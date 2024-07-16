Гибралтарский «Линкольн Ред Импс» на своем поле в ответном поединке первого раунда квалификации Лиги чемпионов примет мальтийский «Хамрун Спартанс». Поединок пройдет 16 июля и начнется в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Линкольн Ред Импс» — «Хамрун Спартанс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Линкольн Ред Импс»

Турнирное положение: «Линкольн Ред Импс» — самый титулованный клуб Гибралтара, выигравший 28 чемпионских титулов.

Также команда 20 раз выигрывала национальный кубок и является постоянным участником еврокубков.

Последние матчи: Неделю тому назад «красные черти» на Мальте смогли переиграть предстоящего противника со счетом 1:0, забив решающий гол в конце первого тайма. И этим результатом они продлили свою беспроигрышную серию до 18 встреч, в которой 17 раз победили.

Не сыграют: Нападающий Кике Гомес будет отбывать дисквалификацию.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: На евроарене «Линкольн Ред Импс» выступает вполне успешно, как для представителя Гибралтара. Так, например, команда даже один раз добиралась до группового этапа Лиги конференций. правда, в двух предыдущих сезон коллектив ни прошел ни одного соперника, проиграв семь игр из восьми при одной победе.

«Хамрун Спартанс»

Турнирное положение: «Хамрун Спартанс» является 10-кратным чемпионом Мальты. Причем три титула он выиграл за последние четыре года.

Также коллектив шесть раз выигрывал национальный кубок и в последнее время постоянно играет в еврокубках.

Последние матчи: «Спартанцы» проигрышем в первом матче этих клубов прервал свою 6-матчевую беспроигрышную серию с учетом всех турниров. В этот удачный для себя период они расписали одну мировую и добились пяти выигрышей. Причем не смогли забить они только в одном матче из 11 предыдущих.

Не сыграют: Хавбек Эолинай получил в первом матче этих команд красную карточки и теперь пропустит ответный поединок.

Состояние команды: В двух предыдущих сезонах на евроарене «Хамрун Спартанс» провел аж 14 матчей и смог победить в семи из них и шесть раз проиграл. Причем забивали мальтийцы в 11 поединках из 14 и восемь встреч за этот период носили верховой характер.

Статистика для ставок

«Линкольн Ред Импс» в еврокубках выиграл лишь два поединка из девяти предыдущих при семи фиаско

«Хамрун Спартанс» на евроарене победил в семи из 15 минувших игр при таком же количестве проигрышей

В первом поединке этих команд на Мальте победили гибралтарцы со счетом 1:0

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Линкольн Ред Импс» — 2.05, победа «Хамрун Спартанс» — 3.75, ничья — 3.35.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.90 и 1.93 соответственно.

Прогноз: Результат первого поединка обязывает мальтийцев идти вперед большими силами и наверняка они теперь смогут забить, ведь в еврокубковых матчах они зачастую без гола с поля не уходят, но и пропускают часто.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.88.

Прогноз: И также еще здесь поставим на верховой тотал, так как наверняка «Хамрун Спартанс» предложит гибралтарцам открытый футбол.

Ставка: ТБ 2,5 1.90.