Челси
Интер
«Челси»
Турнирное положение: «Аристократы» минувший сезон провели не столь успешно. «Челси» финишировал на 6 месте в АПЛ.
При этом «Челси» в минувшем чемпионате Англии выиграл лишь в 18 матчах из 38. А вот в свои ворота команда пропустила 63 раза.
Челси — Интер: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: летом лондонцы провели 5 контрольных поединков. В них команда выиграла 1 раз при 3 поражениях.
Причем «Челси» в своем последнем поединке уступил мадридскому «Реалу» (1:2). А вот до того команда уступила еще и «Манчестер Сити» (2:4).
В 5 своих последних матчах «Челси» отличился 9 забитыми мячами. А вот в свои ворота команда пропустила 12 раз.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: лондонцы выиграли лишь у «Америки» (3:0). А вот поединки с крепкими европейскими клубами были проиграны.
При этом «Челси» традиционно неудачно противостоит миланцам. Из 5 последних очных поединков англичане проиграли 3 раза при одной виктории.
Наверняка англичане постараются дать бой чемпиону Италии. Да и желание впервые за 10 лет одолеть миланцев у них огромное.
«Интер»
Турнирное положение: Эта команда провела сверхудачный минувший сезон. «Интер» уверенно добыл Скудетто.
При этом «Интер» в 38 поединках настрелял 89 мячей в ворота соперников. Зато пропускала команда в среднем менее гола за матч — 22 мяча.
Последние матчи: А вот серия контрольных поединков у команды началась уже давненько. В 5 спаррингах подопечные Симоне Индзаги выиграли 3 раза при одном поражении.
При этом «Интер» в последней контрольной встрече уступил «Аль-Иттихаду» (0:2). А вот до того миланцы расписали паритет со скромной «Пизой» (1:1).
В 5 своих последних матчах команда отличилась 9 забитыми мячами. А вот пропустила команда 6 мячей в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Подбор игроков у команды по именам весьма приличный. Вот только в двух последних матчах миланцы выглядели бледновато.
При этом «Интер» выиграл в трех своих первых контрольных поединках. Правда, Симоне Индзаги пока никак не может собрать оптимальный состав.
Отлично вписался в игровой ансамбль команды Мехди Тареми. Иранец в 3 спаррингах забил 5 мячей в ворота соперников.
Очевидно, что номинальные гости будут активны в атаке. Да и мотивация дать вернуться к победам у чемпиона Италии огромная.
Статистика для ставок
- «Челси» проиграл в 2 последних контрольных матчах
- «Интер» не побеждал в 2 последних контрольных поединках
- Лондонцы уже 10 лет не обыгрывают «Интер»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Челси» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.33. Ничья оценена в 3.98, а победа оппонента — в скромные 2.67.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.36 и 2.78.
- 2.55Зенит — Динамо: прогноз и ставкаСегодня в 17:30
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Прогноз: Миланцы смотрятся монолитнее соперника, к тому же мотивированы вернуться на победный путь.
«Челси» крайне нестабилен, да и оборона «аристократов» частенько допускает результативные ошибки.
Ставка: Победа «Интера» за 2.67.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забить в этом поединке забить сможет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.98