8 августа в 1/2 финала квалификационного раунда Лиги конференций по футболу сыграют «Иберия 1999» и «Истанбул Башакшехир». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Иберия 1999» — «Истанбул Башакшехир», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Иберия 1999»

Турнирное положение: «Иберия 1999» вполне преуспевает в своем чемпионате. Там команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Иберия 1999» на 7 очков отстает от лидера. Так что основной задачей будет сохранение третьей строчки.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата Грузии команда потеряла 2 очка. «Иберия 1999» подписала мировую с «Телави» (1:1).

Причем до того «Иберия 1999» прошел в предыдущем раунде «Партизани». Победив в первой встрече (2:0), ответную грузины завершили вничью (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Иберия 1999» выиграла 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: Грузины уже прыгнули выше головы. А вот тягаться с турками команде будет крайне сложно.

При этом «Иберия 1999» не побеждает уже 3 матча кряду. В двух последних поединках команда подписывала мировые.

Очевидно, что грузины будут действовать вторым номером. Номинальные хозяева надеются на надежность своих тылов.

«Истанбул Башакшехир»

Турнирное положение: Турки явно нацелены на проход в групповой раунд. «Истанбул Башакшехир» давно зарекомендовал себя опытным еврокубковым бойцом.

Причем «Истанбул Башакшехир» пока еще не стартовал в своем чемпионате. Зато в предыдущем раунде квалификации Лиги конференций турки уверенно прошли санмаринскую «Ла-Фиориту» (6:1, 4:0).

Последние матчи: Летом турки сыграли лишь один контрольный поединок. Команда переиграла сербский «Железничар» Панчево (2:1).

В своем последнем поединке «Истанбул Башакшехир» одолел «Ла-Фиориту» (4:0). Да и вообще, команда выиграла во всех 3 своих летних матчах.

В 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках игроки «Истанбул Башакшехира» отличились 18 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: уверенный проход санмаринского барьера явно не расхолодит команду. Да и грузин «Истанбул Башакшехир» априори не должен замечать.

Нет сомнений, что турки постараются сыграть результативно. Причем номинальные гости наверняка попытаются все решить еще в первой встрече.

При этом «Истанбул Башакшехир» имеет весьма качественный по именам подбор игроков. Да и серия из 3 побед кряду явно окрыляет!

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. Да и оппонент не столь опытен в еврокубковых баталиях.

Статистика для ставок

«Истанбул Башакшехир» победил в 4 своих последних матчах

«Иберия 1999» не побеждает в 3 матчах кряду

Турки в 2 своих последних матчах отличились 10 голами

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Истанбул Башакшехир» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.42. Ничья оценена в 4.70, а победа оппонента — в скромные 6.77.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.57 и 2.19.

Прогноз: Турки явно превосходят соперника в классе, и наверняка не заметят нестабильных грузин.

Грузины не преуспевают в последних поединках, да и опыта поединков такого уровня им недостает.

Ставка: Фора «Истанбул Башакшехира» -1.5 за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.52