Место ли «Пафосу» в Лиге Европы?

11 июля в первом матче 1-го раунда квалификации Лиги Европы сыграют «Эльфсборг» и «Пафос». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Эльфсборг» — «Пафос», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Эльфсборг»

Турнирное положение: «Эльфсборг» вышел в квалификацию Лиги Европы благодаря второму месту в прошлом сезоне чемпионата Швеции.

Команда по итогам 30-ти туров набрала 64 очка, по дополнительным показателям уступив чемпионский титул «Мальме», и на семь баллов опередив «Хакен».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках текущего сезона шведского первенства клуб одержал разгромную победу над «Броммапойкарной» (3:0).

Этот успех прервал мини-серию поражений коллектива в два поединка, которые пришлись на чемпионат Швеции.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на национальное первенство, «Эльфсборг» выиграл лишь дважды при трех поражениях.

Такие результаты, в целом, говорят о не лучшей форме коллектива, но то, что грядущий поединок он проведет на своем поле, сулит ему относительно хорошие шансы.

Йеппе Оккельс — лучший бомбардир команды в шведской лиге с 11 голами.

«Пафос»

«Пафос» вышел в квалификацию Лиги Европы благодаря победе в Кубке Кипра прошлого сезона.

Команда при этом заняла четвертое место в высшем дивизионе Кипра прошлой кампании, уступив чемпиону АПОЭЛу на девять очков.

Последние матчи: в своем последнем поединке, который был товарищеским, клуб разошелся миром с «Панатинаикосом» (0:0).

Этой мировой обладатель Кубка Кипра прервал серию побед в три игры кряду, которые были как официальными, так и товарищескими.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних матчах — официальных и контрольных — «Пафос» ни разу не проиграл при четырех победах и четырех ничьих.

Жайро — лучший бомбардир команды в киприотской лиге с 13 голами в прошлой кампании.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Эльфсборга» забивала только одна команда

в восьми последних матчах «Пафос» не проиграл

в трех из четырех последних матчей «Пафоса» забивали больше 2,5 голов.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Эльфсборг» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.78. Ничья — в 3.85, победа «Пафоса» — в 4.40.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с близкими коэффициентами — 1.80 и 2.00.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей «Пафоса» забивали больше 2,5 голов. Так было и в двух из трех их последних выездных поединков.

При этом в четырех из шести последних поединков хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, ведь в восьми их последних матчах было именно так.

Ставка: «Пафос» не проиграет за 2.03