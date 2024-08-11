11 августа в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Челси» и «Интер». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Челси» — «Интер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Челси»

Турнирное положение: «Аристократы» минувший сезон провели не столь успешно. «Челси» финишировал на 6 месте в АПЛ.

При этом «Челси» в минувшем чемпионате Англии выиграл лишь в 18 матчах из 38. А вот в свои ворота команда пропустила 63 раза.

Последние матчи: летом лондонцы провели 5 контрольных поединков. В них команда выиграла 1 раз при 3 поражениях.

Причем «Челси» в своем последнем поединке уступил мадридскому «Реалу» (1:2). А вот до того команда уступила еще и «Манчестер Сити» (2:4).

В 5 своих последних матчах «Челси» отличился 9 забитыми мячами. А вот в свои ворота команда пропустила 12 раз.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: лондонцы выиграли лишь у «Америки» (3:0). А вот поединки с крепкими европейскими клубами были проиграны.

При этом «Челси» традиционно неудачно противостоит миланцам. Из 5 последних очных поединков англичане проиграли 3 раза при одной виктории.

Наверняка англичане постараются дать бой чемпиону Италии. Да и желание впервые за 10 лет одолеть миланцев у них огромное.

«Интер»

Турнирное положение: Эта команда провела сверхудачный минувший сезон. «Интер» уверенно добыл Скудетто.

При этом «Интер» в 38 поединках настрелял 89 мячей в ворота соперников. Зато пропускала команда в среднем менее гола за матч — 22 мяча.

Последние матчи: А вот серия контрольных поединков у команды началась уже давненько. В 5 спаррингах подопечные Симоне Индзаги выиграли 3 раза при одном поражении.

При этом «Интер» в последней контрольной встрече уступил «Аль-Иттихаду» (0:2). А вот до того миланцы расписали паритет со скромной «Пизой» (1:1).

В 5 своих последних матчах команда отличилась 9 забитыми мячами. А вот пропустила команда 6 мячей в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Подбор игроков у команды по именам весьма приличный. Вот только в двух последних матчах миланцы выглядели бледновато.

При этом «Интер» выиграл в трех своих первых контрольных поединках. Правда, Симоне Индзаги пока никак не может собрать оптимальный состав.

Отлично вписался в игровой ансамбль команды Мехди Тареми. Иранец в 3 спаррингах забил 5 мячей в ворота соперников.

Очевидно, что номинальные гости будут активны в атаке. Да и мотивация дать вернуться к победам у чемпиона Италии огромная.

Статистика для ставок

«Челси» проиграл в 2 последних контрольных матчах

«Интер» не побеждал в 2 последних контрольных поединках

Лондонцы уже 10 лет не обыгрывают «Интер»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Челси» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.33. Ничья оценена в 3.98, а победа оппонента — в скромные 2.67.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.36 и 2.78.

Прогноз: Миланцы смотрятся монолитнее соперника, к тому же мотивированы вернуться на победный путь.

«Челси» крайне нестабилен, да и оборона «аристократов» частенько допускает результативные ошибки.

Ставка: Победа «Интера» за 2.67.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забить в этом поединке забить сможет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.98