25 июля в первом матче 2-го раунда квалификации Лиги Европы сыграют «Мольде» и «Силькеборг». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Мольде» — «Силькеборг», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Мольде»

Турнирное положение: «Мольде» вышел в квалификацию Лиги Европы благодаря завоеванию Кубка Норвегии, обыграв в финале «Будё-Глимт» (1:0).

Команда в национальном чемпионате заняла пятую позицию, отстав от ставшего чемпионом того же «Будё-Глимта» на 19 очков.

Последние матчи: в рамках чемпионата Норвегии текущего сезона клуб на своем поле потерпел поражение от КФУМ (2:3).

По итогам 16-ти туров нынешнего розыгрыша национальной лиги коллектив занимает третью позицию с 28 очками, отставая от зоны Лиги чемпионов на два балла.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на чемпионат Норвегии, «Мольде» ни разу не выиграл при одной ничьей и одном поражении.

Такие результаты говорят о не лучшей форме коллектива, поэтому ему будет непросто даже сыграть вничью.

Кристиан Эриксен и Магнус Эйкрем — лучшие бомбардиры команды и лиги текущего сезона с восемью голами.

«Силькеборг»

Турнирное положение: «Силькеборг» вышел в квалификацию Лиги Европы благодаря завоеванию Кубка Дании, обыграв в финале «Орхус» (1:0).

Команда по итогам 32-х туров прошлого сезона датского первенства отстала от чемпиона «Мидтьюлланн» на 27 (!) очков, тогда как от второго «Брондбю» — на 26 баллов.

Последние матчи: в рамках датской Суперлиги текущего сезона клуб в первом туре обыграл «Сённерйюск» дома — 1:0.

Этот успех стал вторым в трех последних поединках — двух товарищеских и одном официальном — при одном поражении.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах — контрольных и официальных — «Силькеборг» проиграл лишь раз при двух победах и двух ничьих.

Александер Линд — лучший бомбардир команды в датской Суперлиге прошлого сезона с 10 голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Мольде» хотя бы одна команда не забивала

в четырех из пяти последних матчей «Силькеборга» забивали обе команды

в четырех из пяти последних матчей «Силькеборг» не проиграл.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Мольде» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.52. Ничья — в 4.40, победа «Силькеборга» — в 6.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.68 и 2.20.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в трех из четырех последних их выездных поединков.

При этом в семи из девяти домашних игр хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.82.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, ведь так было в их четырех из пяти последних матчей.

Ставка: «Силькеборг» не проиграет за 2.53