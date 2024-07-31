Бразилия жен.
Испания жен.
Бразилия (женщины)
Турнирное положение: Бразильянок в последнем туре устроит ничья. Однако кудесницы мяча явно намерены финишировать как можно выше.
При этом Бразилия (женщины) в 2 стартовых турах набрала всего 3 очка. Да и забить команда сумела всего 2 мяча.
Последние матчи: женская олимпийская сборная Бразилии крайне нестабильна. Зато с амбициями у команды полный порядок.
В стартовом поединке Олимпиады бразильянки минимально переиграли израильтянок. А вот поражение от японок вышло весьма досадным (1:2).
Наверняка Бразилия (женщины) будет активно атаковать. При определенных раскладах латиноамериканки могут финишировать даже на 1 месте в группе.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе команда выглядит не столь выгодно. Между тем, соперник уже почти потерял турнирную мотивацию.
При этом Бразилия (женщины) традиционно удачно противостоит испанкам. Из 4 очных поединков команда выиграла 2 раза при одной коллизии.
Несомненно, команда постарается сыграть на лучших качествах своих лидеров. Да и не к лицу бразильянкам пасти задних в группе!
Испания (женщины)
Турнирное положение: Эта команда уже фактически обеспечила себе выход в плей-офф. Сборная Испания (женщины) набрала 6 очков в 2 стартовых турах.
Притом, что Испания (женщины) еще пропустила всего один мяч на турнире. А вот забили испанки 3 мяча в ворота соперниц.
Последние матчи: Испанки в первых матчах выглядели весьма солидно. Да и вообще, команда способна стать открытием Олимпиады.
В первом туре нынешнего олимпийского турнира испанки одолели японок (2:1). А вот виктория над нигерийками получилась минимальной.
При этом Испания (женщины) явно постараются сохранить за собой первую строчку в группе. Для этого «самураям» нужно хотя не уступить бразильянкам.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Испанки имеют достаточно крепкий по именам состав. Да и оборона действует весьма монолитно.
Причем Испания (женщины) явно не собирается расслабляться в последнем туре. Плюс у команды имеется мотивация выиграть третий раз подряд.
Нет сомнений, что номинальные гости не будут лишь отсиживаться в тылах. Испанки мотивированы финишировать на первом месте в своем квартете.
Статистика для ставок
- Испания (женщины) выиграла в 2 первых матчах турнира
- Бразилия (женщины) в среднем забивает гол за матч
- Бразильянки не обыгрывают испанок уже 7 лет
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Испания (женщины) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 5.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.70 и 2.10.
- 2.01Локомотив — Ростов: прогноз и ставкаСегодня в 18:30
- 3.02Зенит — Факел: прогноз и ставкаСегодня в 21:00
- 1.87Украина (U23) — Аргентина (U23): прогноз и ставкаСегодня в 18:00
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Прогноз: Испанки прекрасно обороняются, плюс вряд ли будут особо надрываться в атаке.
Бразильянки явно будут активно атаковать, но наверняка упрутся в надежные тылы лидера группы.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники разойдутся миром.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.38