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    Голевого изобилия ждать не стоит

    «Спартак» — «Торпедо». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 27 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Спартак» — «Торпедо»
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    Наиль Умяров
    27 июня в товарищеском матче по футболу сыграют «Спартак» и «Торпедо». Начало игры — в 12:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Спартак» — «Торпедо», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Спартак»

    Турнирное положение: «Спартак» минувший чемпионат провел не столь успешно. «Красно-белые» финишировали на 5 месте турнирной таблицы.

    При этом отставание от медальной зоны составило 6 очков. Да и победил «Спартак» лишь в 14 из 30 матчей РПЛ.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке спартаковцы не смогли победить. Москвичи расписали сухую мировую с «Оренбургом».

    Причем до того команда переиграла ершистый «Рубин» (3:1). Да и вообще, москвичи несколько прибавили в концовке чемпионата.

    В 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Спартак» забил 4 мяча при всего 2 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: В межсезонье москвичей наверняка ждет серьезные изменения. Тем паче, к новым высотам команду поведет серб Деян Станкович.

    Матчи против «Торпедо» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Спартак» выиграл 4 раза при одной ничьей.

    Наверняка настрой на первый контрольный поединок межсезонья будет боевым. Да и по подбор игроков у спартаковцев по именам уж очень симпатичный.

    «Торпедо»

    Турнирное положение: Торпедовцы минувший сезон провели из рук вон плохо. Что говорить, если команда Олега Кононова финишировала лишь на 10 строчке первого дивизиона?!

    Притом, что «Торпедо» априори считалось потенциальным претендентом на возвращение в РПЛ. На деле же команда даже до стыков не добралась.

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    • Последние матчи: Торпедовцы уже начали серию контрольных поединков. Спарринг со «Спартаком» будет уже третьим по счету.

    В первом матче межсезонья москвичи переиграли «Шинник» (1:0). А вот после того уверенно расправились с «Волгарем» (2:0).

    Вообще, «Торпедо» имеет вполне крепкий по именам состав. Да и новичков в составе команды немало.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Черно-белые» явно постараются максимально плодотворно подготовиться к новому сезону. Задача перед командой стоит очевидная — выйти в элиту.

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    Важным моментом будет не растерять лидеров минувшего сезона. Да и укрепляться «Торпедо» нужно позарез.

    В 5 своих последних поединках команда добыла 4 виктории. В этих матчах игроки команды отличились 8 мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

    Очевидно, что «Торпедо» будет действовать вторым номером. Олег Кононов явно постарается не ударить в грязь лицом в матче со своим бывшим клубом.

    Статистика для ставок

    • «Торпедо» выиграло в 2 своих первых спаррингах

    • «Торпедо» не проигрывает с конца апреля

    • «Спартак» не проигрывает землякам почти 20 лет

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Спартак» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.79. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 4.87.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.86 и 2.10.

    Прогноз: Торпедовцы в последних матчах весьма надежно оборонялись, да и «Спартак» только начинает свою серию спаррингов.

    Команда Кононова в своих последних матчах выглядела весьма выгодно, да и дать бой спартаковцам явно постарается.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме будет зафиксирована ничья.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.22

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    «Спартак» — «Торпедо»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 27.06.2024. Прогнозы на футбол. Голевого изобилия ждать не стоит
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