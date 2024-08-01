Во втором отборочном раунде Лиги конференций 1 августа пройдет матч «Ордабасы» — «Дифферданж». Начало — в 18:00 Ставка и прогноз на матч «Ордабасы» — «Дифферданж», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ордабасы»

Турнирная таблица: Действующий чемпион Казахстана продолжает лидировать на внутренней арене. После 13 туров клуб из Шымкента набрал 26 очков. В рамказ 13 тура «Ордабасы» сыграли в результативную ничью с «Жетысу» (1:1).

Последние матчи: «Ордабасы» начали выступление в Лиге конференций со знаком минус. В гостевой игре чемпион Казахстана уступил лучшей команде Люксембурга — «Дифферданж» (0:1).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных в команде на матч нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Квалификация: «Ордабасы» провалили лигочемпионскую каманию, проиграв в первом квалификационном раунде молдавскому «Петрокубу» (0:0, 0:1). Заодно чемпион Казахстана лишился участия не только в Лиге чемпионов, но и в Лиге Европы.

«Дифферданж»

Турнирная таблица: В чемпионате Люксембурга «Дифферданж» завоевал титул чемпиона, заработав 66 очков, опередив на 5 баллов своих конкурентов «Свифт Эсперанж» и «Дюделанж».

Новый сезон в чемпионате Люксембурга ещё не стартовал. В первом туре внутреннего чемпионата «Дифферданж» сыграет против «УНА Штрассен», игра запланирована на 4 августа.

Последние матчи: Чемпион Люксембурга добыл минимальную победу в матче Лиги конференций против команды «Ордабасы» (1:0). Единственный и победный гол в составе победителей на 37-й минуте забил Жоржиньо.

Не сыграют: В команде травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

Квалификация: В этом сезоне «Дифферданж» начал выступление в еврокубках в Лиге чемпионов. Лучшая команда Люксембурга уступила чемпиону Фарерских островов — «Клаксвику» (0:0 — дома, 0:2 — в гостях).

Статистика для ставок

«Дифферданж» и «Ордабасы» вылетели из Лиги чемпионов в Лигу конференций

Чемпионы Люксембурга прервал безвыигрышную серию, которая состояла из четырёх матчей

«Дифферданж» — «Ордабасы» (1:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ордабасы» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.78. Ничья оценена в 3.55, а победа «Дифферданж» — в 4.51.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.11 и 1.71 соответственно.

Прогноз: Допустим, что в ответном матче, как и в первом, команды, конечно будут осторожничать и играть в закрытый футбол. На много забитых голов в этой встрече не стоит рассчитывать.

Ставка: ТМ 2 с коэффициентом 2.26.

Прогноз: Ещё один вариант, можно сыграть в пользу команды «Ордабасы».

Ставка: Фора «Ордабасы» (-1) с коэффициентом 2.43.