«Атлетико Гойаненсе» на своем поле примет «Крисиуму» в 10-м туре бразильской Серии А. Поединок состоится 20 июня и начнется в 01:00 по мск. «Атлетико Гойаненсе» — «Крисиума»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Атлетико Гойаненсе»

Турнирное положение: По итогам девяти туров бразильской Серии А «Атлетико Гойаненсе» занимает 13-е место с четырьмя баллами и разницей мячей 8-12.

Команда на два балла отстает от зоны вылета Южноамериканского кубка и на два очка опережает зону вылета, так что ей важно продолжать выигрывать.

Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле одержал победу. Ему удалось обыграть действующего победителя Кубка Либертадорес «Флуминенсе» (2:1).

Этот успех прервал безвыигрышную мини-серию коллектива в два поединка, которые также пришлись на чемпионат Бразилии.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: травмированы — Аликс, Йони Гонсалес, Луис Фелипе, Густаво Кампанаро, Анхело Араос, дисквалифицированных — нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах в разных турнирах «Атлетико Гойаненсе» выиграл трижды при одном поражении и одной ничьей.

Луис Фернандо — лучший бомбардир команды в лиге с двумя голами.

«Крисиума»

Турнирное положение: «Крисиума» занимает 18-е место в турнирной таблице. В ее активе 12 забитых мячей, в пассиве — 14 пропущенных.

Команда находится в зоне вылета и на один балл уступает безопасной 16-й строчке, поэтому даже ничья наверняка позволит ей выбраться из «трясины».

Последние матчи: клуб в последней игре бразильской Серии А сыграл вничью. На своем поле он потерял очки с «Байей» (2:2).

Эта мировая прервала серию поражений коллектива в пять поединков, которые пришлись на чемпионат, а также Кубок Бразилии.

Не сыграют: травмированы — Феллипе Матеус и Фелипе Визеу, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних шести поединках в разных турнирах «Крисиума» ни разу не победила при пяти поражениях и одной ничьей.

Это говорит о плохой форме гостей, где четыре поражения из пяти игр при одной ничьей лишь подчеркивает яму, в которой они находятся.

Матеузиньо — лучший бомбардир команды в Серии А с тремя голами.

Статистика для ставок

в шести из 10 последних матчей «Атлетико Гойаненсе» забивали меньше 2,5 голов

в четырех последних матчах «Крисиумы» забивали обе команды

в четырех последних матчах «Крисиумы» забивали больше 2,5 голов.

Прогноз

Коэффициенты букмекеров: «Атлетико Гойаненсе» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.82. Ничья — в 3.65, победа «Крисиумы» — в 4.40.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.12 и 1.72.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей гости проиграли. Так было и в трех из четырех их последних выездных поединков.

При этом в трех из пяти последних матчей хозяева выиграли.

Ставка: «Атлетико Гойаненсе» победит за 1.82.

Прогноз: более рискованный прогноз, что обе команды забьют, ведь так было в семи из восьми последних матчей «Крисиумы» было именно так.

Ставка: обе команды забьют за 1.95