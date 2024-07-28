28 июля во втором туре олимпийского турнира по футболу 2024 года среди женщин сыграют США и Германия. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч США (жен) — Германия (жен), коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

США

Турнирное положение: США хорошо стартовали на женском олимпийском турнире в Париже, набрав три очка.

Команда в первом туре группового раунда попросту деклассировала Замбию, забив три безответных мяча в ворота соперника.

Последние матчи: сборная в своей последней игре перед стартом олимпийского турнира разошлась миром с Коста-Рикой в товарищеской встрече (0:0).

Эта мировая стала единственным невыигрышем «Звездно-полосатых» в 10 последних поединках разных турниров и статусов.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних 10-ти матчах — официальных и товарищеских — США ни разу не проиграли при девяти победах.

Это говорит об отличной форме сборной, которая выиграла и на старте олимпийского турнира в Париже, а значит и сейчас она будет фавориткой.

Мэллори Суонсон — лучший бомбардир команды на олимпийском турнире с двумя голами.

Германия

Турнирное положение: Германия удачно стартовала на олимпийском турнире в Париже, также набрав три очка.

Команда в первом туре группового раунда также деклассировала своего соперника — Австралию, забив ей три безответных мяча.

Последние матчи: сборная в своей последней игре перед стартом олимпийского турнира в отборе европейского первенства разгромила Австрию (4:0).

Таким образом, в двух последних играх коллектив не просто победил, а добился двух разгромных успехов.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних восьми матчах в разных турнирах Германия семь раз выиграла при одном поражении.

Ее единственная неудача имела место в квалификации на чемпионат Европы, где ее обидчицей стала Исландия с разгромным счетом 3:0.

Три гола команды на олимпийском турнире забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в девяти из 10 последних матчей США победили

в семи из восьми последних матчей Германия победила

в семи последних матчах Германии забивали больше 2,5 голов.

Ставка

Коэффициенты букмекеров: США — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Их победа оценивается 2.25. Ничья — в 3.40, победа Германии — в 3.25.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с близкими коэффициентами — 1.92 и 1.88.

Прогноз: в семи последних матчах номинальных гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их игре на старте Олимпиады.

При этом в пяти из семи последних поединков США был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.92.

Прогноз: более рискованный прогноз, что номинальные хозяева выиграют, ведь так было в девяти из 10 их последних матчей.

Ставка: США победят за 2.25.