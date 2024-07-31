ФутболПариж-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Даниил Медведев30 июля в Париже-2024: анонс, онлайн, итоги дня Нико УильямсТрансферный дайджест. 23-29 июля Томас Пидкок29 июля в Париже-2024: анонс, онлайн, итоги дня
    Все новости спорта

    Голов будет мало

    Бразилия (женщины) — Испания (женщины). Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Олимпийские игры, 31 июля 2024 года

    Прогнозы на футбол Париж-2024
    Прогноз и ставки на Бразилия (женщины) — Испания (женщины)
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Женская сборная Бразилии
    31 июля в 3-м туре группового этапа Олимпийских игр по футболу сыграют Бразилия (женщины) и Испания (женщины). Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бразилия (женщины) — Испания (женщины), коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Париж-2024. Женщины. Группа C 31 Июля 2024 года

    Бразилия жен.

  • Париж-2024. Женщины. Группа C
    •  Бразилия жен. 18:00 Испания жен.

    Испания жен.

  • Париж-2024. Женщины. Группа C
    •

    Бразилия (женщины)

    Турнирное положение: Бразильянок в последнем туре устроит ничья. Однако кудесницы мяча явно намерены финишировать как можно выше.

    При этом Бразилия (женщины) в 2 стартовых турах набрала всего 3 очка. Да и забить команда сумела всего 2 мяча.

    Последние матчи: женская олимпийская сборная Бразилии крайне нестабильна. Зато с амбициями у команды полный порядок.

    В стартовом поединке Олимпиады бразильянки минимально переиграли израильтянок. А вот поражение от японок вышло весьма досадным (1:2).

    Наверняка Бразилия (женщины) будет активно атаковать. При определенных раскладах латиноамериканки могут финишировать даже на 1 месте в группе.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: на данном этапе команда выглядит не столь выгодно. Между тем, соперник уже почти потерял турнирную мотивацию.

    При этом Бразилия (женщины) традиционно удачно противостоит испанкам. Из 4 очных поединков команда выиграла 2 раза при одной коллизии.

    Несомненно, команда постарается сыграть на лучших качествах своих лидеров. Да и не к лицу бразильянкам пасти задних в группе!

    Испания (женщины)

    Турнирное положение: Эта команда уже фактически обеспечила себе выход в плей-офф. Сборная Испания (женщины) набрала 6 очков в 2 стартовых турах.

    Притом, что Испания (женщины) еще пропустила всего один мяч на турнире. А вот забили испанки 3 мяча в ворота соперниц.

  • Перепись легенд. Месси, Роналду, Анри и еще 22 лучших футболиста XXI века
  • Рейтинг самых блестящих игроков текущего столетия
  • 27/07/2024

    • Последние матчи: Испанки в первых матчах выглядели весьма солидно. Да и вообще, команда способна стать открытием Олимпиады.

    В первом туре нынешнего олимпийского турнира испанки одолели японок (2:1). А вот виктория над нигерийками получилась минимальной.

    При этом Испания (женщины) явно постараются сохранить за собой первую строчку в группе. Для этого «самураям» нужно хотя не уступить бразильянкам.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Испанки имеют достаточно крепкий по именам состав. Да и оборона действует весьма монолитно.

    20ИгратьБесплатная ставка по промо LIVEFBEU1go 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Причем Испания (женщины) явно не собирается расслабляться в последнем туре. Плюс у команды имеется мотивация выиграть третий раз подряд.

    Нет сомнений, что номинальные гости не будут лишь отсиживаться в тылах. Испанки мотивированы финишировать на первом месте в своем квартете.

    Статистика для ставок

    • Испания (женщины) выиграла в 2 первых матчах турнира

    • Бразилия (женщины) в среднем забивает гол за матч

    • Бразильянки не обыгрывают испанок уже 7 лет

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Испания (женщины) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 5.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.70 и 2.10.

    Прогноз: Испанки прекрасно обороняются, плюс вряд ли будут особо надрываться в атаке.

    Бразильянки явно будут активно атаковать, но наверняка упрутся в надежные тылы лидера группы.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники разойдутся миром.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.38

    Ещё прогнозы на спорт
    2.07
  • Прогноз на матч Дрейпер — Фриц
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Векич — Гауфф
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Наварро — Жен
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Музетти — Навоне
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Зверев — Махач
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Шмидлова — Паолини
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Саккари — Костюк
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Вавринка — Попырин
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Испания (U23) — Египет (U23)
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Доминиканская Республика (U23) — Узбекистан (U23)
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Баптист — Азаренко
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Волынец — Рахимова
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Кесслер — Боузкова
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Украина (U23) — Аргентина (U23)
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Бразилия (женщины) — Испания (женщины): прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 31.07.2024. Прогнозы на футбол. Голов будет мало
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Париж-2024 Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры