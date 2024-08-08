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    «Витория Гимарайнш» проведет удачную гастроль

    «Цюрих» — «Витория Гимарайнш». Ставка (к. 3.24) и прогноз на футбол, квалификация Лиги конференций, 8 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Цюрих» — «Витория Гимарайнш»
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    «Витория Гимарайнш»
    8 августа в 1/2 финала квалификационного раунда Лиги конференций по футболу сыграют «Цюрих» и «Витория Гимарайнш». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Цюрих» — «Витория Гимарайнш», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 08 Августа 2024 года

    Цюрих

  • Цюрих
    •  Цюрих 20:00 Витория Гимарайнш

    Витория Гимарайнш

  • Гимарайнш
    •

    «Цюрих»

    Турнирное положение: «Цюрих» вполне преуспевает в своем чемпионате. Там команда пребывает на 3 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Цюрих» в 3 стартовых турах швейцарского чемпионата набрал 7 очков. При этом игроки команды отличились 8 забитыми мячами.

    Цюрих — Витория Гимарайнш: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда добыла 1 балл. «Цюрих» подписал мировую с «Янг Бойз» (2:2).

    Причем до того «Цюрих» в квалификации Лиги конференций прошел ирландский барьер. Швейцарцы переиграли «Шелбурн» (3:0, 0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Цюрих» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: Швейцарский клуб смотрится весьма прилично. Да и не проигрывает команда уже 5 матчей подряд.

    При этом «Цюрих» в двух своих последних поединках сыграл вничью. Хотя до того команда победила трижды кряду.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Швейцарцы постараются соорудить комфортный для себя голевой задел перед ответной встречей.

    «Витория Гимарайнш»

    Турнирное положение: Португальцы явно нацелены на проход в групповой раунд. «Витория Гимарайнш» давно зарекомендовала себя опытным еврокубковым бойцом.

    Причем «Витория Гимарайнш» пока еще не стартовала в чемпионате Польши. Команда прекрасно обороняется, не пропуская в 4 своих последних матчах.

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    • Последние матчи: в предыдущем раунде квалификации команда прошла мальтийскую «Флоринау». В первой встрече португальцы выиграли со счетом 1:0, а затем уверенно добили соперника (4:0).

    До того «Витория Гимарайнш» провела 4 контрольных поединка. Причем во всех 4 команда сумела отпраздновать победы.

    В 5 своих последних матчах команда добыла виктории. В этих поединках игроки клуба отличились 15 забитыми мячами при 1 пропущенном.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: уверенный проход мальтийского барьера никак не расхолодит команду. Да и со швейцарцами «Витория Гимарайнш» может знатно пободаться.

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    Победная серия команды составляет уже 7 матчей. Да и с атакой у португальцев все складывается весьма неплохо.

    При этом «Витория Гимарайнш» имеет довольно качественный подбор игроков. Да и победы в спаррингах явно прибавили уверенности в собственных силах.

    Нет сомнений, что номинальные гости не собираются лишь обороняться. При этом тылы команды весьма надежны и крепки.

    Статистика для ставок

    • «Витория Гимарайнш» выиграла в 7 своих последних матчах

    • «Цюрих» не проигрывал в 5 своих последних поединках

    • Португальцы в 4 последних матчах оставляли свои ворота сухими

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Цюрих» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.19. Ничья оценена в 3.34, а победа оппонента — в скромные 3.24.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.05 и 1.75.

    Прогноз: Португальцы в последних матчах выглядели весьма монолитно.

    Швейцарцы менее стабильны стабильны, плюс в своем последнем матче допустили немало ошибок в обороне.

    Ставка: Победа «Витории Гимарайнш» за 3.24.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме будет зафиксирована ничья.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.07

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    «Цюрих» — «Витория Гимарайнш»: прогноз, ставка (3.24), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 08.08.2024. Прогнозы на футбол. «Витория Гимарайнш» проведет удачную гастроль
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