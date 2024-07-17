17 июля в товарищеском матче по футболу сыграют «Бешикташ» и «Шахтер» Донецк. Начало игры — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Бешикташ» — «Шахтер» Донецк, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Бешикташ»

Турнирное положение: «Орлы» минувший сезон откровенно провалили. Команда финишировала лишь на 6 месте в чемпионате Турции.

При этом «Бешикташ» выиграл только в 16 матчах из 38. Да и отставание от чемпиона в итоге составило аж 46 (!) очков.

Последние матчи: «Орлы» провели лишь один контрольный поединок. В нем команда не сумела переиграть скромный «Умраниеспор» (0:0).

Зато Кубок Турции команде покорился. В финале «орлы» сумели переиграть сильный «Трабзонспор» со счетом 3:2.

В 5 своих последних матчах «Бешикташ» победил лишь однажды. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Орлы» имеют неплохой подбор атакующих исполнителей. Вот только оборона команды слишком часто допускает результативные сбои.

Поединки с «горняками» складываются для команды традиционно неудачно. Из двух очных встреч «Бешикташ» извлек лишь ничью при одном поражении.

Наверняка туки постараются дать бой действующему чемпиону Украины. Вот только состав «орлов» в этой встрече не будет оптимальным.

«Шахтер» Донецк

Турнирное положение: Эта команда прошедший сезон провела достаточно неплохо. «Шахтер» Донецк не без труда выиграл УПЛ.

При этом «Шахтер» Донецк уже активно готовится к новому сезону. Марино Пушич строит команду в расчете на техничных бразильских исполнителей.

Последние матчи: А вот серия контрольных поединков у команды началась удачно. В 4 спаррингах «горняки» выиграли 2 раза при одной коллизии.

Последний контрольный поединок принес команде Пушича викторию. Дончане занесли в щепки оборону «Ризеспора» (5:0).

В 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках она отличилась 10 мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: На сборах результаты «горняков» стабильными не назовешь. До последней победы они уступили скромной «Бачке-Тополе» (0:1).

К «горнякам» уже присоединились многочисленные сборники. Вернулся в команду и бразильский защитник Винисиус Тобиас.

И уж наверняка тренерский штаб проведет некоторую кадровую ротацию. «Шахтер» Донецк явно предстанет в максимально оптимальном кадровом сочетании.

Очевидно, что номинальные гости будут действовать первым номером. Да и вообще, «горняки» имеют прекрасный подбор атакующих исполнителей.

Статистика для ставок

«Бешикташ» не побеждал в 2 своих последних поединках

«Шахтер» Донецк в 2 очных встречах с «орлами» по разу победил и сыграл вничью

«Шахтер» Донецк в 4 летних контрольных поединках добыл 2 виктории

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Шахтер» Донецк — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.58, а победа оппонента — в скромные 3.76.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.92 и 1.80.

Прогноз: «Горняки» сильны в любом кадровом сочетании, и явно будут активны в атаке.

«Шахтер» Донецк имеет приличный подбор атакующих исполнителей, и наверняка начнет встречу активно.

Ставка: Победа «Шахтера» Донецк в 1 тайме за 2.62.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сможет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.10