Укрепит ли «Фламенго» свое лидерство?

«Фламенго» на своем поле примет «Куябу» в 15-м туре бразильской Серии А. Поединок состоится 7 июля и начнется в 02:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Фламенго» — «Куяба», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Фламенго»

Турнирное положение: По итогам 14-ти туров бразильской Серии А «Фламенго» занимает первое место с 30 баллами и разницей мячей 26-14.

Команда на три очка опережает сразу трех ближайших преследователей — «Ботафого», «Палмейрас», а также «Байю».

Последние матчи: клуб в последней игре бразильской Серии А выиграл. На чужом поле он справился с «Атлетико Минейро» (4:2).

Этот успех оформил победную мини-серию коллектива в два поединка, которые пришлись на чемпионат Бразилии.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: травмированы — Эвертон, Игор Жезус, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 12 последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Фламенго» проиграл лишь раз при 10-ти победах и одной ничьей.

Такие результаты говорят о хорошей форме коллектива, который после фиаско в позапрошлом туре сумел оправиться и взять три очка, а это уже позволило удержаться на вершине.

Педро — лучший бомбардир не только команды, но и всей Серии А с шестью голами.

«Куяба»

Турнирное положение: «Куяба» занимает 15-е место в турнирной таблице. В его активе 15 забитых мячей, в пассиве — 19 пропущенных.

Команда находится над зоной вылета и на один балл опережает 17-ю позицию, с которой начинается «трясина», что ведет во второй дивизион.

Последние матчи: клуб в последней игре бразильской Серии А потерпел поражение. На своем поле он уступил «Ботафого» (1:2).

Эта неудача прервала ничейную серию коллектива в три поединка, которые также пришлись на чемпионат страны

Не сыграют: травмированы — Макс, Дейверсон, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах в разных турнирах «Куяба» ни разу не выиграл при трех ничьих и одном поражении.

Это говорит о не лучшей форме гостей, тем не менее, то, что в трех из четырех последних своих поединков они не проиграли, свидетельствует о неплохих шансах на очки.

Исидро Питта — лучший бомбардир команды в Серии А с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчах «Фламенго» забивали больше 2,5 голов

в семи из восьми последних матчах «Фламенго» забивали обе команды

в пяти из шести последних матчей «Куяба» не проиграла.

Прогноз

Коэффициенты букмекеров: «Фламенго» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.40. Ничья — в 4.60, победа «Куябы» — в 8.00.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с близкими коэффициентами — 1.95 и 1.85.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчах хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в пяти их последних домашних поединках.

При этом подобный же сценарий был реализован и в последнем матче гостей, тогда как фактор фаворита обещает здесь стать решающим.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в семи из восьми последних матчах «Фламенго».

Ставка: обе команды забьют за 2.25