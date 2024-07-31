31 июля в 3-м туре группового этапа Олимпийских игр по футболу сыграют Бразилия (женщины) и Испания (женщины). Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бразилия (женщины) — Испания (женщины), коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Бразилия (женщины)

Турнирное положение: Бразильянок в последнем туре устроит ничья. Однако кудесницы мяча явно намерены финишировать как можно выше.

При этом Бразилия (женщины) в 2 стартовых турах набрала всего 3 очка. Да и забить команда сумела всего 2 мяча.

Последние матчи: женская олимпийская сборная Бразилии крайне нестабильна. Зато с амбициями у команды полный порядок.

В стартовом поединке Олимпиады бразильянки минимально переиграли израильтянок. А вот поражение от японок вышло весьма досадным (1:2).

Наверняка Бразилия (женщины) будет активно атаковать. При определенных раскладах латиноамериканки могут финишировать даже на 1 месте в группе.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: на данном этапе команда выглядит не столь выгодно. Между тем, соперник уже почти потерял турнирную мотивацию.

При этом Бразилия (женщины) традиционно удачно противостоит испанкам. Из 4 очных поединков команда выиграла 2 раза при одной коллизии.

Несомненно, команда постарается сыграть на лучших качествах своих лидеров. Да и не к лицу бразильянкам пасти задних в группе!

Испания (женщины)

Турнирное положение: Эта команда уже фактически обеспечила себе выход в плей-офф. Сборная Испания (женщины) набрала 6 очков в 2 стартовых турах.

Притом, что Испания (женщины) еще пропустила всего один мяч на турнире. А вот забили испанки 3 мяча в ворота соперниц.

Последние матчи: Испанки в первых матчах выглядели весьма солидно. Да и вообще, команда способна стать открытием Олимпиады.

В первом туре нынешнего олимпийского турнира испанки одолели японок (2:1). А вот виктория над нигерийками получилась минимальной.

При этом Испания (женщины) явно постараются сохранить за собой первую строчку в группе. Для этого «самураям» нужно хотя не уступить бразильянкам.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Испанки имеют достаточно крепкий по именам состав. Да и оборона действует весьма монолитно.

Причем Испания (женщины) явно не собирается расслабляться в последнем туре. Плюс у команды имеется мотивация выиграть третий раз подряд.

Нет сомнений, что номинальные гости не будут лишь отсиживаться в тылах. Испанки мотивированы финишировать на первом месте в своем квартете.

Статистика для ставок

Испания (женщины) выиграла в 2 первых матчах турнира

Бразилия (женщины) в среднем забивает гол за матч

Бразильянки не обыгрывают испанок уже 7 лет

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Испания (женщины) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 5.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.70 и 2.10.

Прогноз: Испанки прекрасно обороняются, плюс вряд ли будут особо надрываться в атаке.

Бразильянки явно будут активно атаковать, но наверняка упрутся в надежные тылы лидера группы.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники разойдутся миром.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.38