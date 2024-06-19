Атырау
Тобол
«Атырау»
Турнирное положение: «Атырау» проводит достаточно продуктивный сезон. На данный момент команда находится на 5 месте турнирной таблицы чемпионата.
При этом «Атырау» в 10 матчах разжился 4 викториями. Да и забивает команда в среднем ровно гол за матч — 10 мячей.
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда смогла разжиться тремя очками. «Атырау» учинил разгром карагандинскому «Шахтеру» (3:0).
До того команда сумела переиграть «Женис» (1:0). А вот в первом полуфинальном поединке Кубка «Атырау» уступил «Тоболу» (0:1).
В 5 своих последних матчах команда победила трижды. В этих поединках ей удалось отличиться 5 забитыми мячами при всего одном пропущенном.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: в своих последних поединках команда демонстрирует весьма стабильные результаты. Да и оборона действует фактически безошибочно.
В двух своих последних матчах «Атырау» оставлял свои ворота сухими. Да и в чемпионате Казахстана команда пропустила меньше всех — всего 5 мячей.
Несомненно, хозяева постараются отыграть минимальный гандикап. Да и соперник нынче отнюдь небезгрешен.
«Тобол»
Турнирное положение: «Тобол» привычно котируется как один из фаворитов национальных турниров. Ныне команда располагается на 6 месте турнирной таблицы чемпионата.
Притом, что «Тобол» лишь на 4 зачетных балла отстает от дуэта лидеров. Да и забивают костанайцы не так регулярно: всего 12 мячей в 10 поединках.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла три очка. Костанайцы минимально одолели «Кайрат».
А вот до того команда сенсационно уступила «Кайсару» (1:2). Зато в первом кубковом матче костанайцы минимально переиграли «Атырау».
Забивает команда в среднем чуть более гола за матч. А вот оборона в чемпионате дала результативный сбой 9 раз.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Тобол» смотрится нестабильно. Зато шансы на выход в финал Кубка у команды весьма предпочтительные.
При этом «Тобол» традиционно успешно противостоит «Атырау». В четырех последних очных встречах команда побеждала.
Более того, костанайцы в этих матчах ни разу не пропускали от соперника. А вот последнее поражение от «Атырау» случилось еще год назад.
И уж наверняка «Тобол» не будет действовать сугубо с оглядкой на результат первого матча. Шансы взломать крепкую оборону соперника у гостей точно появятся.
Статистика для ставок
- «Тобол» выиграл у «Атырау» в 4 последних очных поединках
- «Атырау» пропускает реже всех в лиге — всего 5 мячей
- «Атырау» в 4 последних встречах с «Тобол» не забил ни разу
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Тобол» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.34. Ничья оценена в 2.92, а победа оппонента — в скромные 3.34.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.31 и 1.57.
- 3.75Турция — Грузия: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 1.95Португалия — Чехия: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.26Германия — Венгрия: прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
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Прогноз: «Тобол» явно метит в финал Кубка, к тому же традиционно успешно противостоит «Атырау».
Номинальные гости наверняка постараются сыграть на контратаках, в чем вполне способны преуспеть.
Ставка: Победа «Тобола» за 2.34.
Прогноз: более рискованный прогноз, что обоим соперникам удастся отличиться.
Ставка: Обе забьют за 2.02