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    Сборная Украины наконец-то победит

    Словакия — Украина. Ставка (к. 2.11) в матче Евро-2024

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    Михаил Мудрик
    21 июня во 2-м туре группового этапа чемпионата Европы по футболу сыграют Словакия и Украина. Начало встречи — в 16:00 мск. Словакия — Украина: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Группа E 21 Июня 2024 года

    Словакия

  • Братислава
    •  Словакия 16:00 Украина

    Украина

  • Киев
    •

    Словакия

    Турнирное положение: Словакия на данный момент находится на 2-м месте в группе. Команда очень хорошо стартовала на Евро-2024. Удастся ли выйти в плей-офф?

    Последние матчи: В матче первого тура Словакия встречалась с Бельгией. Произошла сенсация.

    Словакия — Украина: коэффициенты букмекеров

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    Андердог забил первым и довел матч до победы. Игра закончилась со счетом 1:0 в пользу словаков.

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных игроках не сообщается.

    Ориентировочный состав: Дубравка — Пекарик, Шкриняр, Вавро, Ганцко — Лоботка, Бенеш, Дуда — Суслов, Боженик, Хараслин.

    Состояние команды: Словакия в июне показывает отличные результаты. У команды трехматчевая выигрышная серия.

    Помимо матча с Бельгией на Евро-2024, словаки до начала турнира также провели два товарищеских матча. Удалось разгромить Сан-Марино и Уэльс с одинаковым счетом 4:0.

    Украина

    Турнирное положение: От сборной Украины ожидали гораздо лучшего старта на Евро-2024. Однако сейчас команда замыкает таблицу своей группы. Пока в активе подопечных Сергея Реброва нет ни одного очка.

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    • Последние матчи: Стартовый матч для Украины на Евро-2024 вышел весьма странным. Ошибался Андрей Лунин, между футболистами на поле отсутствовало всякое взаимопонимание. В итоге — поражение от Румынии со счетом 0:3.

    В июне Украина играла с Германией, Польшей и Молдовой. Удалось победить лишь последних. Украинцы в гостях разгромили молдован со счетом 4:0.

    Не сыграют: Виталий Миколенко (травма).

    Ориентировочный состав: Лунин — Конопля, Забарный, Матвиенко, Зинченко — Степаненко, Шапаренко, Судаков — Цыганков, Мудрик, Довбик.

    Состояние команды: Сергею Реброву предстоит провести качественную работу над ошибками. В первом туре Украина выглядела безобразно.

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    Букмекеры снова считают сборную Украины фаворитом. Перед встречей с Бельгией очень важно завоевать три очка. В противном случае шансов на выход в плей-офф будет очень мало.

    Украина и Словакия последний раз встречались друг с другом в 2018 году в Лиге наций. Дома сине-желтые победили 1:0, а в гостях уступили со счетом 1:4.

    Статистика для ставок

    • В первом туре Словакия сенсационно победила Бельгию

    • Сборная Украины на Евро-2024 еще ни разу не забила и не завоевала ни одного очка

    • Словаки не знают поражений с 23 марта, когда уступили Австрии

    Ставка

    Коэффициенты букмекеров: Украина — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.11. Ничья — в 3.28, победа Словакии — в 3.84.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.15 и 1.73.

    Прогноз: Украине отступать некуда. Команде обязательно нужно завоевать очки. Подопечным Сергея Реброва удастся победить.

    Ставка: Победа Украины за 2.11.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме команды не станут форсировать события и будет зафиксирована ничья.

    Ставка: Ничья в первом тайме за 2.05.

    А еще есть прогноз на тоталы в матче с коэффициентом 2.22.

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    Словакия — Украина. 21 июня во 2-м туре группового этапа чемпионата Европы по футболу сыграют Словакия и Украина. Начало встречи — в 16:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Словакия — Украина с коэффициентом 2.11.
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