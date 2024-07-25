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    «Баник Острава» — «Урарту». Прогноз и ставки (к. 2.65) на футбол, Лига конференций, 25 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Баник Острава» — «Урарту»
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    «Баник Острава» — «Урарту»
    Во втором отборочном раунде Лиги конференций 25 июля пройдет матч «Баник Острава» — «Урарту». Начало — в 20:00 Ставка и прогноз на матч «Баник Острава» — «Урарту», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 25 Июля 2024 года

    Баник Ос

  • Острава
    •  Баник Ос 20:00 Урарту

    Урарту

  • Ереван
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    «Баник Острава»

    Турнирная таблица: В чемпионате Чехии «Баник Острава» занял итоговое 4 место с 49 набранными баллами. Эта позиция позволила клубу попасть в квалификацию Лиги конференций.

    Последние матчи: Стартовал новый сезон в чешском первенстве, футболисты «Остравы» в 1-м туре проиграли клубу «Богемианс» (1:2).

    Перед стартом в еврокубках «Баник Острава» также провёл 7 товарищеских матчей, в которых одержал одну победу, две встречи завершил вничью и четыре игры проиграл.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Прошлый евросезон: В еврокампании 2023/2024 «Баник Острава» не участвовал.

    «Урарту»

    Турнирная таблица: В чемпионате Армении «Урарту» занял итоговое 4 место с 50 набранными баллами. Эта позиция позволила клубу попасть в квалификацию Лиги конференций. Новый сезон на внутренней арене стартует 3 августа: «Урарту» сыграет на выезде против «Пюника».

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    • Последние матчи: «Урарту» выиграл первую дуэль в противостоянии с эстонским клубом «Калев» (2:1). В этой встрече в составе армянского клуба дубль на свой счёт записал Эдгар Мовсесян.

    В ответной игре «Урарту» нанёс уверенное поражение эстонскому визави со счётом 2:0 и вышел во второй квалификационный раунд Лиги конференций.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

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    Прошлый евросезон: В еврокампании 2023/2024 «Урарту» выступал в Лиге чемпионов и проиграл в первом раунде боснийскому «Зриньски» (3:3 — по сумме двух встреч, 3:4 — проигрыш по пенальти).

    Статистика для ставок

    • В сезоне 2023/2024 «Баник Острава» не играл в еврокубках

    • В последних пяти матчах «Урарту» одержал три победы

    • «Баник Острава» и «Урарту» ранее не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Баник Острава» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 4.70, а победа «Урарту» — в 8.60.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.66 и 2.09 соответственно.

    Прогноз: Чешский футбол на голову выше армянского, так что «Баник Острава» не должен встретиться с трудностями в матче против «Урарту».

    Ставка: Победа «Баник Острава» с форой (-2) с коэффициентом 2.65.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча, в среднем за игру футболисты обеих команд забивают по три мяча.

    Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.12.

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    «Баник Острава» — «Урарту»: прогноз, ставка (2.65), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 25.07.2024. Прогнозы на футбол. Чехи прервут беспроигрышную серию соперника?
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