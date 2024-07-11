«Динамо» Тбилиси сыграет на классе?

В первом отборочном раунде Лиги конференций 11 июля пройдет матч «Морнар» — «Динамо» Тбилиси. Начало — в 21:45 Ставка и прогноз на матч «Морнар» — «Динамо» Тбилиси, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Морнар»

Турнирная таблица: «Морнар» — серебряный призёр чемпионата Черногории, в минувшем сезоне команда набрала 64 очка, что на 6 баллов меньше, чем у действующего чемпиона «Дечича».

Последние матчи: Новый сезон в чемпионате Черногории стартует 28 июля. «Морнар» на своём поле примет команду «Отрант-Олимпик».

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Морнар» не играл в еврокубках.

«Динамо» Тбилиси

Турнирная таблица: В чемпионате Грузии «Динамо» Тбилиси стал серебряным призёром, набрав 71 очко. Это на 3 пункта меньше, чем у чемпиона «Динамо» Батуми.

Последние матчи: В самом разгаре новый сезон в грузинском первенстве, «Динамо» Тбилиси с 22 набранными очками занимает 5 строчку. В 18 туре внутреннего первенства «динамовцы» переиграли «Гагру» (2:0).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прошлый евросезон: В еврокампании 2023/2024 «Динамо» Тбилиси не смог преодолеть барьер первого раунда Лиги конференций, уступив «Тиране» из Албании (1:2 — дома, 1:1 — в гостях).

Статистика для ставок

В сезоне 2023/2024 «Морнар» не играл в еврокубках

«Динамо» Тбилиси в последних пяти матчах одержал две победы

Ранее «Морнар» и «Динамо» Тбилиси не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Тбилиси — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.99. Ничья оценена в 3.25, а победа «Морнар» — в 3.90.

ТБ 2 и ТМ 2 принимаются с коэффициентом — 1.63 и 2.19 соответственно.

Прогноз: Матчи с участием «Динамо Тбилиси» и «Морнара» всегда проходят результативно, как минимум 2 мяча футболисты клубов забивают.

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.19.

Прогноз: Такж можно сыграть на том, что обе команды смогут отличиться.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 2.00.