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    Остановит ли Германия США?

    США (жен) — Германия (жен). Прогноз и ставка (к. 1.92) на женский футбол, Олимпийские Игры, 28 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на США (жен) — Германия (жен)
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    Мэллори Суонсон
    28 июля во втором туре олимпийского турнира по футболу 2024 года среди женщин сыграют США и Германия. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч США (жен) — Германия (жен), коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Париж-2024. Женщины. Группа B 28 Июля 2024 года

    США жен.

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    •  США жен. 22:00 Германия жен.

    Германия жен.

  • Париж-2024. Женщины. Группа B
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    США

    Турнирное положение: США хорошо стартовали на женском олимпийском турнире в Париже, набрав три очка.

    Команда в первом туре группового раунда попросту деклассировала Замбию, забив три безответных мяча в ворота соперника.

    Последние матчи: сборная в своей последней игре перед стартом олимпийского турнира разошлась миром с Коста-Рикой в товарищеской встрече (0:0).

    Эта мировая стала единственным невыигрышем «Звездно-полосатых» в 10 последних поединках разных турниров и статусов.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних 10-ти матчах — официальных и товарищеских — США ни разу не проиграли при девяти победах.

    Это говорит об отличной форме сборной, которая выиграла и на старте олимпийского турнира в Париже, а значит и сейчас она будет фавориткой.

    Мэллори Суонсон — лучший бомбардир команды на олимпийском турнире с двумя голами.

    Германия

    Турнирное положение: Германия удачно стартовала на олимпийском турнире в Париже, также набрав три очка.

    Команда в первом туре группового раунда также деклассировала своего соперника — Австралию, забив ей три безответных мяча.

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  • Вчера

    • Последние матчи: сборная в своей последней игре перед стартом олимпийского турнира в отборе европейского первенства разгромила Австрию (4:0).

    Таким образом, в двух последних играх коллектив не просто победил, а добился двух разгромных успехов.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних восьми матчах в разных турнирах Германия семь раз выиграла при одном поражении.

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    Ее единственная неудача имела место в квалификации на чемпионат Европы, где ее обидчицей стала Исландия с разгромным счетом 3:0.

    Три гола команды на олимпийском турнире забивали разные игроки.

    Статистика для ставок

    • в девяти из 10 последних матчей США победили

    • в семи из восьми последних матчей Германия победила

    • в семи последних матчах Германии забивали больше 2,5 голов.

    Ставка

    Коэффициенты букмекеров: США — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Их победа оценивается 2.25. Ничья — в 3.40, победа Германии — в 3.25.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с близкими коэффициентами — 1.92 и 1.88.

    Прогноз: в семи последних матчах номинальных гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их игре на старте Олимпиады.

    При этом в пяти из семи последних поединков США был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.92.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что номинальные хозяева выиграют, ведь так было в девяти из 10 их последних матчей.

    Ставка: США победят за 2.25.

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