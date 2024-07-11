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    Место ли «Пафосу» в Лиге Европы?

    «Эльфсборг» — «Пафос». Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, 1-й раунд квалификации Лиги Европы, 11 июля 2024 года

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    «Пафос»
    11 июля в первом матче 1-го раунда квалификации Лиги Европы сыграют «Эльфсборг» и «Пафос». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Эльфсборг» — «Пафос», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 11 Июля 2024 года

    Эльфсборг

  • Борас
    •  Эльфсборг 20:00 Pafos FC

    Pafos FC

  • Лига Европы. Квалификация
    •

    «Эльфсборг»

    Турнирное положение: «Эльфсборг» вышел в квалификацию Лиги Европы благодаря второму месту в прошлом сезоне чемпионата Швеции.

    Команда по итогам 30-ти туров набрала 64 очка, по дополнительным показателям уступив чемпионский титул «Мальме», и на семь баллов опередив «Хакен».

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках текущего сезона шведского первенства клуб одержал разгромную победу над «Броммапойкарной» (3:0).

    Этот успех прервал мини-серию поражений коллектива в два поединка, которые пришлись на чемпионат Швеции.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на национальное первенство, «Эльфсборг» выиграл лишь дважды при трех поражениях.

    Такие результаты, в целом, говорят о не лучшей форме коллектива, но то, что грядущий поединок он проведет на своем поле, сулит ему относительно хорошие шансы.

    Йеппе Оккельс — лучший бомбардир команды в шведской лиге с 11 голами.

    «Пафос»

    «Пафос» вышел в квалификацию Лиги Европы благодаря победе в Кубке Кипра прошлого сезона.

    Команда при этом заняла четвертое место в высшем дивизионе Кипра прошлой кампании, уступив чемпиону АПОЭЛу на девять очков.

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    • Последние матчи: в своем последнем поединке, который был товарищеским, клуб разошелся миром с «Панатинаикосом» (0:0).

    Этой мировой обладатель Кубка Кипра прервал серию побед в три игры кряду, которые были как официальными, так и товарищескими.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в восьми последних матчах — официальных и контрольных — «Пафос» ни разу не проиграл при четырех победах и четырех ничьих.

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    Жайро — лучший бомбардир команды в киприотской лиге с 13 голами в прошлой кампании.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Эльфсборга» забивала только одна команда

    • в восьми последних матчах «Пафос» не проиграл

    • в трех из четырех последних матчей «Пафоса» забивали больше 2,5 голов.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Эльфсборг» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.78. Ничья — в 3.85, победа «Пафоса» — в 4.40.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с близкими коэффициентами — 1.80 и 2.00.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей «Пафоса» забивали больше 2,5 голов. Так было и в двух из трех их последних выездных поединков.

    При этом в четырех из шести последних поединков хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, ведь в восьми их последних матчах было именно так.

    Ставка: «Пафос» не проиграет за 2.03

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