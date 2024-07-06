Где Слуцкий — там минимализм?!

Шанхай Шэньхуа
Шаньдун Тайшань
«Шанхай Шеньхуа»
Турнирное положение: «Шанхай Шеньхуа» сражается за чемпионский титул. Сейчас команда находится на 2 месте турнирной таблицы.
При этом «Шанхай Шеньхуа» отстает от искомой первой позиции на 2 очка. Да и пропускает команда крайне редко: всего 6 мячей в 17 поединках.
Шанхай Шэньхуа — Шаньдун Тайшань: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Шанхай Шеньхуа» минимально переиграл «Циндао».
Вообще, в 5 своих последних матчах «Шанхай Шеньхуа» выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при всего одном пропущенном.
Да и побеждает команда с огромной натугой. В 21 поединке МЛС ей удалось добыть всего 9 викторий при 7 поражениях.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: подопечные Леонида Слуцкого прекрасно выглядят в обороне. Команда не пропускала в 3 последних матчах.
Матчи против «Шаньдун Тайшань» для команды традиционно складываются непросто. Из 5 последних очных поединков «Шанхай Шеньхуа» выиграл 3 раза при 2 поражениях.
Наверняка номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Тем паче, у соперника имеются заметные проблемы с надежностью тылов.
«Шаньдун Тайшань»
Турнирное положение: «Шаньдун Тайшань» привычно борется за самые высокие места. Команда ныне расположилась на 5 строчке турнирной таблицы.
Притом, что «Шаньдун Тайшань» не столь мощно атакует. В 17 поединках чемпионата игроки команды отличились 29 точными выстрелами.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. «Шаньдун Тайшань» уступил «Бэйцзин Гоань» (0:2).
До того команда расписала мировую с «Чанчунь Ятай» (2:2). Да и вообще, безвыигрышная серия в чемпионате составляет 3 матча.
В пяти последних матчах «Шаньдун Тайшань» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 7 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем отрезке «Шаньдун Тайшань» выглядит не столь уверенно. Да и результаты хромают на обе ноги.
При этом «Шаньдун Тайшань» уже год не может обыграть шанхайцев. Причем в двух последних поединках команда даже не забивала.
Причем команда выиграла лишь в половине своих матчей чемпионата. Да и потери очков на ровном месте участились.
И уж точно номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в тылах. Да и свои шансы у ворот соперника у команды точно будут.
Статистика для ставок
- «Шанхай Шеньхуа» имеет самую надежную оборону в лиге — 6 пропущенных мячей
- «Шанхай Шеньхуа» в среднем забивает 2 гола за матч
- Шанхайцы выиграли в 3 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Шанхай Шеньхуа» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.76. Ничья оценена в 3.96, а победа оппонента — в скромные 4.39.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.73 и 2.13.
- 1.82Испания — Германия: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.04Португалия — Франция: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.90Аргентина — Эквадор: прогноз и ставкаСегодня в 04:00
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Прогноз: Команда Слуцкого чудесно обороняется, да и соперник у нее не самый простой.
«Шаньдун Тайшань» уже год не может обыграть «Шанхай Шеньхуа», да и в последних матчах не преуспевает.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.13.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забьет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.15