6 августа в 21-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Крузейро» и «Форталеза». Начало игры — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Крузейро» — «Форталеза», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Крузейро»

Турнирное положение: «Крузейро» сражается за самые высокие места. На данный момент команда расположилась на 5 строчке турнирной таблицы.

При этом «Крузейро» на 8 очков отстает от лидера, имея 2 матча в запасе. Вот только забивает команда в среднем более гола за матч: 28 мячей в 19 поединках.

Последние матчи: В последних матчах команда выглядела весьма выгодно. В двух своих последних матчах она не пропустила ни разу.

Предыдущий поединок c «Ботафого» сложился для команды успешно (3:0). А вот до того был обыгран еще и «Жувентуде» (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Крузейро» выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей, пропустив трижды.

Не сыграют: Рафа Силва — травмирован.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке команда явно преуспевает. «Крузейро» пропускает в среднем гол за матч.

Матчи против «Форталезы» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Крузейро» выиграл 1 раз при 2 поражениях.

Очевидно, что номинальные хозяева постараются продлить свой победный сериал. Да и мотивация подняться в топ-4 у команды огромная.

«Форталеза»

Турнирное положение: «Форталеза» сражается за попадание в топ-4. На текущий момент команда находится на 4 месте.

Причем «Форталеза» в 19 матчах чемпионата уступила всего лишь трижды. Вот только забивает команда в среднем чуть более гола за матч — 24 мяча.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. Дома «Форталеза» минимально одолела «Сан-Паулу».

До того команда не сумела переиграть «Крисиуму» (1:1). Зато «Атлетико Гойаненсе» был уверенно обыгран (3:1).

Вообще же, «Форталеза» в 5 своих последних матчах добыла 4 победы. Забила в них команда 10 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда выглядит весьма уверенно. Да и потенциально «Форталеза» способна подняться, как минимум, в тройку.

Плюс ко всему, команда имеет весьма надежные тылы. Пропускает «Форталеза» в среднем фактически гол за матч: 18 мячей в 19 поединках.

Причем «Форталеза» является миролюбивой командой, сыграв вничью уже 6 раз. Вот только в двух последних поединках команда забивала лишь по голу.

Нет сомнений, что гости будут стараться зацепиться за очки. Вот только в двух последних очных поединках с «Крузейро» команда по разу уступила и сыграла вничью.

Статистика для ставок

«Крузейро» реже всех в чемпионате играет вничью — 2 раза

«Форталеза» проигрывает реже всех в лиге — 3 раза

Обе команды в среднем пропускают гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Крузейро» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.94. Ничья оценена в 3.42, а победа оппонента — в скромные 4.11.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.27 и 1.64.

Прогноз: Обе команды прибавили в последнее время, и явно будут активны в атаке.

И те, и другие намерены побороться за самые высокие места, к тому же имеют потенциал прибавить в плане реализации.

Ставка: Обе забьют за 2.02.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.27