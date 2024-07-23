Шэмрок Роверс
Спарта П
«Шемрок Роверс»
Турнирная таблица: «Шемрок Роверс» в чемпионате Ирландии борется за медали. Команда располагается на 4-м месте в таблице.
В 23-х матчах набрано 34 очка. У «Шемрок Роверс» 9 побед, 7 ничьих и 7 поражений.
Последние матчи: «Шемрок Роверс» в июле провел четыре матча. Ранее команда разочаровала болельщиков вылетом из Кубка Ирландии. В матче с «Богемианом» было зафиксировано поражение со счетом 0:1.
Ранее в текущем месяце «Шемрок Роверс» одолел «Дандолк» и «Викингур».
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных в команде на матч нет.
Состояние команды: «Шемрок Роверс» на своем поле играет достаточно успешно. В последних десяти домашних матчах зафиксированы лишь два поражения.
Букмекеры не верят в успех ирландского клуба. Но хозяева должны создать проблемы фаворитам. Если «Спарта» и победит, то с минимальной разницей в счете.
«Спарта»
Турнирная таблица: Чемпионат Чехии только стартовал. «Спарта» уже провела один матч. Команда встречалась с «Пардубице» и победила со счетом 2:1.
Последние матчи: Летом «Спарта» провела четыре контрольных матча. Пражский клуб играл с достойными соперниками. В частности, «Спарта» провела боевой поединке с «РБ Зальцбургом», который закончился вничью 2:2.
Но не все контрольные встречи вышли удачными. 10 июля «Спарта» потерпела разгромное поражение в противостоянии с «Брондбю» (2:5).
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных в команде на матч нет.
Состояние команды: Матчи с участием «Спарты» проходят достаточно результативно. В последних пяти встречах пробивался ТБ 2.5 гола.
Скорее всего, в Ирландии команды также проявят себя в атаке. Нет предпосылок увидеть закрытый футбол.
Удастся ли «Спарте» подтвердить статус фаворита? Чешской команде важно победить в гостях, чтобы в ответном матче обезопасить себя от излишнего давления.
Статистика для ставок
- В последних пяти встречах с участием «Спарты» пробивался ТБ 2.5 гола
- «Шемрок Роверс» в чемпионате Ирландии идет на 4-м месте в таблице
- Ранее команды друг с другом не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Спарта» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.38. Ничья оценена в 4.75, а победа «Шемрок Роверс» — в 7.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.70 и 2.16 соответственно.
- 1.75Пари НН — Рубин: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.36Ротор — Торпедо: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 2.27Динамо Киев — Партизан: прогноз и ставкаЗавтра в 21:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Спарта» является фаворитом предстоящего матча. Но в Ирландии будет трудно сохранить ворота в неприкосновенности. Скорее всего, забьют обе команды.
Ставка: обе забьют за 1.95.
Прогноз: Есть большая вероятность, что команды сыграют результативно. Зрителям точно не будет скучно.
Ставка: ТБ 2.5 гола за 1.70.