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    Совершит ли «Ордабасы» камбэк?

    «Ордабасы» — «Дифферданж». Ставка (к. 2.26) и прогноз на футбол, Лига конференций, 1 августа 2024 года

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    «Дифферданж» — «Ордабассы». Лига конференций, 2024/2025
    Во втором отборочном раунде Лиги конференций 1 августа пройдет матч «Ордабасы» — «Дифферданж». Начало — в 18:00 Ставка и прогноз на матч «Ордабасы» — «Дифферданж», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 01 Августа 2024 года

    Ордабасы

  • Лига конференций. Квалификация
    •  Ордабасы 18:00 Дифферданж

    Дифферданж

  • Лига конференций. Квалификация
    •

    «Ордабасы»

    Турнирная таблица: Действующий чемпион Казахстана продолжает лидировать на внутренней арене. После 13 туров клуб из Шымкента набрал 26 очков. В рамказ 13 тура «Ордабасы» сыграли в результативную ничью с «Жетысу» (1:1).

    Последние матчи: «Ордабасы» начали выступление в Лиге конференций со знаком минус. В гостевой игре чемпион Казахстана уступил лучшей команде Люксембурга — «Дифферданж» (0:1).

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных в команде на матч нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Квалификация: «Ордабасы» провалили лигочемпионскую каманию, проиграв в первом квалификационном раунде молдавскому «Петрокубу» (0:0, 0:1). Заодно чемпион Казахстана лишился участия не только в Лиге чемпионов, но и в Лиге Европы.

    «Дифферданж»

    Турнирная таблица: В чемпионате Люксембурга «Дифферданж» завоевал титул чемпиона, заработав 66 очков, опередив на 5 баллов своих конкурентов «Свифт Эсперанж» и «Дюделанж».

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  • 27/07/2024

    • Новый сезон в чемпионате Люксембурга ещё не стартовал. В первом туре внутреннего чемпионата «Дифферданж» сыграет против «УНА Штрассен», игра запланирована на 4 августа.

    Последние матчи: Чемпион Люксембурга добыл минимальную победу в матче Лиги конференций против команды «Ордабасы» (1:0). Единственный и победный гол в составе победителей на 37-й минуте забил Жоржиньо.

    Не сыграют: В команде травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

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    Квалификация: В этом сезоне «Дифферданж» начал выступление в еврокубках в Лиге чемпионов. Лучшая команда Люксембурга уступила чемпиону Фарерских островов — «Клаксвику» (0:0 — дома, 0:2 — в гостях).

    Статистика для ставок

    • «Дифферданж» и «Ордабасы» вылетели из Лиги чемпионов в Лигу конференций

    • Чемпионы Люксембурга прервал безвыигрышную серию, которая состояла из четырёх матчей

    • «Дифферданж» — «Ордабасы» (1:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ордабасы» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.78. Ничья оценена в 3.55, а победа «Дифферданж» — в 4.51.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.11 и 1.71 соответственно.

    Прогноз: Допустим, что в ответном матче, как и в первом, команды, конечно будут осторожничать и играть в закрытый футбол. На много забитых голов в этой встрече не стоит рассчитывать.

    Ставка: ТМ 2 с коэффициентом 2.26.

    Прогноз: Ещё один вариант, можно сыграть в пользу команды «Ордабасы».

    Ставка: Фора «Ордабасы» (-1) с коэффициентом 2.43.

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    «Ордабасы» — «Дифферданж»: прогноз, ставка (2.26), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 01.08.2024. Прогнозы на футбол. Совершит ли «Ордабасы» камбэк?
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