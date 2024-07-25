Баник Ос
Урарту
«Баник Острава»
Турнирная таблица: В чемпионате Чехии «Баник Острава» занял итоговое 4 место с 49 набранными баллами. Эта позиция позволила клубу попасть в квалификацию Лиги конференций.
Последние матчи: Стартовал новый сезон в чешском первенстве, футболисты «Остравы» в 1-м туре проиграли клубу «Богемианс» (1:2).
Перед стартом в еврокубках «Баник Острава» также провёл 7 товарищеских матчей, в которых одержал одну победу, две встречи завершил вничью и четыре игры проиграл.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Прошлый евросезон: В еврокампании 2023/2024 «Баник Острава» не участвовал.
«Урарту»
Турнирная таблица: В чемпионате Армении «Урарту» занял итоговое 4 место с 50 набранными баллами. Эта позиция позволила клубу попасть в квалификацию Лиги конференций. Новый сезон на внутренней арене стартует 3 августа: «Урарту» сыграет на выезде против «Пюника».
Последние матчи: «Урарту» выиграл первую дуэль в противостоянии с эстонским клубом «Калев» (2:1). В этой встрече в составе армянского клуба дубль на свой счёт записал Эдгар Мовсесян.
В ответной игре «Урарту» нанёс уверенное поражение эстонскому визави со счётом 2:0 и вышел во второй квалификационный раунд Лиги конференций.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Прошлый евросезон: В еврокампании 2023/2024 «Урарту» выступал в Лиге чемпионов и проиграл в первом раунде боснийскому «Зриньски» (3:3 — по сумме двух встреч, 3:4 — проигрыш по пенальти).
Статистика для ставок
- В сезоне 2023/2024 «Баник Острава» не играл в еврокубках
- В последних пяти матчах «Урарту» одержал три победы
- «Баник Острава» и «Урарту» ранее не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Баник Острава» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 4.70, а победа «Урарту» — в 8.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.66 и 2.09 соответственно.
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Прогноз: Чешский футбол на голову выше армянского, так что «Баник Острава» не должен встретиться с трудностями в матче против «Урарту».
Ставка: Победа «Баник Острава» с форой (-2) с коэффициентом 2.65.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча, в среднем за игру футболисты обеих команд забивают по три мяча.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.12.