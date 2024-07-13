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    «Зенит» деклассирует «быков»

    «Зенит» — «Краснодар». Дерзкая ставка (к. 5.65) и прогноз на футбол, Суперкубок России, 13 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Зенит» — «Краснодар»
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    Клаудиньо
    13 июля в финале Суперкубка России по футболу сыграют «Зенит» и «Краснодар». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Зенит» — «Краснодар», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Суперкубок 13 Июля 2024 года

    Зенит

  • Санкт-Петербург
    •  Зенит 20:30 Краснодар

    Краснодар

  • Краснодар
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    «Зенит»

    Турнирное положение: Петербуржцы едва не провалили прошедший чемпионат России. Команда Сергея Семака с огромным трудом добыла золотые медали.

    При этом «Зенит» добыл еще и Кубок России. В финале питерцы сломили сопротивление ершистой «Балтики» (2:1).

    Зенит — Краснодар: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: летом команда Семака провела уже 3 контрольных встречи. В них зенитовцы выиграли 2 раза при одной коллизии.

    Чемпион России сначала переиграл «Сочи» (5:2). После чего был обыгран «Тальерес» (1:0), а вот «Црвене Звезде» команда уступила (1:2).

    Вообще, в 5 последних матчах «Зенит» выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: питерцы серьезно укрепились. Так что теперь вариативность состава явно выросла.

    Явно усилит команду креативный Максим Глушенков. Да и бразильский ударный кулак во главе с Клаудиньо на месте.

    Поединки с «быками» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных встреч «Зенит» выиграл 3 раза при 2 паритетах.

    И уж совсем очевидно, что петербуржцы будут активно атаковать. Да и краснодарцам клуб с берегов Невы не проигрывает уже 6 лет.

    «Краснодар»

    Турнирное положение: «Быки» имели все шансы на чемпионство в прошлом сезоне. Однако весенние потери очков привели только ко 2 месту.

    Причем «Краснодар» собирается покорить вершину в новом сезоне. Ресурсы для этого вроде бы есть, вот только они не чета зенитовским.

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  • 10/07/2024

    • Последние матчи: В летнее межсезонье краснодарцы провели уже 3 спарринга. Все три команда завершила победами.

    В краснодарском дерби была минимально обыграна «Кубань». После того «быки» одолели махачкалинцев (2:0) и ростовчан (3:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Краснодар» добыл 5 побед. В них игроки команды забили 10 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: краснодарцы летом выглядят весьма выгодно. Да и лидера Эдуарда Сперцяна, похоже, удастся сохранить.

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    Более того, «Краснодар» с каждым матчем прибавляет. Причем в каждой последующей контрольной встрече кубанцы забивали на гол больше, чем в предыдущей.

    Вот только матчи с «Зенитом» для краснодарцев сродни ночному кошмару. Да и опыта решающих поединков такого уровня у команды немного.

    Нет сомнений, что кубанцы постараются навязать чемпиону свою игру. Да и забивать в составе «быков» уж точно есть кому.

    Статистика для ставок

    • Краснодарцы выиграли во всех 3 своих летних спаррингах

    • «Краснодар» не обыгрывает зенитовцев 6 лет

    • «Зенит» в 3 контрольных матчах победил 2 раза

    Ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.82. Ничья оценена в 4.03, а победа оппонента — в скромные 4.62.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.86 и 2.10.

    Прогноз: Обе команды имеют в своих составах весьма приличных атакующих исполнителей.

    «Зенит» серьезно усилился, и уж точно намерен уверенно добыть очередной внутренний трофей.

    Ставка: Фора «Зенита» -2.5 за 5.65.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что на двоих соперники наколотят четыре и более мячей.

    Ставка: ТБ 4.5 за 5.20

    Кроме того, эксперты LiveSport.Ru подготовили сбалансированный прогноз на матч с коэффициентом 1.80.

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    «Зенит» — «Краснодар»: прогноз, ставка (5.65), статистика, коэффициенты матча 13.07.2024. Прогнозы на футбол. «Зенит» деклассирует «быков»
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