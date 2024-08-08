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    Турки не заметят «Иберию 1999»

    «Иберия 1999» — «Истанбул Башакшехир». Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, квалификация Лиги конференций, 8 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Иберия 1999» — «Истанбул Башакшехир»
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    «Истанбул Башакшехир»
    8 августа в 1/2 финала квалификационного раунда Лиги конференций по футболу сыграют «Иберия 1999» и «Истанбул Башакшехир». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Иберия 1999» — «Истанбул Башакшехир», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 08 Августа 2024 года

    Иберия 1999

  • Тбилиси
    •  Иберия 1999 19:00 Истанбул Башакшехир

    Истанбул Башакшехир

  • Стамбул
    •

    «Иберия 1999»

    Турнирное положение: «Иберия 1999» вполне преуспевает в своем чемпионате. Там команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

    При этом «Иберия 1999» на 7 очков отстает от лидера. Так что основной задачей будет сохранение третьей строчки.

    Иберия 1999 — Истанбул Башакшехир: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре чемпионата Грузии команда потеряла 2 очка. «Иберия 1999» подписала мировую с «Телави» (1:1).

    Причем до того «Иберия 1999» прошел в предыдущем раунде «Партизани». Победив в первой встрече (2:0), ответную грузины завершили вничью (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Иберия 1999» выиграла 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: Грузины уже прыгнули выше головы. А вот тягаться с турками команде будет крайне сложно.

    При этом «Иберия 1999» не побеждает уже 3 матча кряду. В двух последних поединках команда подписывала мировые.

    Очевидно, что грузины будут действовать вторым номером. Номинальные хозяева надеются на надежность своих тылов.

    «Истанбул Башакшехир»

    Турнирное положение: Турки явно нацелены на проход в групповой раунд. «Истанбул Башакшехир» давно зарекомендовал себя опытным еврокубковым бойцом.

    Причем «Истанбул Башакшехир» пока еще не стартовал в своем чемпионате. Зато в предыдущем раунде квалификации Лиги конференций турки уверенно прошли санмаринскую «Ла-Фиориту» (6:1, 4:0).

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    • Последние матчи: Летом турки сыграли лишь один контрольный поединок. Команда переиграла сербский «Железничар» Панчево (2:1).

    В своем последнем поединке «Истанбул Башакшехир» одолел «Ла-Фиориту» (4:0). Да и вообще, команда выиграла во всех 3 своих летних матчах.

    В 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках игроки «Истанбул Башакшехира» отличились 18 забитыми мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: уверенный проход санмаринского барьера явно не расхолодит команду. Да и грузин «Истанбул Башакшехир» априори не должен замечать.

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    Нет сомнений, что турки постараются сыграть результативно. Причем номинальные гости наверняка попытаются все решить еще в первой встрече.

    При этом «Истанбул Башакшехир» имеет весьма качественный по именам подбор игроков. Да и серия из 3 побед кряду явно окрыляет!

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. Да и оппонент не столь опытен в еврокубковых баталиях.

    Статистика для ставок

    • «Истанбул Башакшехир» победил в 4 своих последних матчах

    • «Иберия 1999» не побеждает в 3 матчах кряду

    • Турки в 2 своих последних матчах отличились 10 голами

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Истанбул Башакшехир» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.42. Ничья оценена в 4.70, а победа оппонента — в скромные 6.77.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.57 и 2.19.

    Прогноз: Турки явно превосходят соперника в классе, и наверняка не заметят нестабильных грузин.

    Грузины не преуспевают в последних поединках, да и опыта поединков такого уровня им недостает.

    Ставка: Фора «Истанбул Башакшехира» -1.5 за 2.15.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.52

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    «Иберия 1999» — «Истанбул Башакшехир»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 08.08.2024. Прогнозы на футбол. Турки не заметят «Иберию 1999»
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