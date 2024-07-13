Зенит
Краснодар
«Зенит»
Турнирное положение: Петербуржцы едва не провалили прошедший чемпионат России. Команда Сергея Семака с огромным трудом добыла золотые медали.
При этом «Зенит» добыл еще и Кубок России. В финале питерцы сломили сопротивление ершистой «Балтики» (2:1).
Зенит — Краснодар: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: летом команда Семака провела уже 3 контрольных встречи. В них зенитовцы выиграли 2 раза при одной коллизии.
Чемпион России сначала переиграл «Сочи» (5:2). После чего был обыгран «Тальерес» (1:0), а вот «Црвене Звезде» команда уступила (1:2).
Вообще, в 5 последних матчах «Зенит» выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 6 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: питерцы серьезно укрепились. Так что теперь вариативность состава явно выросла.
Явно усилит команду креативный Максим Глушенков. Да и бразильский ударный кулак во главе с Клаудиньо на месте.
Поединки с «быками» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных встреч «Зенит» выиграл 3 раза при 2 паритетах.
И уж совсем очевидно, что петербуржцы будут активно атаковать. Да и краснодарцам клуб с берегов Невы не проигрывает уже 6 лет.
«Краснодар»
Турнирное положение: «Быки» имели все шансы на чемпионство в прошлом сезоне. Однако весенние потери очков привели только ко 2 месту.
Причем «Краснодар» собирается покорить вершину в новом сезоне. Ресурсы для этого вроде бы есть, вот только они не чета зенитовским.
Последние матчи: В летнее межсезонье краснодарцы провели уже 3 спарринга. Все три команда завершила победами.
В краснодарском дерби была минимально обыграна «Кубань». После того «быки» одолели махачкалинцев (2:0) и ростовчан (3:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Краснодар» добыл 5 побед. В них игроки команды забили 10 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: краснодарцы летом выглядят весьма выгодно. Да и лидера Эдуарда Сперцяна, похоже, удастся сохранить.
Более того, «Краснодар» с каждым матчем прибавляет. Причем в каждой последующей контрольной встрече кубанцы забивали на гол больше, чем в предыдущей.
Вот только матчи с «Зенитом» для краснодарцев сродни ночному кошмару. Да и опыта решающих поединков такого уровня у команды немного.
Нет сомнений, что кубанцы постараются навязать чемпиону свою игру. Да и забивать в составе «быков» уж точно есть кому.
Статистика для ставок
- Краснодарцы выиграли во всех 3 своих летних спаррингах
- «Краснодар» не обыгрывает зенитовцев 6 лет
- «Зенит» в 3 контрольных матчах победил 2 раза
Ставка
Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.82. Ничья оценена в 4.03, а победа оппонента — в скромные 4.62.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.86 и 2.10.
- 1.80Зенит — Краснодар: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
- 2.51Испания — Англия: прогноз и ставкаЗавтра в 22:00
- 1.93Канада — Уругвай: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
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Прогноз: Обе команды имеют в своих составах весьма приличных атакующих исполнителей.
«Зенит» серьезно усилился, и уж точно намерен уверенно добыть очередной внутренний трофей.
Ставка: Фора «Зенита» -2.5 за 5.65.
Прогноз: более рискованный прогноз, что на двоих соперники наколотят четыре и более мячей.
Ставка: ТБ 4.5 за 5.20