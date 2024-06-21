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    «Витория» — «Атлетико Минейро». Ставка (к. 2.07) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 21 июня 2024 года

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    Эдуардо Варгас
    «Витория» на своем поле примет «Атлетико Минейро» в 9-м туре бразильской Серии А. Поединок состоится 21 июня и начнется в 00:30 по мск. «Витория» — «Атлетико Минейро»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 21 Июня 2024 года

    Витория Салвадор

  • Бразилия. Серия А
    •  Витория Салвадор 00:30 Атлетико Минейро

    Атлетико Минейро

  • Белу-Оризонти
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    «Витория»

    Турнирное положение: По итогам девяти туров бразильской Серии А «Витория» занимает последнее, 20-е место с шестью баллами и разницей мячей 8-15.

    Команда находится в зоне вылета и на один балл уступает безопасной 16-й строчке, поэтому даже ничья будет для нее успешным результатом.

    Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле одержал победу. Ему неожиданно удалось обыграть «Интернасьонал» (2:1).

    Этот успех прервал безвыигрышную серию коллектива в 11 поединков, которые пришлись на чемпионат и Кубок Бразилии, а также первенство своего штата.

    Все прогнозы на футбол

    Не сыграют: травмированы — Дуду, Даниэл Жуниор, Увини, Кастильо, Гамальо, Андраде, Эвералдо, дисквалифицированных — нет.

    Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на Серию А, «Витория» ни разу не проиграла при двух ничьих и одной победе.

    Такие результаты говорят о хорошей форме коллектива, как о главном аутсайдере чемпионата, поэтому сопернику не стоит его недооценивать.

    Виллиан Оливейра — лучший бомбардир команды в Серии А с тремя голами.

    «Атлетико Минейро»

    Турнирное положение: По итогам восьми туров бразильской Серии А «Атлетико Минейро» занимает девятое место с 13 баллами и разницей мячей 12-5.

    Команда пребывает в зоне Южноамериканского кубка и на два балла отстает от зоны квалификации Кубка Либертадорес, поэтому ей крайне важно выигрывать.

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    • Последние матчи: клуб из Белу-Оризонти в прошлом туре на своем поле потерпел разгром. Его обидчиком стал «Палмейрас» (0:4).

    Эта неудача прервала беспроигрышную серию коллектива в три поединка, которые также пришлись на Кубок Либертадорес и бразильскую Серию А.

    Не сыграют: травмированы — Мариано, Отавио и Рубенш, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних шести поединках в разных турнирах «Атлетико Минейро» выиграл лишь дважды при трех поражениях и одной ничьей.

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    Это говорит о не лучшей форме гостей, которые в текущем сезоне рискуют если не покинуть зону Южноамериканского кубка, то по крайней мере застрять в ней.

    Лазаро и Эдуардо Варгас — лучшие бомбардиры команды в Серии А с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти из семи последних матчей «Витории» забивали обе команды

    • в трех последних матчах «Витория» не проиграла

    • в трех из четырех последних матчей «Атлетико Минейро» забивали больше 2,5 голов.

    Прогноз

    Коэффициенты букмекеров: «Атлетико Минейро» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.65. Ничья — в 3.05, победа «Витории» — в 2.90.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.45 и 1.55.

    Прогноз: в пяти из семи последних матчей хозяев забивали обе команды. Так же было и в четырех из пяти их последних домашних поединков.

    В то же время, в двух из трех последних матчей гостей сработал такой же расклад.

    Ставка: обе команды забьют за 2.07.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Атлетико Минейро».

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.45

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    «Витория» — «Атлетико Минейро». «Витория» на своем поле примет «Атлетико Минейро» в 9-м туре бразильской Серии А. Поединок состоится 21 июня и начнется в 00:30 по мск. / Ставка и прогноз на матч «Витория» — «Атлетико Минейро» с коэффициентом 2.07.
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