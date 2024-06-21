21 июня во 2-м туре группового этапа чемпионата Европы по футболу сыграют Словакия и Украина. Начало встречи — в 16:00 мск. Словакия — Украина: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Словакия

Турнирное положение: Словакия на данный момент находится на 2-м месте в группе. Команда очень хорошо стартовала на Евро-2024. Удастся ли выйти в плей-офф?

Последние матчи: В матче первого тура Словакия встречалась с Бельгией. Произошла сенсация.

Словакия — Украина: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 3.803.302.13Бонус$9500

Андердог забил первым и довел матч до победы. Игра закончилась со счетом 1:0 в пользу словаков.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных игроках не сообщается.

Ориентировочный состав: Дубравка — Пекарик, Шкриняр, Вавро, Ганцко — Лоботка, Бенеш, Дуда — Суслов, Боженик, Хараслин.

Состояние команды: Словакия в июне показывает отличные результаты. У команды трехматчевая выигрышная серия.

Помимо матча с Бельгией на Евро-2024, словаки до начала турнира также провели два товарищеских матча. Удалось разгромить Сан-Марино и Уэльс с одинаковым счетом 4:0.

Украина

Турнирное положение: От сборной Украины ожидали гораздо лучшего старта на Евро-2024. Однако сейчас команда замыкает таблицу своей группы. Пока в активе подопечных Сергея Реброва нет ни одного очка.

Последние матчи: Стартовый матч для Украины на Евро-2024 вышел весьма странным. Ошибался Андрей Лунин, между футболистами на поле отсутствовало всякое взаимопонимание. В итоге — поражение от Румынии со счетом 0:3.

В июне Украина играла с Германией, Польшей и Молдовой. Удалось победить лишь последних. Украинцы в гостях разгромили молдован со счетом 4:0.

Не сыграют: Виталий Миколенко (травма).

Ориентировочный состав: Лунин — Конопля, Забарный, Матвиенко, Зинченко — Степаненко, Шапаренко, Судаков — Цыганков, Мудрик, Довбик.

Состояние команды: Сергею Реброву предстоит провести качественную работу над ошибками. В первом туре Украина выглядела безобразно.

Букмекеры снова считают сборную Украины фаворитом. Перед встречей с Бельгией очень важно завоевать три очка. В противном случае шансов на выход в плей-офф будет очень мало.

Украина и Словакия последний раз встречались друг с другом в 2018 году в Лиге наций. Дома сине-желтые победили 1:0, а в гостях уступили со счетом 1:4.

Статистика для ставок

В первом туре Словакия сенсационно победила Бельгию

Сборная Украины на Евро-2024 еще ни разу не забила и не завоевала ни одного очка

Словаки не знают поражений с 23 марта, когда уступили Австрии

Ставка

Коэффициенты букмекеров: Украина — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.11. Ничья — в 3.28, победа Словакии — в 3.84.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.15 и 1.73.

Прогноз: Украине отступать некуда. Команде обязательно нужно завоевать очки. Подопечным Сергея Реброва удастся победить.

Ставка: Победа Украины за 2.11.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме команды не станут форсировать события и будет зафиксирована ничья.

Ставка: Ничья в первом тайме за 2.05.