27 июня в 13-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Нефтчи» Фергана и «Локомотив» Ташкент. Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Нефтчи» Фергана — «Локомотив» Ташкент, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Нефтчи» Фергана

Турнирное положение: «Нефтяники» борются за медали чемпионата. На данный момент команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

При этом «Нефтчи» Фергана в среднем забивает фактически гол за матч: 12 мячей в 11 сыгранных поединках. А вот оборона дала результативный сбой всего 8 раз.

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Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда уступила. «Нефтяники» пропустили единственный мяч от «Насафа».

До того команда расписала паритет с «Сурханом» (1:1). А вот встреча с нестабильным «Бунедкором» завершилась викторией (3:0).

В 5 своих последних матчах команда разжилась 2 викториями. В этих поединках «Нефтчи» Фергана забил 5 мячей при 3 пропущенных.

Не сыграют: Зоир Джурабоев — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в своих последних поединках команда смотрелась не столь уверенно. Хотя до ничьей с «Сурханом» ферганцы выиграли дважды кряду.

Матчи против ташкентцев для команды традиционно складываются неудачно. Из пяти последних очных поединков она проиграла 2 раза при одной виктории.

Несомненно, «Нефтчи» Фергана изо всех сил будет пытаться вернуться в победную колею. Да и оппонент пропускает многовато.

«Локомотив» Ташкент

Турнирное положение: Эта команда бьется за выживание в элитном дивизионе. На данный момент «Локомотив» Ташкент располагается на 12 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Локомотив» Ташкент пропустил 21 мяч в 12 матчах. Да и отставание от спасительной 11 позиции составляет 3 очка.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова не разжилась очками. «Локомотив» Ташкент уступил «Согдиане» (1:2).

До того команда потерпела поражение от самаркандского «Динамо» (0:2). Да и встреча с «Насафом» завершилась коллизией (0:3).

При этом «Локомотив» Ташкент не столь убедителен в плане реализации. Забито всего 11 мячей в 12 матчах чемпионата.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: В последних матчах «Локомотив» Ташкент явно не преуспевал. Ташкентцы проиграли в трех поединках кряду.

Причем «Локомотив» Ташкент остается без побед уже три с половиной месяца. Да и выиграть удалось лишь в 2 матчах текущего чемпионата.

Последняя выездная виктория была добыта еще в начала марта. Да и вообще, «Локомотив» Ташкент переживает явный кризис жанра.

Нет сомнений, что гости будут действовать вторым номером. Да и мотивация выбраться из опасной зоны у команды огромная.

Статистика для ставок

«Нефтяники» не выигрывают 2 матча подряд

«Локомотив» Ташкент не побеждает в 9 матчах кряду

«Нефтчи» Фергана в среднем пропускает менее гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Нефтчи» Фергана — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 3.31, а победа оппонента — в скромные 5.12.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.60 и 1.45.

Прогноз: Ферганцы явно сильнее соперника, и наверняка будут активно атаковать с первых минут поединка.

Ташкентцы в последних матчах чемпионата выглядят откровенно бледно, да и пропускают частенько.

Ставка: Победа «Нефтчи» Фергана в 1 тайме за 2.38.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники обменяются забитыми мячами.

Ставка: Обе забьют за 2.35