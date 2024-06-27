ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ральф Рангник (главный тренер сборной Австрии)Короче, Евро. 25-26 июня Марсель Забитцер — автор решающего мяча в матче с НидерландамиДневник Евро-2024. Рангник снова на коне, Дании помог рейтинг, комары атакуют Бундестим Федор СмоловКруговорот судьбы. Федор Смолов вернулся в «Краснодар»
  • 23:55
    • Англия сыграла вничью со Словенией, а Дания с Сербией
  • 23:27
    • Дацюк введен в Зал славы хоккея
    Все новости спорта

    Ферганцы начнут без прелюдий

    «Нефтчи» Фергана — «Локомотив» Ташкент. Ставка (к. 2.38) и прогноз на футбол, чемпионат Узбекистана, 27 июня 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Суперлига Узбекистана Прогнозы на Нефтчи Фергана
    Прогноз и ставки на «Нефтчи» Фергана — «Локомотив» Ташкент
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Нефтчи» Фергана
    27 июня в 13-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Нефтчи» Фергана и «Локомотив» Ташкент. Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Нефтчи» Фергана — «Локомотив» Ташкент, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Узбекистан. Суперлига 27 Июня 2024 года

    Нефтчи Фергана

  • Фергана
    •  Нефтчи Фергана 18:00 Локомотив Ташкент

    Локомотив Ташкент

  • Ташкент
    •

    «Нефтчи» Фергана

    Турнирное положение: «Нефтяники» борются за медали чемпионата. На данный момент команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

    При этом «Нефтчи» Фергана в среднем забивает фактически гол за матч: 12 мячей в 11 сыгранных поединках. А вот оборона дала результативный сбой всего 8 раз.

    Нефтчи Фергана — Локомотив Ташкент: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 1.434.306.50Бонус$9500
    •

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда уступила. «Нефтяники» пропустили единственный мяч от «Насафа».

    До того команда расписала паритет с «Сурханом» (1:1). А вот встреча с нестабильным «Бунедкором» завершилась викторией (3:0).

    В 5 своих последних матчах команда разжилась 2 викториями. В этих поединках «Нефтчи» Фергана забил 5 мячей при 3 пропущенных.

    Не сыграют: Зоир Джурабоев — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в своих последних поединках команда смотрелась не столь уверенно. Хотя до ничьей с «Сурханом» ферганцы выиграли дважды кряду.

    Матчи против ташкентцев для команды традиционно складываются неудачно. Из пяти последних очных поединков она проиграла 2 раза при одной виктории.

    Несомненно, «Нефтчи» Фергана изо всех сил будет пытаться вернуться в победную колею. Да и оппонент пропускает многовато.

    «Локомотив» Ташкент

    Турнирное положение: Эта команда бьется за выживание в элитном дивизионе. На данный момент «Локомотив» Ташкент располагается на 12 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Локомотив» Ташкент пропустил 21 мяч в 12 матчах. Да и отставание от спасительной 11 позиции составляет 3 очка.

  • Трансферный дайджест. 18-24 июня
  • Кто выиграет борьбу за Киммиха, какое будущее у Гюлера и Роке, а также куда перейдет Рабьо.
  • 24/06/2024

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова не разжилась очками. «Локомотив» Ташкент уступил «Согдиане» (1:2).

    До того команда потерпела поражение от самаркандского «Динамо» (0:2). Да и встреча с «Насафом» завершилась коллизией (0:3).

    При этом «Локомотив» Ташкент не столь убедителен в плане реализации. Забито всего 11 мячей в 12 матчах чемпионата.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: В последних матчах «Локомотив» Ташкент явно не преуспевал. Ташкентцы проиграли в трех поединках кряду.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Причем «Локомотив» Ташкент остается без побед уже три с половиной месяца. Да и выиграть удалось лишь в 2 матчах текущего чемпионата.

    Последняя выездная виктория была добыта еще в начала марта. Да и вообще, «Локомотив» Ташкент переживает явный кризис жанра.

    Нет сомнений, что гости будут действовать вторым номером. Да и мотивация выбраться из опасной зоны у команды огромная.

    Статистика для ставок

    • «Нефтяники» не выигрывают 2 матча подряд

    • «Локомотив» Ташкент не побеждает в 9 матчах кряду

    • «Нефтчи» Фергана в среднем пропускает менее гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Нефтчи» Фергана — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 3.31, а победа оппонента — в скромные 5.12.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.60 и 1.45.

    Прогноз: Ферганцы явно сильнее соперника, и наверняка будут активно атаковать с первых минут поединка.

    Ташкентцы в последних матчах чемпионата выглядят откровенно бледно, да и пропускают частенько.

    Ставка: Победа «Нефтчи» Фергана в 1 тайме за 2.38.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники обменяются забитыми мячами.

    Ставка: Обе забьют за 2.35

    Ещё прогнозы на спорт
    1.97
  • Прогноз на матч Киз — Калинина
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Мухова — Линетт
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Шнайдер — Ястремская
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Нисиока — Гирон
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Кецманович — Баэс
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шевченко — Табило
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Меньшик — Фоньини
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Шанхай Шеньхуа — Мэйчжоу Хакка
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Крюгер — Фернандес
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Остапенко — Бултер
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Руусувуори — Шан
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.87
  • Прогноз на матч Илбирс — Нефтчи Кочкор-Ата
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Касаткина — Юань
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Локомотив — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Нефтчи» Фергана — «Локомотив» Ташкент: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 27.06.2024. Прогнозы на футбол. Ферганцы начнут без прелюдий
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры