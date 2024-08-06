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    «Крузейро» — «Форталеза». Ставка (к. 2.02) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 6 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Крузейро» — «Форталеза»
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    «Форталеза»
    6 августа в 21-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Крузейро» и «Форталеза». Начало игры — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Крузейро» — «Форталеза», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 06 Августа 2024 года

    Крузейро

  • Бразилия. Серия А
    •  Крузейро 03:00 Форталеза

    Форталеза

  • Бразилия. Серия А
    •

    «Крузейро»

    Турнирное положение: «Крузейро» сражается за самые высокие места. На данный момент команда расположилась на 5 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Крузейро» на 8 очков отстает от лидера, имея 2 матча в запасе. Вот только забивает команда в среднем более гола за матч: 28 мячей в 19 поединках.

    Последние матчи: В последних матчах команда выглядела весьма выгодно. В двух своих последних матчах она не пропустила ни разу.

    Предыдущий поединок c «Ботафого» сложился для команды успешно (3:0). А вот до того был обыгран еще и «Жувентуде» (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Крузейро» выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей, пропустив трижды.

    Не сыграют: Рафа Силва — травмирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке команда явно преуспевает. «Крузейро» пропускает в среднем гол за матч.

    Матчи против «Форталезы» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Крузейро» выиграл 1 раз при 2 поражениях.

    Очевидно, что номинальные хозяева постараются продлить свой победный сериал. Да и мотивация подняться в топ-4 у команды огромная.

    «Форталеза»

    Турнирное положение: «Форталеза» сражается за попадание в топ-4. На текущий момент команда находится на 4 месте.

    Причем «Форталеза» в 19 матчах чемпионата уступила всего лишь трижды. Вот только забивает команда в среднем чуть более гола за матч — 24 мяча.

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    • Последние матчи: в предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. Дома «Форталеза» минимально одолела «Сан-Паулу».

    До того команда не сумела переиграть «Крисиуму» (1:1). Зато «Атлетико Гойаненсе» был уверенно обыгран (3:1).

    Вообще же, «Форталеза» в 5 своих последних матчах добыла 4 победы. Забила в них команда 10 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда выглядит весьма уверенно. Да и потенциально «Форталеза» способна подняться, как минимум, в тройку.

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    Плюс ко всему, команда имеет весьма надежные тылы. Пропускает «Форталеза» в среднем фактически гол за матч: 18 мячей в 19 поединках.

    Причем «Форталеза» является миролюбивой командой, сыграв вничью уже 6 раз. Вот только в двух последних поединках команда забивала лишь по голу.

    Нет сомнений, что гости будут стараться зацепиться за очки. Вот только в двух последних очных поединках с «Крузейро» команда по разу уступила и сыграла вничью.

    Статистика для ставок

    • «Крузейро» реже всех в чемпионате играет вничью — 2 раза

    • «Форталеза» проигрывает реже всех в лиге — 3 раза

    • Обе команды в среднем пропускают гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Крузейро» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.94. Ничья оценена в 3.42, а победа оппонента — в скромные 4.11.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.27 и 1.64.

    Прогноз: Обе команды прибавили в последнее время, и явно будут активны в атаке.

    И те, и другие намерены побороться за самые высокие места, к тому же имеют потенциал прибавить в плане реализации.

    Ставка: Обе забьют за 2.02.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.27

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    «Крузейро» — «Форталеза»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 06.08.2024. Прогнозы на футбол. Забить получится у всех?
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