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    Сохранит ли победный импульс «Атлетико Гойаненсе»?

    «Атлетико Гойаненсе» — «Крисиума». Ставка (к. 1.82) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 20 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Атлетико Гойаненсе» — «Крисиума»
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    Матеузиньо
    «Атлетико Гойаненсе» на своем поле примет «Крисиуму» в 10-м туре бразильской Серии А. Поединок состоится 20 июня и начнется в 01:00 по мск. «Атлетико Гойаненсе» — «Крисиума»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 21 Июня 2024 года

    Атлетико Гойаньенсе

  • Бразилия. Серия А
    •  Атлетико Гойаньенсе 01:00 Крикума

    Крикума

  • Бразилия. Серия А
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    «Атлетико Гойаненсе»

    Турнирное положение: По итогам девяти туров бразильской Серии А «Атлетико Гойаненсе» занимает 13-е место с четырьмя баллами и разницей мячей 8-12.

    Команда на два балла отстает от зоны вылета Южноамериканского кубка и на два очка опережает зону вылета, так что ей важно продолжать выигрывать.

    Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле одержал победу. Ему удалось обыграть действующего победителя Кубка Либертадорес «Флуминенсе» (2:1).

    Этот успех прервал безвыигрышную мини-серию коллектива в два поединка, которые также пришлись на чемпионат Бразилии.

    Все прогнозы на футбол

    Не сыграют: травмированы — Аликс, Йони Гонсалес, Луис Фелипе, Густаво Кампанаро, Анхело Араос, дисквалифицированных — нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах в разных турнирах «Атлетико Гойаненсе» выиграл трижды при одном поражении и одной ничьей.

    Луис Фернандо — лучший бомбардир команды в лиге с двумя голами.

    «Крисиума»

    Турнирное положение: «Крисиума» занимает 18-е место в турнирной таблице. В ее активе 12 забитых мячей, в пассиве — 14 пропущенных.

    Команда находится в зоне вылета и на один балл уступает безопасной 16-й строчке, поэтому даже ничья наверняка позволит ей выбраться из «трясины».

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    • Последние матчи: клуб в последней игре бразильской Серии А сыграл вничью. На своем поле он потерял очки с «Байей» (2:2).

    Эта мировая прервала серию поражений коллектива в пять поединков, которые пришлись на чемпионат, а также Кубок Бразилии.

    Не сыграют: травмированы — Феллипе Матеус и Фелипе Визеу, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних шести поединках в разных турнирах «Крисиума» ни разу не победила при пяти поражениях и одной ничьей.

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    Это говорит о плохой форме гостей, где четыре поражения из пяти игр при одной ничьей лишь подчеркивает яму, в которой они находятся.

    Матеузиньо — лучший бомбардир команды в Серии А с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в шести из 10 последних матчей «Атлетико Гойаненсе» забивали меньше 2,5 голов

    • в четырех последних матчах «Крисиумы» забивали обе команды

    • в четырех последних матчах «Крисиумы» забивали больше 2,5 голов.

    Прогноз

    Коэффициенты букмекеров: «Атлетико Гойаненсе» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.82. Ничья — в 3.65, победа «Крисиумы» — в 4.40.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.12 и 1.72.

    Прогноз: в пяти из шести последних матчей гости проиграли. Так было и в трех из четырех их последних выездных поединков.

    При этом в трех из пяти последних матчей хозяева выиграли.

    Ставка: «Атлетико Гойаненсе» победит за 1.82.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что обе команды забьют, ведь так было в семи из восьми последних матчей «Крисиумы» было именно так.

    Ставка: обе команды забьют за 1.95

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    «Атлетико Гойаненсе» — «Крисиума». «Атлетико Гойаненсе» на своем поле примет «Крисиуму» в 10-м туре бразильской Серии А. Поединок состоится 20 июня и начнется в 01:00 по мск. / Ставка и прогноз на матч «Атлетико Гойаненсе» — «Крисиума» с коэффициентом 1.82.
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