США жен.
Германия жен.
США
Турнирное положение: США хорошо стартовали на женском олимпийском турнире в Париже, набрав три очка.
Команда в первом туре группового раунда попросту деклассировала Замбию, забив три безответных мяча в ворота соперника.
Последние матчи: сборная в своей последней игре перед стартом олимпийского турнира разошлась миром с Коста-Рикой в товарищеской встрече (0:0).
Эта мировая стала единственным невыигрышем «Звездно-полосатых» в 10 последних поединках разных турниров и статусов.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних 10-ти матчах — официальных и товарищеских — США ни разу не проиграли при девяти победах.
Это говорит об отличной форме сборной, которая выиграла и на старте олимпийского турнира в Париже, а значит и сейчас она будет фавориткой.
Мэллори Суонсон — лучший бомбардир команды на олимпийском турнире с двумя голами.
Германия
Турнирное положение: Германия удачно стартовала на олимпийском турнире в Париже, также набрав три очка.
Команда в первом туре группового раунда также деклассировала своего соперника — Австралию, забив ей три безответных мяча.
Последние матчи: сборная в своей последней игре перед стартом олимпийского турнира в отборе европейского первенства разгромила Австрию (4:0).
Таким образом, в двух последних играх коллектив не просто победил, а добился двух разгромных успехов.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних восьми матчах в разных турнирах Германия семь раз выиграла при одном поражении.
Ее единственная неудача имела место в квалификации на чемпионат Европы, где ее обидчицей стала Исландия с разгромным счетом 3:0.
Три гола команды на олимпийском турнире забивали разные игроки.
Статистика для ставок
- в девяти из 10 последних матчей США победили
- в семи из восьми последних матчей Германия победила
- в семи последних матчах Германии забивали больше 2,5 голов.
Ставка
Коэффициенты букмекеров: США — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Их победа оценивается 2.25. Ничья — в 3.40, победа Германии — в 3.25.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с близкими коэффициентами — 1.92 и 1.88.
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Прогноз: в семи последних матчах номинальных гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их игре на старте Олимпиады.
При этом в пяти из семи последних поединков США был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.92.
Прогноз: более рискованный прогноз, что номинальные хозяева выиграют, ведь так было в девяти из 10 их последних матчей.
Ставка: США победят за 2.25.