Место ли «Пафосу» в Лиге Европы?

Эльфсборг
Pafos FC
«Эльфсборг»
Турнирное положение: «Эльфсборг» вышел в квалификацию Лиги Европы благодаря второму месту в прошлом сезоне чемпионата Швеции.
Команда по итогам 30-ти туров набрала 64 очка, по дополнительным показателям уступив чемпионский титул «Мальме», и на семь баллов опередив «Хакен».
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках текущего сезона шведского первенства клуб одержал разгромную победу над «Броммапойкарной» (3:0).
Этот успех прервал мини-серию поражений коллектива в два поединка, которые пришлись на чемпионат Швеции.
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на национальное первенство, «Эльфсборг» выиграл лишь дважды при трех поражениях.
Такие результаты, в целом, говорят о не лучшей форме коллектива, но то, что грядущий поединок он проведет на своем поле, сулит ему относительно хорошие шансы.
Йеппе Оккельс — лучший бомбардир команды в шведской лиге с 11 голами.
«Пафос»
«Пафос» вышел в квалификацию Лиги Европы благодаря победе в Кубке Кипра прошлого сезона.
Команда при этом заняла четвертое место в высшем дивизионе Кипра прошлой кампании, уступив чемпиону АПОЭЛу на девять очков.
Последние матчи: в своем последнем поединке, который был товарищеским, клуб разошелся миром с «Панатинаикосом» (0:0).
Этой мировой обладатель Кубка Кипра прервал серию побед в три игры кряду, которые были как официальными, так и товарищескими.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в восьми последних матчах — официальных и контрольных — «Пафос» ни разу не проиграл при четырех победах и четырех ничьих.
Жайро — лучший бомбардир команды в киприотской лиге с 13 голами в прошлой кампании.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей «Эльфсборга» забивала только одна команда
- в восьми последних матчах «Пафос» не проиграл
- в трех из четырех последних матчей «Пафоса» забивали больше 2,5 голов.
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: «Эльфсборг» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.78. Ничья — в 3.85, победа «Пафоса» — в 4.40.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с близкими коэффициентами — 1.80 и 2.00.
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Прогноз: в трех из четырех последних матчей «Пафоса» забивали больше 2,5 голов. Так было и в двух из трех их последних выездных поединков.
При этом в четырех из шести последних поединков хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, ведь в восьми их последних матчах было именно так.
Ставка: «Пафос» не проиграет за 2.03