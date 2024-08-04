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    Прекратятся ли неудачи «Палмейраса»?

    «Интернасьонал» — «Палмейрас». Ставка (к. 2.03) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 4 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Интернасьонал» — «Палмейрас»
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    Весли
    «Интернасьонал» на своем поле примет «Палмейрас» в 21-м туре бразильской Серии А. Поединок состоится 4 августа и начнется в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Интернасьонал» — «Палмейрас», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 04 Августа 2024 года

    Интернасьонал

  • Бразилия. Серия А
    •  Интернасьонал 23:00 Палмейрас

    Палмейрас

  • Бразилия. Серия А
    •

    «Интернасьонал»

    Турнирное положение: «Интернасьонал» занимает 14-ю строчку в турнирной таблице. В его активе 13 забитых мячей, в пассиве — 13 пропущенных.

    Команда находится вне зоны Южноамериканского кубка, уступая ей на один балл, а также опережает зону вылета на два пункта.

    Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле потерял очки. Ему не удалось обыграть конкурента «Байю» — 1:1.

    Эта мировая оформила ничейную мини-серию побед коллектива в два поединка, которые пришлись на чемпионат Бразилии и Южноамериканский кубок.

    Все прогнозы на футбол

    Не сыграют: травмированы — Лукка, Фернандо, Вандерсон, Витао, Тиаго Майя, Куарежма, Алан Патрик, дисквалифицированных — нет.

    Состояние команды: в последних 10-ти поединках в разных турнирах «Интернасьонал» ни разу не выиграл при пяти поражениях и пяти ничьих.

    Это говорит о плохой форме хозяев, а значит сыграть даже вничью им будет сложно.

    Весли — лучший бомбардир команды в лиге с четырьмя голами.

    «Палмейрас»

    Турнирное положение: «Палмейрас» занимает третье место в турнирной таблице. В его активе 27 забитых мячей, в пассиве — 16 пропущенных.

    Команда на четыре балла отстает от второго в таблице «Ботафого», а также от лидера «Фламенго», который провел на игру меньше.

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    • Последние матчи: клуб в последней игре бразильской Серии А потерпел поражение. На чужом поле он уступил конкуренту «Фламенго» (0:2).

    Эта неудача стала для коллектива третьей кряду в поединках, которые пришлись на чемпионат и Кубок Бразилии.

    Не сыграют: травмированы — Мурило, Хоакин Пикерес, Бруну Родригеш, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах в разных турнирах «Палмейрас» проиграл четыре раза при одной победе.

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    Это говорит о слабой форме гостей, которая явно не позволяет им бороться за чемпионский титул.

    Эстевао и Хосе Лопес — лучшие бомбардиры команды с пятью голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти последних матчей «Интернасьонала» забивали меньше 2,5 голов

    • в восьми из 10-ти последних матчей «Интернасьонала» забивали обе команды

    • в четырех из пяти последних матчей «Палмейрас» проиграл.

    Прогноз

    Коэффициенты букмекеров: «Интернасьонал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.45. Ничья — в 3.10, победа «Палмейраса» — в 3.10.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.30 и 1.62.

    Прогноз: в восьми из 10-ти последних матчей хозяев забивали обе команды. Так было и в их четырех последних домашних поединках.

    И хотя в пяти последних матчей гостей забивал только один из соперников, фактор фаворита обещает сыграть здесь решающую роль.

    Ставка: обе команды забьют за 2.03.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь в четырех из пяти последних матчей «Палмейрас» проиграл.

    Ставка: «Интернасьонал» победит за 2.45

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    «Интернасьонал» — «Палмейрас»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 04.08.2024. Прогнозы на футбол. Прекратятся ли неудачи «Палмейраса»?
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