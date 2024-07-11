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    «Динамо» Тбилиси сыграет на классе?

    «Морнар» — «Динамо» Тбилиси. Ставка (к. 2.19) и прогноз на футбол, Лига конференций, 11 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Морнар» — «Динамо» Тбилиси
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    «Динамо» Тбилиси — «Нефтчи»
    В первом отборочном раунде Лиги конференций 11 июля пройдет матч «Морнар» — «Динамо» Тбилиси. Начало — в 21:45 Ставка и прогноз на матч «Морнар» — «Динамо» Тбилиси, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Морнар»

    Турнирная таблица: «Морнар» — серебряный призёр чемпионата Черногории, в минувшем сезоне команда набрала 64 очка, что на 6 баллов меньше, чем у действующего чемпиона «Дечича».

    Последние матчи: Новый сезон в чемпионате Черногории стартует 28 июля. «Морнар» на своём поле примет команду «Отрант-Олимпик».

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Морнар» не играл в еврокубках.

    «Динамо» Тбилиси

    Турнирная таблица: В чемпионате Грузии «Динамо» Тбилиси стал серебряным призёром, набрав 71 очко. Это на 3 пункта меньше, чем у чемпиона «Динамо» Батуми.

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    • Последние матчи: В самом разгаре новый сезон в грузинском первенстве, «Динамо» Тбилиси с 22 набранными очками занимает 5 строчку. В 18 туре внутреннего первенства «динамовцы» переиграли «Гагру» (2:0).

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

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    Прошлый евросезон: В еврокампании 2023/2024 «Динамо» Тбилиси не смог преодолеть барьер первого раунда Лиги конференций, уступив «Тиране» из Албании (1:2 — дома, 1:1 — в гостях).

    Статистика для ставок

    • В сезоне 2023/2024 «Морнар» не играл в еврокубках

    • «Динамо» Тбилиси в последних пяти матчах одержал две победы

    • Ранее «Морнар» и «Динамо» Тбилиси не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Тбилиси — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.99. Ничья оценена в 3.25, а победа «Морнар» — в 3.90.

    ТБ 2 и ТМ 2 принимаются с коэффициентом — 1.63 и 2.19 соответственно.

    Прогноз: Матчи с участием «Динамо Тбилиси» и «Морнара» всегда проходят результативно, как минимум 2 мяча футболисты клубов забивают.

    Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.19.

    Прогноз: Такж можно сыграть на том, что обе команды смогут отличиться.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом 2.00.

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    «Морнар» — «Динамо» Тбилиси: прогноз, ставка (2.19), статистика, коэффициенты матча 11.07.2024. Прогнозы на футбол. «Динамо» Тбилиси сыграет на классе?
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