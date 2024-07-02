2 июля в 1/8 финала Евро-2024 сыграют Австрия и Турция. Начало — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Австрия — Турция, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Австрия

Путь в 1/8 финала: Австрия отлично выступила на групповом этапе. Команда одержала две победы и один раз проиграла.

В трех встречах австрийцы набрали 6 очков. Такой результат позволил сборной пробиться в плей-офф с первого места в группе.

Последние матчи: Австрия начала Евро-2024 с поражения. Команда сыграла достойно с Францией, но уступила со счетом 0:1.

Во втором матче Австрия реабилитировалась, победив Польшу. В третьей игре команда блестяще показала себя в противостоянии с Нидерландами. В зрелищном матче была одержана победа со счетом 3:2.

Не сыграют: Патрик Виммер (дисквалификация).

Ориентировочный состав Патрик Пенц — Александр Прасс, Филипп Линхарт, Максимилиан Вёбер, Штефан Пош — Флориан Гриллич, Николас Зайвальд — Марсель Забитцер, Кристоф Баумгартнер, Конрад Лаймер — Марко Арнаутович.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Состояние команды: Австрия набрала отличный ход. На групповом этапе команда победила Нидерланды, а также достойно противостояла Франции.

В игре с Турцией Австрия является фаворитом. Удастся ли подтвердить этот статус на бумаге?

Команды встречались совсем давно. 26 марта 2024 года Австрия разгромила Турцию со счетом 6:1.

Турция

Путь в 1/8 финала: Турция играла в группе с Португалией, Грузией и Чехией. У команды не возникло проблем с выходом в плей-офф.

Турки одержали две победы и один раз проиграли. Команда уступила Португалии. Шести очков было достаточно, чтобы пробиться в 1/8 финала.

Последние матчи: Турция в первом туре не испытала проблем в противостоянии с Грузией. Была одержана победа со счетом 3:1.

Второй матч на ЧЕ был провален. Турки уступили Португалии 0:3. В третьем поединке Турция в численном большинстве одолела Чехию.

Не сыграют: Самет Акайдын, Хакан Чалханоглу (дисквалификации).

Ориентировочный состав Мерт Гюнок — Мерт Мюлдюр, Абдюлькерим Бардакджи, Мерих Демирал, Ферди Кадиоглу — Исмаил Юксек, Салих Озджан — Оркун Кёкчю, Арда Гюлер, Кенан Йылдыз — Барыш Йылмаз.

Состояние команды: Турция на групповом этапе забила 5 голов в трех матчах. Однако пройти оборону Австрии будет непросто.

В Турции не забыли мартовский разгром от Австрии. Команда постарается взять реванш. Однако австрийцы сейчас показывают отличный футбол.

Статистика для ставок

Австрия на групповом этапе одержала две победы

Турки на Евро-2024 проиграли один раз — команде Португалии

В марте 2022 года Австрия разгромила Турцию со счетом 6:1

Прогноз

Коэффициенты букмекеров: Австрия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.01. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 4.44.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.02 и 1.95.

Прогноз: Австрия находится в прекрасной форме. У команды отличные шансы пробиться в четвертьфинал Евро.

Ставка: победа Австрии за 2.01.

Прогноз: сразу после стартового свистка никто не захочет рисковать. Команды будут действовать осторожно. По итогам первого тайма стоит ждать ничью.

Ставка: ничья в первом тайме за 2.15