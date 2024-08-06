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    Испанки будут спешить!

    Бразилия (жен) — Испания (жен). Ставка (к. 2.23) и прогноз на футбол, Олимпийские игры, 6 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Бразилия (жен) — Испания (жен)
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    Женская олимпийская сборная Испании
    6 августа в 1/2 финала плей-офф Олимпийских игр по футболу сыграют Бразилия (жен) и Испания (жен). Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бразилия (жен) — Испания (жен), коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Париж-2024. Женщины. Полуфинал 06 Августа 2024 года

    Бразилия жен.

  • Париж-2024. Женщины. Полуфинал
    •  Бразилия жен. 22:00 Испания жен.

    Испания жен.

  • Париж-2024. Женщины. Полуфинал
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    Бразилия (жен)

    Турнирное положение: Бразильянки крайне сложно прошли групповой этап. В 3 матчах команда набрала 3 очка, заняв 3 место в квартете.

    При этом Бразилия (жен) забивает с огромной натугой. В 4 матчах турнира латиноамериканки настреляли всего 3 мяча.

    Последние матчи: С обороной у команды также не все так весело. В трех матчах группового этапа Олимпиады бразильянки пропустили 4 мяча.

    В четвертьфинале команда минимально переиграла француженок. А вот до того бразильянки уступили испанкам (0:2).

    В 5 своих последних поединках Бразилия (жен) выиграла 3 раза. В них игроки команды забили 7 мяча при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: на данном этапе команда выглядит не столь выгодно. Да и голы даются бразильянкам с огромнейшей натугой.

    Очевидно, что Бразилия (жен) мотивирована пробиться в финал. Вот только испанок команда не побеждает уже 7 лет.

    Несомненно, команда постарается сыграть на лучших качествах своих лидеров. Да и пресловутое футбольное везение уже не раз спасало бразильянок.

    Испания (жен)

    Турнирное положение: Испанки уверенно выиграли свою группу, опередив даже испанцев. Команда выиграла все 3 своих матча в квартете.

    Притом, что Испания (жен) пропустила на групповом этапе всего один раз. А вот забили испанки всего 5 раз.

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    • Последние матчи: Испанки в своих последних матчах выглядели весьма солидно. Да и вообще, команда не зря считается фаворитом Олимпиады.

    В 1/4 финала испанки в серии пенальти одолели колумбиек. Причем по ходу встречи команда уступала в два мяча, но в концовке включилась.

    При этом Испания (жен) явно постарается сыграть на своих лучших качествах. Да и на групповом этапе испанки уверенно одолели бразильянок (2:0).

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Испанки имеют достаточно крепкий состав. Да и атака команды способна взломать любые оборонительные редуты.

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    Причем Испания (жен) явно не допустит недооценки соперниц. Да и Алексия Путельяс отличилась уже 2 голами на турнире.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. Испанки из трех последних очных поединков дважды обыгрывали бразильянок.

    Статистика для ставок

    • Испания (жен) еще не потерпела ни одного поражения на турнире

    • Бразилия (жен) выиграла в 2 из 4 своих поединков на Олимпиаде

    • Испания (жен) уже 7 лет не проигрывает бразильянкам

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Испания (жен) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 3.94, а победа оппонента — в скромные 5.30.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно сходными коэффициентами — 1.98 и 1.86.

    Прогноз: Французы явно сильнее соперника, и наверняка не допустят его недооценки.

    Испанки уж точно сразу будут активно атаковать, да и бразильянки выглядят не столь монолитно.

    Ставка: Победа Испании (жен) в 1 тайме за 2.23.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.30

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    Бразилия (жен) — Испания (жен): прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 06.08.2024. Прогнозы на футбол. Испанки будут спешить!
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