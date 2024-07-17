Бешикташ
Шахтёр Д
«Бешикташ»
Турнирное положение: «Орлы» минувший сезон откровенно провалили. Команда финишировала лишь на 6 месте в чемпионате Турции.
При этом «Бешикташ» выиграл только в 16 матчах из 38. Да и отставание от чемпиона в итоге составило аж 46 (!) очков.
Последние матчи: «Орлы» провели лишь один контрольный поединок. В нем команда не сумела переиграть скромный «Умраниеспор» (0:0).
Зато Кубок Турции команде покорился. В финале «орлы» сумели переиграть сильный «Трабзонспор» со счетом 3:2.
В 5 своих последних матчах «Бешикташ» победил лишь однажды. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 7 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Орлы» имеют неплохой подбор атакующих исполнителей. Вот только оборона команды слишком часто допускает результативные сбои.
Поединки с «горняками» складываются для команды традиционно неудачно. Из двух очных встреч «Бешикташ» извлек лишь ничью при одном поражении.
Наверняка туки постараются дать бой действующему чемпиону Украины. Вот только состав «орлов» в этой встрече не будет оптимальным.
«Шахтер» Донецк
Турнирное положение: Эта команда прошедший сезон провела достаточно неплохо. «Шахтер» Донецк не без труда выиграл УПЛ.
При этом «Шахтер» Донецк уже активно готовится к новому сезону. Марино Пушич строит команду в расчете на техничных бразильских исполнителей.
Последние матчи: А вот серия контрольных поединков у команды началась удачно. В 4 спаррингах «горняки» выиграли 2 раза при одной коллизии.
Последний контрольный поединок принес команде Пушича викторию. Дончане занесли в щепки оборону «Ризеспора» (5:0).
В 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках она отличилась 10 мячами при 5 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: На сборах результаты «горняков» стабильными не назовешь. До последней победы они уступили скромной «Бачке-Тополе» (0:1).
К «горнякам» уже присоединились многочисленные сборники. Вернулся в команду и бразильский защитник Винисиус Тобиас.
И уж наверняка тренерский штаб проведет некоторую кадровую ротацию. «Шахтер» Донецк явно предстанет в максимально оптимальном кадровом сочетании.
Очевидно, что номинальные гости будут действовать первым номером. Да и вообще, «горняки» имеют прекрасный подбор атакующих исполнителей.
Статистика для ставок
- «Бешикташ» не побеждал в 2 своих последних поединках
- «Шахтер» Донецк в 2 очных встречах с «орлами» по разу победил и сыграл вничью
- «Шахтер» Донецк в 4 летних контрольных поединках добыл 2 виктории
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Шахтер» Донецк — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.58, а победа оппонента — в скромные 3.76.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.92 и 1.80.
- 1.75Алания — Уфа: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 1.89Пюник — Динамо Минск: прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
- 2.57ХИК — Паневежис: прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
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Прогноз: «Горняки» сильны в любом кадровом сочетании, и явно будут активны в атаке.
«Шахтер» Донецк имеет приличный подбор атакующих исполнителей, и наверняка начнет встречу активно.
Ставка: Победа «Шахтера» Донецк в 1 тайме за 2.62.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сможет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.10