«Интернасьонал» на своем поле примет «Палмейрас» в 21-м туре бразильской Серии А. Поединок состоится 4 августа и начнется в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Интернасьонал» — «Палмейрас», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Интернасьонал»

Турнирное положение: «Интернасьонал» занимает 14-ю строчку в турнирной таблице. В его активе 13 забитых мячей, в пассиве — 13 пропущенных.

Команда находится вне зоны Южноамериканского кубка, уступая ей на один балл, а также опережает зону вылета на два пункта.

Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле потерял очки. Ему не удалось обыграть конкурента «Байю» — 1:1.

Эта мировая оформила ничейную мини-серию побед коллектива в два поединка, которые пришлись на чемпионат Бразилии и Южноамериканский кубок.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: травмированы — Лукка, Фернандо, Вандерсон, Витао, Тиаго Майя, Куарежма, Алан Патрик, дисквалифицированных — нет.

Состояние команды: в последних 10-ти поединках в разных турнирах «Интернасьонал» ни разу не выиграл при пяти поражениях и пяти ничьих.

Это говорит о плохой форме хозяев, а значит сыграть даже вничью им будет сложно.

Весли — лучший бомбардир команды в лиге с четырьмя голами.

«Палмейрас»

Турнирное положение: «Палмейрас» занимает третье место в турнирной таблице. В его активе 27 забитых мячей, в пассиве — 16 пропущенных.

Команда на четыре балла отстает от второго в таблице «Ботафого», а также от лидера «Фламенго», который провел на игру меньше.

Последние матчи: клуб в последней игре бразильской Серии А потерпел поражение. На чужом поле он уступил конкуренту «Фламенго» (0:2).

Эта неудача стала для коллектива третьей кряду в поединках, которые пришлись на чемпионат и Кубок Бразилии.

Не сыграют: травмированы — Мурило, Хоакин Пикерес, Бруну Родригеш, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах в разных турнирах «Палмейрас» проиграл четыре раза при одной победе.

Это говорит о слабой форме гостей, которая явно не позволяет им бороться за чемпионский титул.

Эстевао и Хосе Лопес — лучшие бомбардиры команды с пятью голами.

Статистика для ставок

в пяти последних матчей «Интернасьонала» забивали меньше 2,5 голов

в восьми из 10-ти последних матчей «Интернасьонала» забивали обе команды

в четырех из пяти последних матчей «Палмейрас» проиграл.

Прогноз

Коэффициенты букмекеров: «Интернасьонал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.45. Ничья — в 3.10, победа «Палмейраса» — в 3.10.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.30 и 1.62.

Прогноз: в восьми из 10-ти последних матчей хозяев забивали обе команды. Так было и в их четырех последних домашних поединках.

И хотя в пяти последних матчей гостей забивал только один из соперников, фактор фаворита обещает сыграть здесь решающую роль.

Ставка: обе команды забьют за 2.03.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь в четырех из пяти последних матчей «Палмейрас» проиграл.

Ставка: «Интернасьонал» победит за 2.45