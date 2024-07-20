20 июля в 6-м туре чемпионата Аргентины по футболу сыграют «Сан-Лоренсо» и «Уракан». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сан-Лоренсо» — «Уракан», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Сан-Лоренсо»

Турнирное положение: «Сан-Лоренсо» по итогам четырех туров занимает 26-ю позицию с одним баллом в активе. Разница мячей: 2-5.

Команда опережает в лиге лишь две команды, у которых пока нет очков, поэтому ей важно побеждать, чтобы не опуститься на самое дно.

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Последние матчи: хозяева в последней игре победили. На чужом поле в товарищеской встрече они обыграли уругвайский «Пеньяроль» (2:0).

Этот успех стал для клуба вторым в трех последних поединках — другой выигрыш имел место в Кубок Аргентине против «Чакариты Хуниорс» (2:0).

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных не сообщается.

Состояние команды: в шести последних поединках в разных турнирах «Сан-Лоренсо» выиграл лишь дважды при двух поражениях и двух ничьих.

Очевидно, что с такой формой коллективу будет сложно побороться за что-то серьезное в текущем розыгрыше чемпионата, хотя успехи в последних играх могут стать предвестником прогресса.

Два гола команды в турнире забивали разные игроки.

«Уракан»

Турнирное положение: «Уракан» занимает вторую позицию таблице с 13-ю очками после пяти туров. Разница мячей: 8-2.

Команда уступает лидеру «Тальересу» лишь по дополнительным показателям — один пункт разницы мячей, поэтому в случае крупной победы она наверняка поднимется на вершину.

Последние матчи: гости в последней игре взяли три очка. На своем поле они в рамках чемпионата обыграли «Индепендьенте Ривадавия» (1:0).

Этот успех продлил победную серию клуба в четыре поединка, которые пришлись чемпионат и Кубок Аргентины.

Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных не сообщается.

Состояние команды: в последних 10-ти матчах в разных турнирах «Уракан» ни разу не проиграл при восьми победах и двух ничьих.

Это свидетельствует об отличной форме коллектива, который способен не просто стать лидером в какой-то момент первенства, а и выиграть его.

Игнасио Пуссетто — лучший бомбардир команды и турнира с пятью голами.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей «Сан-Лоренсо» забивали меньше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей «Сан-Лоренсо» хотя бы одна команда не забивала

в четырех последних матчах «Уракан» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сан-Лоренсо» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.95. Ничья — в 2.60, победа «Уракана» — в 3.00.

ТМ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТБ 2,5 — 3.10 и 1.37.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали только они. Их форма позволяет им рассчитывать на то, чтобы не пропустить.

При этом в трех из четырех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: только одна команда забьет за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь в их четырех последних матчах был реализован именно такой сценарий.

Ставка: «Уракан» победит за 3.00