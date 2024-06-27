Нефтчи Фергана
Локомотив Ташкент
«Нефтчи» Фергана
Турнирное положение: «Нефтяники» борются за медали чемпионата. На данный момент команда находится на 5 месте турнирной таблицы.
При этом «Нефтчи» Фергана в среднем забивает фактически гол за матч: 12 мячей в 11 сыгранных поединках. А вот оборона дала результативный сбой всего 8 раз.
Нефтчи Фергана — Локомотив Ташкент: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда уступила. «Нефтяники» пропустили единственный мяч от «Насафа».
До того команда расписала паритет с «Сурханом» (1:1). А вот встреча с нестабильным «Бунедкором» завершилась викторией (3:0).
В 5 своих последних матчах команда разжилась 2 викториями. В этих поединках «Нефтчи» Фергана забил 5 мячей при 3 пропущенных.
Не сыграют: Зоир Джурабоев — дисквалифицирован.
Состояние команды: в своих последних поединках команда смотрелась не столь уверенно. Хотя до ничьей с «Сурханом» ферганцы выиграли дважды кряду.
Матчи против ташкентцев для команды традиционно складываются неудачно. Из пяти последних очных поединков она проиграла 2 раза при одной виктории.
Несомненно, «Нефтчи» Фергана изо всех сил будет пытаться вернуться в победную колею. Да и оппонент пропускает многовато.
«Локомотив» Ташкент
Турнирное положение: Эта команда бьется за выживание в элитном дивизионе. На данный момент «Локомотив» Ташкент располагается на 12 месте турнирной таблицы.
Притом, что «Локомотив» Ташкент пропустил 21 мяч в 12 матчах. Да и отставание от спасительной 11 позиции составляет 3 очка.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова не разжилась очками. «Локомотив» Ташкент уступил «Согдиане» (1:2).
До того команда потерпела поражение от самаркандского «Динамо» (0:2). Да и встреча с «Насафом» завершилась коллизией (0:3).
При этом «Локомотив» Ташкент не столь убедителен в плане реализации. Забито всего 11 мячей в 12 матчах чемпионата.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: В последних матчах «Локомотив» Ташкент явно не преуспевал. Ташкентцы проиграли в трех поединках кряду.
Причем «Локомотив» Ташкент остается без побед уже три с половиной месяца. Да и выиграть удалось лишь в 2 матчах текущего чемпионата.
Последняя выездная виктория была добыта еще в начала марта. Да и вообще, «Локомотив» Ташкент переживает явный кризис жанра.
Нет сомнений, что гости будут действовать вторым номером. Да и мотивация выбраться из опасной зоны у команды огромная.
Статистика для ставок
- «Нефтяники» не выигрывают 2 матча подряд
- «Локомотив» Ташкент не побеждает в 9 матчах кряду
- «Нефтчи» Фергана в среднем пропускает менее гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Нефтчи» Фергана — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 3.31, а победа оппонента — в скромные 5.12.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.60 и 1.45.
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Прогноз: Ферганцы явно сильнее соперника, и наверняка будут активно атаковать с первых минут поединка.
Ташкентцы в последних матчах чемпионата выглядят откровенно бледно, да и пропускают частенько.
Ставка: Победа «Нефтчи» Фергана в 1 тайме за 2.38.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники обменяются забитыми мячами.
Ставка: Обе забьют за 2.35