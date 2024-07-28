28 июля во втором туре олимпийского турнира по футболу 2024 года среди женщин сыграют Испания и Нигерия. Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч Испания (жен) — Нигерия (жен), коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Испания

Турнирное положение: Испания хорошо стартовала на женском олимпийском турнире в Париже, набрав три очка.

Команда в первом туре группового раунда обыграла с Японию со счетом 2:1, хотя по ходу игры уступала после того, как пропустила на 13-й минуте.

Последние матчи: сборная в своей последней игре перед стартом олимпийского турнира в отборе европейского первенства победила Бельгию (2:0).

Этот успех только подчеркнул тот перевес, который имела «Фурия» в квалификации на чемпионат Европы, где выиграла свою группу.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних 10-ти матчах разных статусов и турниров Испания выиграла девять раз при одном поражении.

Это говорит об отличной форме сборной, которая выиграла два последних матча, а значит и сейчас она будет фавориткой.

Айтана Бонмати и Мариона Кальдентей забивал два гола команды на олимпийском турнире.

Нигерия

Турнирное положение: Япония неудачно стартовала на олимпийском турнире в Париже, оставшись без баллов.

Команда в первом туре группового раунда потерпела поражение от бразильянок (0:1), пропустив единственный мяч на 37-й минуте.

Последние матчи: сборная в своем последнем поединке перед стартом олимпийского турнира — в рамках как раз отбора на Игры — разошлась миром с ЮАН (0:0).

Таким образом, в двух последних играх коллектив не знает побед при одном поражении и одной ничьей.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних пяти матчах в разных турнирах Нигерия победила только дважды при двух ничьих и одном поражении.

С одной стороны это говорит о не лучшей форме коллектива, с другой — то, что в девяти последних поединках он проиграл лишь раз не сулит сопернику легкой игры.

Команда пока что не забивала голов на олимпийском турнире.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей Испании забивали больше 2,5 голов

в пяти последних матчей Нигерии забивали меньше 2,5 голов

в пяти последних матчах Нигерии хотя бы одна команда не забивала.

Ставка

Коэффициенты букмекеров: Испания — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.15. Ничья — в 7.50, победа Нигерии — в 19.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.43 и 2.80.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей номинальных хозяев забивали оба соперника. Так было и в их игре на старте Олимпиады.

При этом в трех из шести последних поединков гостей либо не забивали оба соперника, либо как раз оба отличались голами.

Ставка: только одна команда забьет — нет за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хотя бы в одном тайме голов не забьют, ведь так было пяти последних матчах Нигерии.

Ставка: гол в обоих таймах — нет за 2.90.