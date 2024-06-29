29 июня в 13-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Ордабасы» и «Кайсар». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ордабасы» — «Кайсар», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ордабасы»

Турнирное положение: Клуб из Шымкента в нынешнем сезоне выглядит весьма симпатично. На данный момент команда расположилась на 1 месте турнирной таблицы.

При этом «Ордабасы» в 11 матчах потерпели лишь одно поражение. Зато оборона команды ошибается в среднем менее раза за матч: 7 пропущенных мячей.

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Последние матчи: Гандикап от ближайшего преследователя измеряется лишь дополнительными показателями. Да и забивает команда в среднем менее 2 голов за матч — 18 мячей.

В минувшем туре команда переиграла «Женис» (2:1). А вот до того «Ордабасы» минимально расправились с «Астаной».

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при всего 2 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: на нынешнем отрезке команда выглядит достаточно убедительно. Три виктории кряду говорят о всей серьезности лидерских амбиций.

Матчи против «Кайсара» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Ордабасы» добыли 3 победы при одной коллизии.

Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Да и в двух последних очных поединках они обыграли «Кайсар».

«Кайсар»

Турнирное положение: «Кайсар» нынче ходит в середняках лиги. На текущий момент команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

Причем «Кайсар» в 11 матчах чемпионата отличился лишь 10 голами. А вот в свои ворота пропущено 12 мячей.

Последние матчи: Результаты команды явно не назовешь сверхстабильными. Да и отставание от медальной зоны составляет всего 2 очка.

Минувший тур чемпионата Казахстана принес команде три зачетных балла. «Кайсар» переиграл «Жетысу» (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла трижды. В них игроки «Кайсара» отличились 6 мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда выглядит весьма неплохо. Да и бой «Кайсар» способен дать кому угодно.

Беспроигрышная серия команды составляет уже 3 матча. Причем в двух их них ей удалось добыть победы.

Причем «Кайсар» уже почти 3 года не может одолеть «Ордабасы». Однако оказать достойное сопротивление лидеру команда постарается.

Нет сомнений, что номинальные гости не будут сконцентрированы лишь на защите собственных тылов. Команда может эффективно сыграть на контратаках.

Статистика для ставок

«Ордабасы» победили в 3 своих последних матчах

«Кайсар» в среднем забивает фактически гол за матч

«Ордабасы» в двух последних очных поединках обыгрывали «Кайсар»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ордабасы» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.34, а победа оппонента — в скромные 6.05.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.74 и 2.04.

Прогноз: Номинальные хозяева сражаются за чемпионство, и явно будут максимально активны в атаке.

«Ордабасы» в двух последних матчах одолели «Кайсар», да и сейчас выглядят предпочтительнее соперника.

Ставка: Фора «Ордабасы» -1.5 за 2.37.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют менее трех мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.04