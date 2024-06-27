27 июня в товарищеском матче по футболу сыграют «Спартак» и «Торпедо». Начало игры — в 12:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Спартак» — «Торпедо», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Спартак»

Турнирное положение: «Спартак» минувший чемпионат провел не столь успешно. «Красно-белые» финишировали на 5 месте турнирной таблицы.

При этом отставание от медальной зоны составило 6 очков. Да и победил «Спартак» лишь в 14 из 30 матчей РПЛ.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке спартаковцы не смогли победить. Москвичи расписали сухую мировую с «Оренбургом».

Причем до того команда переиграла ершистый «Рубин» (3:1). Да и вообще, москвичи несколько прибавили в концовке чемпионата.

В 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Спартак» забил 4 мяча при всего 2 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: В межсезонье москвичей наверняка ждет серьезные изменения. Тем паче, к новым высотам команду поведет серб Деян Станкович.

Матчи против «Торпедо» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Спартак» выиграл 4 раза при одной ничьей.

Наверняка настрой на первый контрольный поединок межсезонья будет боевым. Да и по подбор игроков у спартаковцев по именам уж очень симпатичный.

«Торпедо»

Турнирное положение: Торпедовцы минувший сезон провели из рук вон плохо. Что говорить, если команда Олега Кононова финишировала лишь на 10 строчке первого дивизиона?!

Притом, что «Торпедо» априори считалось потенциальным претендентом на возвращение в РПЛ. На деле же команда даже до стыков не добралась.

Последние матчи: Торпедовцы уже начали серию контрольных поединков. Спарринг со «Спартаком» будет уже третьим по счету.

В первом матче межсезонья москвичи переиграли «Шинник» (1:0). А вот после того уверенно расправились с «Волгарем» (2:0).

Вообще, «Торпедо» имеет вполне крепкий по именам состав. Да и новичков в составе команды немало.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Черно-белые» явно постараются максимально плодотворно подготовиться к новому сезону. Задача перед командой стоит очевидная — выйти в элиту.

Важным моментом будет не растерять лидеров минувшего сезона. Да и укрепляться «Торпедо» нужно позарез.

В 5 своих последних поединках команда добыла 4 виктории. В этих матчах игроки команды отличились 8 мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Очевидно, что «Торпедо» будет действовать вторым номером. Олег Кононов явно постарается не ударить в грязь лицом в матче со своим бывшим клубом.

Статистика для ставок

«Торпедо» выиграло в 2 своих первых спаррингах

«Торпедо» не проигрывает с конца апреля

«Спартак» не проигрывает землякам почти 20 лет

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Спартак» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.79. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 4.87.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.86 и 2.10.

Прогноз: Торпедовцы в последних матчах весьма надежно оборонялись, да и «Спартак» только начинает свою серию спаррингов.

Команда Кононова в своих последних матчах выглядела весьма выгодно, да и дать бой спартаковцам явно постарается.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме будет зафиксирована ничья.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.22