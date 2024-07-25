Мольде
Силькеборг
«Мольде»
Турнирное положение: «Мольде» вышел в квалификацию Лиги Европы благодаря завоеванию Кубка Норвегии, обыграв в финале «Будё-Глимт» (1:0).
Команда в национальном чемпионате заняла пятую позицию, отстав от ставшего чемпионом того же «Будё-Глимта» на 19 очков.
Последние матчи: в рамках чемпионата Норвегии текущего сезона клуб на своем поле потерпел поражение от КФУМ (2:3).
По итогам 16-ти туров нынешнего розыгрыша национальной лиги коллектив занимает третью позицию с 28 очками, отставая от зоны Лиги чемпионов на два балла.
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на чемпионат Норвегии, «Мольде» ни разу не выиграл при одной ничьей и одном поражении.
Такие результаты говорят о не лучшей форме коллектива, поэтому ему будет непросто даже сыграть вничью.
Кристиан Эриксен и Магнус Эйкрем — лучшие бомбардиры команды и лиги текущего сезона с восемью голами.
«Силькеборг»
Турнирное положение: «Силькеборг» вышел в квалификацию Лиги Европы благодаря завоеванию Кубка Дании, обыграв в финале «Орхус» (1:0).
Команда по итогам 32-х туров прошлого сезона датского первенства отстала от чемпиона «Мидтьюлланн» на 27 (!) очков, тогда как от второго «Брондбю» — на 26 баллов.
Последние матчи: в рамках датской Суперлиги текущего сезона клуб в первом туре обыграл «Сённерйюск» дома — 1:0.
Этот успех стал вторым в трех последних поединках — двух товарищеских и одном официальном — при одном поражении.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах — контрольных и официальных — «Силькеборг» проиграл лишь раз при двух победах и двух ничьих.
Александер Линд — лучший бомбардир команды в датской Суперлиге прошлого сезона с 10 голами.
Статистика для ставок
- в четырех из пяти последних матчей «Мольде» хотя бы одна команда не забивала
- в четырех из пяти последних матчей «Силькеборга» забивали обе команды
- в четырех из пяти последних матчей «Силькеборг» не проиграл.
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: «Мольде» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.52. Ничья — в 4.40, победа «Силькеборга» — в 6.00.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.68 и 2.20.
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Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в трех из четырех последних их выездных поединков.
При этом в семи из девяти домашних игр хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют за 1.82.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, ведь так было в их четырех из пяти последних матчей.
Ставка: «Силькеборг» не проиграет за 2.53