги конференций, так как добились разгромной победы над командой «Пайде» (6:1).
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: «Хеккен» демонстрирует выигрышную серию, которая состоит из четырёх матчей. Помимо успешных игр в еврокубках шведы успешно сыграли в чемпионате, обыграв «Вестерос» (4:0).
Статистика для ставок
- Выигрышная серия «Хеккена» состоит из четырёх матчей
- «Пайде» переиграл в Лиге конференций «Бала Таун» и «Стьярнан»
- «Хеккен» и «Пайде» (6:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Хеккен» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.32. Ничья оценена в 5.74, а победа «Пайде» — в 8.20.
ТБ 3.5 и ТМ 3.5 принимаются с коэффициентом — 1.95 и 1.75 соответственно.
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Прогноз: «Хеккен» в последних играх показывает отличную реализацию моментов — 6 мячей за матч. Шведы вполне могут отггруизить эстонцам ещё 6 голов.
Ставка: Победа «Хеккена» с форой (-2) с коэффициентом 2.34.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча, в среднем за игру команды забивают по 3 гола.
Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 1.95.