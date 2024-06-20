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    «Навбахор» уверенно вернется на победную дорогу

    «Навбахор» — «Кызылкум». Ставка (к. 2.43) и прогноз на футбол, чемпионат Узбекистана, 20 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Навбахор» — «Кызылкум»
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    «Навбахор»
    20 июня в 12-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Навбахор» и «Кызылкум». Начало игры — в 18:00 мск. «Навбахор» — «Кызылкум»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Узбекистан. Суперлига 20 Июня 2024 года

    Навбахор

  • Наманган
    •  Навбахор 18:00 Кызылкум

    Кызылкум

  • Зарафшана
    •

    «Навбахор»

    Турнирное положение: «Навбахор» сражается за чемпионский титул. На данный момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

    При этом «Навбахор» в нынешнем чемпионате не проиграл еще ни разу. Да и забивает команда в среднем более гола за матч: 16 мячей в 10 поединках.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда разжилась одним баллом. Поединок с «Пахтакором» завершился без забитых мячей.

    До того команда не сумела одолеть скромный «Олимпик» (0:0). Да и в матче с «Металлургом» Бекабад были потеряны важнейшие очки (1:1).

    В 5 своих последних матчах команда сумела победить всего 2 раза. В этих поединках «Навбахор» забил всего 4 мяча при 2 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в своих последних поединках команда смотрелась не лучшим образом. Да и атакующая линия выглядела бледновато.

    Матчи против «Кызылкума» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков она выиграла 4 раза при одной ничьей.

    Несомненно, «Навбахор» будет действовать с позиции силы. Пора прерывать неприятный трехматчевый ничейный сериал!

    «Кызылкум»

    Турнирное положение: Эта команда в текущем чемпионате борется за выживание. Ныне «Кызылкум» располагается на 11 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Кызылкум» победил лишь в 2 матчах из 11. Да и в свои ворота пропустила команда уже 16 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла один зачетный балл. «Кызылкум» не дал себя обыграть «Андижану» (3:3).

    До того команда потерпела поражение от самаркандского «Динамо» (0:2). А вот поединок с «Пахтакором» завершился достойным ничейным результатом (1:1).

    Забивает «Кызылкум» достаточно регулярно: 13 мячей в 11 поединках чемпионата. А вот отрыв от опасной зоны составляет всего лишь 2 балла.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке клуб из Навои явно не преуспевает. Зато команда уже успела отобрать очки у более статусных оппонентов.

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    Вот только «Кызылкум» не побеждает уже на протяжении 3 календарных месяцев. Да и оборона частенько дает результативные сбои.

    По своему потенциалу команда вполне способна выбраться из нынешней турнирной ситуации. Вот только пока ей явно недостает пресловутого везения.

    Нет сомнений, что «Кызылкум» постарается зацепиться хотя бы за один пункт. Вот только последняя победа над «Навбахором» случилась еще 5 лет назад.

    Статистика для ставок

    • «Кызылкум» уже 5 лет не обыгрывает «Навбахор»

    • «Навбахор» остается единственной командой, еще не познавшей горечи поражения в чемпионате

    • «Навбахор» в 3 последних матчах сыграл вничью

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Навбахор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.46. Ничья оценена в 3.98, а победа оппонента — в скромные 7.40.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.23 и 1.61.

    Прогноз: «Навбахор» мотивирован вернуться на первую строчку, так что наверняка будет активно атаковать.

    Номинальные хозяева явно сильнее соперника, которого к тому же обыграли в 4 последних очных поединках.

    Ставка: Фора «Навбахора» -1.5 за 2.43.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих наколотят более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.23

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    «Навбахор» — «Кызылкум». 20 июня в 12-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Навбахор» и «Кызылкум». Начало игры — в 18:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Навбахор» — «Кызылкум» с коэффициентом 2.43.
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