17 июля в товарищеском матче по футболу сыграют «Хартс» и «Тоттенхэм». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Хартс» — «Тоттенхэм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Хартс»

Турнирное положение: «Сердца» относительно неплохо провели минувший сезон. Команда финишировала на 3 месте в чемпионате Шотландии.

При этом «Хартс» выиграл в 20 матчах из 38. Да и отставание от 2 позиции в итоге составило целых 17 очков.

Последние матчи: шотландцы провели лишь один контрольный поединок. В нем команда уступила «Лейтон Ориенту» (1:2).

Интересно, что в той встрече «сердца» быстро открыли счет. Но затем соперник дважды поразил ворота «Хартса».

В 5 своих последних матчах «Хартс» победил лишь однажды. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 10 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Сердца» имеют неплохой подбор атакующих исполнителей. Вот только детские ошибки в обороне случаются частенько.

Поединки с «Тоттенхэмом» складываются для команды традиционно неудачно. Из двух очных встреч «Хартс» извлек лишь ничью при одном поражении.

Наверняка шотландцы постараются дать бой «шпорам». Тем паче, состав англичан будет ослаблен отсутствием ряда ведущих игроков.

«Тоттенхэм»

Турнирное положение: Эта команда прошедший сезон провела достаточно неплохо. «Тоттенхэм» финишировал на 5 месте в АПЛ.

При этом «Тоттенхэм» пропускал уж слишком часто. В 38 поединках английского чемпионата тылы команды дали результативный сбой 61 раз.

Последние матчи: А вот серия контрольных поединков у команды началась неудачно. Спарринг с «Ньюкаслом» завершился вничью (1:1), но в серии пенальти сильнее оказались «сороки».

Вот только тот поединок был сыгран еще до Евро. Так что «Тоттенхэм» тренировался в заметно усеченном составе.

В 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках она отличилась 8 мячами при 8 же пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Шпоры» крепки в любом сочетании. Да и с атакой у команды относительный порядок.

«Шпоры» достаточно сильны, однако не блещут стабильностью. Да и в плане игровой практики у команды имеются проблемы.

И уж наверняка тренерский штаб проведет некоторую кадровую ротацию. «Тоттенхэм» явно предстанет в экспериментальном кадровом сочетании.

Очевидно, что номинальные гости будут действовать первым номером. Да и вообще, «шпоры» в двух очных поединках еще ни разу не пропустили от «сердец».

Статистика для ставок

«Хартс» не побеждал в 3 своих последних поединках

«Тоттенхэм» в 2 очных встречах ни разу не пропустил от «Хартса»

«Тоттенхэм» в среднем забивает 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Тоттенхэм» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 6.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.00 и 1.80.

Прогноз: «Шпоры» сильны в любом кадровом сочетании, и явно будут активны в атаке.

«Тоттенхэм» имеет приличный подбор игроков на каждую позицию, и наверняка начнет встречу активно.

Ставка: Победа «Тоттенхэма» в 1 тайме за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке «Тоттенхэм» победит с разницей в 2 и более мячей.

Ставка: Фора «Тоттенхэма» -1.5 за 2.67