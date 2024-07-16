Lincoln Red Imps FC
Хамрун Спартанс
«Линкольн Ред Импс»
Турнирное положение: «Линкольн Ред Импс» — самый титулованный клуб Гибралтара, выигравший 28 чемпионских титулов.
Также команда 20 раз выигрывала национальный кубок и является постоянным участником еврокубков.
Последние матчи: Неделю тому назад «красные черти» на Мальте смогли переиграть предстоящего противника со счетом 1:0, забив решающий гол в конце первого тайма. И этим результатом они продлили свою беспроигрышную серию до 18 встреч, в которой 17 раз победили.
Не сыграют: Нападающий Кике Гомес будет отбывать дисквалификацию.
Состояние команды: На евроарене «Линкольн Ред Импс» выступает вполне успешно, как для представителя Гибралтара. Так, например, команда даже один раз добиралась до группового этапа Лиги конференций. правда, в двух предыдущих сезон коллектив ни прошел ни одного соперника, проиграв семь игр из восьми при одной победе.
«Хамрун Спартанс»
Турнирное положение: «Хамрун Спартанс» является 10-кратным чемпионом Мальты. Причем три титула он выиграл за последние четыре года.
Также коллектив шесть раз выигрывал национальный кубок и в последнее время постоянно играет в еврокубках.
Последние матчи: «Спартанцы» проигрышем в первом матче этих клубов прервал свою 6-матчевую беспроигрышную серию с учетом всех турниров. В этот удачный для себя период они расписали одну мировую и добились пяти выигрышей. Причем не смогли забить они только в одном матче из 11 предыдущих.
Не сыграют: Хавбек Эолинай получил в первом матче этих команд красную карточки и теперь пропустит ответный поединок.
Состояние команды: В двух предыдущих сезонах на евроарене «Хамрун Спартанс» провел аж 14 матчей и смог победить в семи из них и шесть раз проиграл. Причем забивали мальтийцы в 11 поединках из 14 и восемь встреч за этот период носили верховой характер.
Статистика для ставок
- «Линкольн Ред Импс» в еврокубках выиграл лишь два поединка из девяти предыдущих при семи фиаско
- «Хамрун Спартанс» на евроарене победил в семи из 15 минувших игр при таком же количестве проигрышей
- В первом поединке этих команд на Мальте победили гибралтарцы со счетом 1:0
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Линкольн Ред Импс» — 2.05, победа «Хамрун Спартанс» — 3.75, ничья — 3.35.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.90 и 1.93 соответственно.
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Прогноз: Результат первого поединка обязывает мальтийцев идти вперед большими силами и наверняка они теперь смогут забить, ведь в еврокубковых матчах они зачастую без гола с поля не уходят, но и пропускают часто.
Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.88.
Прогноз: И также еще здесь поставим на верховой тотал, так как наверняка «Хамрун Спартанс» предложит гибралтарцам открытый футбол.
Ставка: ТБ 2,5 1.90.