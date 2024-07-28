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    Сдержит ли Нигерия Испанию?

    Испания (жен) — Нигерия (жен). Прогноз и ставки (к. 2.15) на женский футбол, Олимпийские Игры, 28 июля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Женский футболПариж-2024
    Прогноз и ставки на Испания (жен) — Нигерия (жен)
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    Айтана Бонмати
    28 июля во втором туре олимпийского турнира по футболу 2024 года среди женщин сыграют Испания и Нигерия. Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч Испания (жен) — Нигерия (жен), коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Париж-2024. Женщины. Группа C 28 Июля 2024 года

    Испания жен.

  • Париж-2024. Женщины. Группа C
    •  Испания жен. 20:00 Нигерия жен.

    Нигерия жен.

  • Париж-2024. Женщины. Группа C
    •

    Испания

    Турнирное положение: Испания хорошо стартовала на женском олимпийском турнире в Париже, набрав три очка.

    Команда в первом туре группового раунда обыграла с Японию со счетом 2:1, хотя по ходу игры уступала после того, как пропустила на 13-й минуте.

    Последние матчи: сборная в своей последней игре перед стартом олимпийского турнира в отборе европейского первенства победила Бельгию (2:0).

    Этот успех только подчеркнул тот перевес, который имела «Фурия» в квалификации на чемпионат Европы, где выиграла свою группу.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних 10-ти матчах разных статусов и турниров Испания выиграла девять раз при одном поражении.

    Это говорит об отличной форме сборной, которая выиграла два последних матча, а значит и сейчас она будет фавориткой.

    Айтана Бонмати и Мариона Кальдентей забивал два гола команды на олимпийском турнире.

    Нигерия

    Турнирное положение: Япония неудачно стартовала на олимпийском турнире в Париже, оставшись без баллов.

    Команда в первом туре группового раунда потерпела поражение от бразильянок (0:1), пропустив единственный мяч на 37-й минуте.

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  • Вчера

    • Последние матчи: сборная в своем последнем поединке перед стартом олимпийского турнира — в рамках как раз отбора на Игры — разошлась миром с ЮАН (0:0).

    Таким образом, в двух последних играх коллектив не знает побед при одном поражении и одной ничьей.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних пяти матчах в разных турнирах Нигерия победила только дважды при двух ничьих и одном поражении.

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    С одной стороны это говорит о не лучшей форме коллектива, с другой — то, что в девяти последних поединках он проиграл лишь раз не сулит сопернику легкой игры.

    Команда пока что не забивала голов на олимпийском турнире.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей Испании забивали больше 2,5 голов

    • в пяти последних матчей Нигерии забивали меньше 2,5 голов

    • в пяти последних матчах Нигерии хотя бы одна команда не забивала.

    Ставка

    Коэффициенты букмекеров: Испания — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.15. Ничья — в 7.50, победа Нигерии — в 19.00.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.43 и 2.80.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей номинальных хозяев забивали оба соперника. Так было и в их игре на старте Олимпиады.

    При этом в трех из шести последних поединков гостей либо не забивали оба соперника, либо как раз оба отличались голами.

    Ставка: только одна команда забьет — нет за 2.15.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хотя бы в одном тайме голов не забьют, ведь так было пяти последних матчах Нигерии.

    Ставка: гол в обоих таймах — нет за 2.90.

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