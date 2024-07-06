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    Где Слуцкий — там минимализм?!

    «Шанхай Шеньхуа» — «Шаньдун Тайшань». Ставка (к. 2.13) и прогноз на футбол, чемпионат Китая, 6 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Шанхай Шеньхуа» — «Шаньдун Тайшань»
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    Леонид Слуцкий
    6 июля в 18-м туре чемпионата Китая по футболу сыграют «Шанхай Шеньхуа» и «Шаньдун Тайшань». Начало игры — в 14:35 мск. Ставка и прогноз на матч «Шанхай Шеньхуа» — «Шаньдун Тайшань», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Китай. Суперлига 06 Июля 2024 года

    Шанхай Шэньхуа

  • Шанхай
    •  Шанхай Шэньхуа 14:35 Шаньдун Тайшань

    Шаньдун Тайшань

  • Китай. Суперлига
    •

    «Шанхай Шеньхуа»

    Турнирное положение: «Шанхай Шеньхуа» сражается за чемпионский титул. Сейчас команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

    При этом «Шанхай Шеньхуа» отстает от искомой первой позиции на 2 очка. Да и пропускает команда крайне редко: всего 6 мячей в 17 поединках.

    Шанхай Шэньхуа — Шаньдун Тайшань: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Шанхай Шеньхуа» минимально переиграл «Циндао».

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Шанхай Шеньхуа» выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при всего одном пропущенном.

    Да и побеждает команда с огромной натугой. В 21 поединке МЛС ей удалось добыть всего 9 викторий при 7 поражениях.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: подопечные Леонида Слуцкого прекрасно выглядят в обороне. Команда не пропускала в 3 последних матчах.

    Матчи против «Шаньдун Тайшань» для команды традиционно складываются непросто. Из 5 последних очных поединков «Шанхай Шеньхуа» выиграл 3 раза при 2 поражениях.

    Наверняка номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Тем паче, у соперника имеются заметные проблемы с надежностью тылов.

    «Шаньдун Тайшань»

    Турнирное положение: «Шаньдун Тайшань» привычно борется за самые высокие места. Команда ныне расположилась на 5 строчке турнирной таблицы.

    Притом, что «Шаньдун Тайшань» не столь мощно атакует. В 17 поединках чемпионата игроки команды отличились 29 точными выстрелами.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. «Шаньдун Тайшань» уступил «Бэйцзин Гоань» (0:2).

    До того команда расписала мировую с «Чанчунь Ятай» (2:2). Да и вообще, безвыигрышная серия в чемпионате составляет 3 матча.

    В пяти последних матчах «Шаньдун Тайшань» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем отрезке «Шаньдун Тайшань» выглядит не столь уверенно. Да и результаты хромают на обе ноги.

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    При этом «Шаньдун Тайшань» уже год не может обыграть шанхайцев. Причем в двух последних поединках команда даже не забивала.

    Причем команда выиграла лишь в половине своих матчей чемпионата. Да и потери очков на ровном месте участились.

    И уж точно номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в тылах. Да и свои шансы у ворот соперника у команды точно будут.

    Статистика для ставок

    • «Шанхай Шеньхуа» имеет самую надежную оборону в лиге — 6 пропущенных мячей

    • «Шанхай Шеньхуа» в среднем забивает 2 гола за матч

    • Шанхайцы выиграли в 3 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Шанхай Шеньхуа» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.76. Ничья оценена в 3.96, а победа оппонента — в скромные 4.39.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.73 и 2.13.

    Прогноз: Команда Слуцкого чудесно обороняется, да и соперник у нее не самый простой.

    «Шаньдун Тайшань» уже год не может обыграть «Шанхай Шеньхуа», да и в последних матчах не преуспевает.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.13.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забьет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.15

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    «Шанхай Шеньхуа» — «Шаньдун Тайшань»: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 06.07.2024. Прогнозы на футбол. Где Слуцкий — там минимализм?!
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