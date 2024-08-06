Крузейро
Форталеза
«Крузейро»
Турнирное положение: «Крузейро» сражается за самые высокие места. На данный момент команда расположилась на 5 строчке турнирной таблицы.
При этом «Крузейро» на 8 очков отстает от лидера, имея 2 матча в запасе. Вот только забивает команда в среднем более гола за матч: 28 мячей в 19 поединках.
Последние матчи: В последних матчах команда выглядела весьма выгодно. В двух своих последних матчах она не пропустила ни разу.
Предыдущий поединок c «Ботафого» сложился для команды успешно (3:0). А вот до того был обыгран еще и «Жувентуде» (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Крузейро» выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей, пропустив трижды.
Не сыграют: Рафа Силва — травмирован.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке команда явно преуспевает. «Крузейро» пропускает в среднем гол за матч.
Матчи против «Форталезы» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Крузейро» выиграл 1 раз при 2 поражениях.
Очевидно, что номинальные хозяева постараются продлить свой победный сериал. Да и мотивация подняться в топ-4 у команды огромная.
«Форталеза»
Турнирное положение: «Форталеза» сражается за попадание в топ-4. На текущий момент команда находится на 4 месте.
Причем «Форталеза» в 19 матчах чемпионата уступила всего лишь трижды. Вот только забивает команда в среднем чуть более гола за матч — 24 мяча.
Последние матчи: в предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. Дома «Форталеза» минимально одолела «Сан-Паулу».
До того команда не сумела переиграть «Крисиуму» (1:1). Зато «Атлетико Гойаненсе» был уверенно обыгран (3:1).
Вообще же, «Форталеза» в 5 своих последних матчах добыла 4 победы. Забила в них команда 10 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе команда выглядит весьма уверенно. Да и потенциально «Форталеза» способна подняться, как минимум, в тройку.
Плюс ко всему, команда имеет весьма надежные тылы. Пропускает «Форталеза» в среднем фактически гол за матч: 18 мячей в 19 поединках.
Причем «Форталеза» является миролюбивой командой, сыграв вничью уже 6 раз. Вот только в двух последних поединках команда забивала лишь по голу.
Нет сомнений, что гости будут стараться зацепиться за очки. Вот только в двух последних очных поединках с «Крузейро» команда по разу уступила и сыграла вничью.
Статистика для ставок
- «Крузейро» реже всех в чемпионате играет вничью — 2 раза
- «Форталеза» проигрывает реже всех в лиге — 3 раза
- Обе команды в среднем пропускают гол за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Крузейро» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.94. Ничья оценена в 3.42, а победа оппонента — в скромные 4.11.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.27 и 1.64.
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Прогноз: Обе команды прибавили в последнее время, и явно будут активны в атаке.
И те, и другие намерены побороться за самые высокие места, к тому же имеют потенциал прибавить в плане реализации.
Ставка: Обе забьют за 2.02.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.27