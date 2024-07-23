Во втором отборочном раунде Лиги чемпионов 23 июля пройдет матч «Шемрок Роверс» — «Спарта». Начало — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Шемрок Роверс» — «Спарта», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Шемрок Роверс»

Турнирная таблица: «Шемрок Роверс» в чемпионате Ирландии борется за медали. Команда располагается на 4-м месте в таблице.

В 23-х матчах набрано 34 очка. У «Шемрок Роверс» 9 побед, 7 ничьих и 7 поражений.

Последние матчи: «Шемрок Роверс» в июле провел четыре матча. Ранее команда разочаровала болельщиков вылетом из Кубка Ирландии. В матче с «Богемианом» было зафиксировано поражение со счетом 0:1.

Ранее в текущем месяце «Шемрок Роверс» одолел «Дандолк» и «Викингур».

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных в команде на матч нет.

Состояние команды: «Шемрок Роверс» на своем поле играет достаточно успешно. В последних десяти домашних матчах зафиксированы лишь два поражения.

Букмекеры не верят в успех ирландского клуба. Но хозяева должны создать проблемы фаворитам. Если «Спарта» и победит, то с минимальной разницей в счете.

«Спарта»

Турнирная таблица: Чемпионат Чехии только стартовал. «Спарта» уже провела один матч. Команда встречалась с «Пардубице» и победила со счетом 2:1.

Последние матчи: Летом «Спарта» провела четыре контрольных матча. Пражский клуб играл с достойными соперниками. В частности, «Спарта» провела боевой поединке с «РБ Зальцбургом», который закончился вничью 2:2.

Но не все контрольные встречи вышли удачными. 10 июля «Спарта» потерпела разгромное поражение в противостоянии с «Брондбю» (2:5).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных в команде на матч нет.

Состояние команды: Матчи с участием «Спарты» проходят достаточно результативно. В последних пяти встречах пробивался ТБ 2.5 гола.

Скорее всего, в Ирландии команды также проявят себя в атаке. Нет предпосылок увидеть закрытый футбол.

Удастся ли «Спарте» подтвердить статус фаворита? Чешской команде важно победить в гостях, чтобы в ответном матче обезопасить себя от излишнего давления.

Статистика для ставок

В последних пяти встречах с участием «Спарты» пробивался ТБ 2.5 гола

«Шемрок Роверс» в чемпионате Ирландии идет на 4-м месте в таблице

Ранее команды друг с другом не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Спарта» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.38. Ничья оценена в 4.75, а победа «Шемрок Роверс» — в 7.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.70 и 2.16 соответственно.

Прогноз: «Спарта» является фаворитом предстоящего матча. Но в Ирландии будет трудно сохранить ворота в неприкосновенности. Скорее всего, забьют обе команды.

Ставка: обе забьют за 1.95.

Прогноз: Есть большая вероятность, что команды сыграют результативно. Зрителям точно не будет скучно.

Ставка: ТБ 2.5 гола за 1.70.