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    Укрепит ли «Фламенго» свое лидерство?

    «Фламенго» — «Куяба». Ставка (к. 1.95) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 7 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Фламенго» — «Куяба»
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    Бруну Энрике («Фламенго»)
    «Фламенго» на своем поле примет «Куябу» в 15-м туре бразильской Серии А. Поединок состоится 7 июля и начнется в 02:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Фламенго» — «Куяба», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 07 Июля 2024 года

    Фламенго

  • Бразилия. Серия А
    •  Фламенго 02:00 Куяба

    Куяба

  • Бразилия. Серия А
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    «Фламенго»

    Турнирное положение: По итогам 14-ти туров бразильской Серии А «Фламенго» занимает первое место с 30 баллами и разницей мячей 26-14.

    Команда на три очка опережает сразу трех ближайших преследователей — «Ботафого», «Палмейрас», а также «Байю».

    Последние матчи: клуб в последней игре бразильской Серии А выиграл. На чужом поле он справился с «Атлетико Минейро» (4:2).

    Этот успех оформил победную мини-серию коллектива в два поединка, которые пришлись на чемпионат Бразилии.

    Все прогнозы на футбол

    Не сыграют: травмированы — Эвертон, Игор Жезус, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в 12 последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Фламенго» проиграл лишь раз при 10-ти победах и одной ничьей.

    Такие результаты говорят о хорошей форме коллектива, который после фиаско в позапрошлом туре сумел оправиться и взять три очка, а это уже позволило удержаться на вершине.

    Педро — лучший бомбардир не только команды, но и всей Серии А с шестью голами.

    «Куяба»

    Турнирное положение: «Куяба» занимает 15-е место в турнирной таблице. В его активе 15 забитых мячей, в пассиве — 19 пропущенных.

    Команда находится над зоной вылета и на один балл опережает 17-ю позицию, с которой начинается «трясина», что ведет во второй дивизион.

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    • Последние матчи: клуб в последней игре бразильской Серии А потерпел поражение. На своем поле он уступил «Ботафого» (1:2).

    Эта неудача прервала ничейную серию коллектива в три поединка, которые также пришлись на чемпионат страны

    Не сыграют: травмированы — Макс, Дейверсон, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах в разных турнирах «Куяба» ни разу не выиграл при трех ничьих и одном поражении.

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    Это говорит о не лучшей форме гостей, тем не менее, то, что в трех из четырех последних своих поединков они не проиграли, свидетельствует о неплохих шансах на очки.

    Исидро Питта — лучший бомбардир команды в Серии А с четырьмя голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчах «Фламенго» забивали больше 2,5 голов

    • в семи из восьми последних матчах «Фламенго» забивали обе команды

    • в пяти из шести последних матчей «Куяба» не проиграла.

    Прогноз

    Коэффициенты букмекеров: «Фламенго» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.40. Ничья — в 4.60, победа «Куябы» — в 8.00.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с близкими коэффициентами — 1.95 и 1.85.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчах хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в пяти их последних домашних поединках.

    При этом подобный же сценарий был реализован и в последнем матче гостей, тогда как фактор фаворита обещает здесь стать решающим.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.95.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в семи из восьми последних матчах «Фламенго».

    Ставка: обе команды забьют за 2.25

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    «Фламенго» — «Куяба»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 07.07.2024. Прогнозы на футбол. Укрепит ли «Фламенго» свое лидерство?
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