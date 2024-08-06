Бразилия жен.
Испания жен.
Бразилия (жен)
Турнирное положение: Бразильянки крайне сложно прошли групповой этап. В 3 матчах команда набрала 3 очка, заняв 3 место в квартете.
При этом Бразилия (жен) забивает с огромной натугой. В 4 матчах турнира латиноамериканки настреляли всего 3 мяча.
Последние матчи: С обороной у команды также не все так весело. В трех матчах группового этапа Олимпиады бразильянки пропустили 4 мяча.
В четвертьфинале команда минимально переиграла француженок. А вот до того бразильянки уступили испанкам (0:2).
В 5 своих последних поединках Бразилия (жен) выиграла 3 раза. В них игроки команды забили 7 мяча при 4 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе команда выглядит не столь выгодно. Да и голы даются бразильянкам с огромнейшей натугой.
Очевидно, что Бразилия (жен) мотивирована пробиться в финал. Вот только испанок команда не побеждает уже 7 лет.
Несомненно, команда постарается сыграть на лучших качествах своих лидеров. Да и пресловутое футбольное везение уже не раз спасало бразильянок.
Испания (жен)
Турнирное положение: Испанки уверенно выиграли свою группу, опередив даже испанцев. Команда выиграла все 3 своих матча в квартете.
Притом, что Испания (жен) пропустила на групповом этапе всего один раз. А вот забили испанки всего 5 раз.
Последние матчи: Испанки в своих последних матчах выглядели весьма солидно. Да и вообще, команда не зря считается фаворитом Олимпиады.
В 1/4 финала испанки в серии пенальти одолели колумбиек. Причем по ходу встречи команда уступала в два мяча, но в концовке включилась.
При этом Испания (жен) явно постарается сыграть на своих лучших качествах. Да и на групповом этапе испанки уверенно одолели бразильянок (2:0).
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Испанки имеют достаточно крепкий состав. Да и атака команды способна взломать любые оборонительные редуты.
Причем Испания (жен) явно не допустит недооценки соперниц. Да и Алексия Путельяс отличилась уже 2 голами на турнире.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. Испанки из трех последних очных поединков дважды обыгрывали бразильянок.
Статистика для ставок
- Испания (жен) еще не потерпела ни одного поражения на турнире
- Бразилия (жен) выиграла в 2 из 4 своих поединков на Олимпиаде
- Испания (жен) уже 7 лет не проигрывает бразильянкам
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Испания (жен) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 3.94, а победа оппонента — в скромные 5.30.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно сходными коэффициентами — 1.98 и 1.86.
- 1.74Спартак — Крылья Советов: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.23Франция — Египет: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.98Марокко — Испания: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
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Прогноз: Французы явно сильнее соперника, и наверняка не допустят его недооценки.
Испанки уж точно сразу будут активно атаковать, да и бразильянки выглядят не столь монолитно.
Ставка: Победа Испании (жен) в 1 тайме за 2.23.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.30