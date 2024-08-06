6 августа в 1/2 финала плей-офф Олимпийских игр по футболу сыграют Бразилия (жен) и Испания (жен). Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бразилия (жен) — Испания (жен), коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Бразилия (жен)

Турнирное положение: Бразильянки крайне сложно прошли групповой этап. В 3 матчах команда набрала 3 очка, заняв 3 место в квартете.

При этом Бразилия (жен) забивает с огромной натугой. В 4 матчах турнира латиноамериканки настреляли всего 3 мяча.

Последние матчи: С обороной у команды также не все так весело. В трех матчах группового этапа Олимпиады бразильянки пропустили 4 мяча.

В четвертьфинале команда минимально переиграла француженок. А вот до того бразильянки уступили испанкам (0:2).

В 5 своих последних поединках Бразилия (жен) выиграла 3 раза. В них игроки команды забили 7 мяча при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: на данном этапе команда выглядит не столь выгодно. Да и голы даются бразильянкам с огромнейшей натугой.

Очевидно, что Бразилия (жен) мотивирована пробиться в финал. Вот только испанок команда не побеждает уже 7 лет.

Несомненно, команда постарается сыграть на лучших качествах своих лидеров. Да и пресловутое футбольное везение уже не раз спасало бразильянок.

Испания (жен)

Турнирное положение: Испанки уверенно выиграли свою группу, опередив даже испанцев. Команда выиграла все 3 своих матча в квартете.

Притом, что Испания (жен) пропустила на групповом этапе всего один раз. А вот забили испанки всего 5 раз.

Последние матчи: Испанки в своих последних матчах выглядели весьма солидно. Да и вообще, команда не зря считается фаворитом Олимпиады.

В 1/4 финала испанки в серии пенальти одолели колумбиек. Причем по ходу встречи команда уступала в два мяча, но в концовке включилась.

При этом Испания (жен) явно постарается сыграть на своих лучших качествах. Да и на групповом этапе испанки уверенно одолели бразильянок (2:0).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Испанки имеют достаточно крепкий состав. Да и атака команды способна взломать любые оборонительные редуты.

Причем Испания (жен) явно не допустит недооценки соперниц. Да и Алексия Путельяс отличилась уже 2 голами на турнире.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. Испанки из трех последних очных поединков дважды обыгрывали бразильянок.

Статистика для ставок

Испания (жен) еще не потерпела ни одного поражения на турнире

Бразилия (жен) выиграла в 2 из 4 своих поединков на Олимпиаде

Испания (жен) уже 7 лет не проигрывает бразильянкам

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Испания (жен) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 3.94, а победа оппонента — в скромные 5.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно сходными коэффициентами — 1.98 и 1.86.

Прогноз: Французы явно сильнее соперника, и наверняка не допустят его недооценки.

Испанки уж точно сразу будут активно атаковать, да и бразильянки выглядят не столь монолитно.

Ставка: Победа Испании (жен) в 1 тайме за 2.23.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.30