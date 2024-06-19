19 июня в 1/2 финала плей-офф Кубка Казахстана по футболу сыграют «Атырау» и «Тобол». Начало игры — в 15:00 мск. «Атырау» — «Тобол»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Атырау»

Турнирное положение: «Атырау» проводит достаточно продуктивный сезон. На данный момент команда находится на 5 месте турнирной таблицы чемпионата.

При этом «Атырау» в 10 матчах разжился 4 викториями. Да и забивает команда в среднем ровно гол за матч — 10 мячей.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда смогла разжиться тремя очками. «Атырау» учинил разгром карагандинскому «Шахтеру» (3:0).

До того команда сумела переиграть «Женис» (1:0). А вот в первом полуфинальном поединке Кубка «Атырау» уступил «Тоболу» (0:1).

В 5 своих последних матчах команда победила трижды. В этих поединках ей удалось отличиться 5 забитыми мячами при всего одном пропущенном.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в своих последних поединках команда демонстрирует весьма стабильные результаты. Да и оборона действует фактически безошибочно.

В двух своих последних матчах «Атырау» оставлял свои ворота сухими. Да и в чемпионате Казахстана команда пропустила меньше всех — всего 5 мячей.

Несомненно, хозяева постараются отыграть минимальный гандикап. Да и соперник нынче отнюдь небезгрешен.

«Тобол»

Турнирное положение: «Тобол» привычно котируется как один из фаворитов национальных турниров. Ныне команда располагается на 6 месте турнирной таблицы чемпионата.

Притом, что «Тобол» лишь на 4 зачетных балла отстает от дуэта лидеров. Да и забивают костанайцы не так регулярно: всего 12 мячей в 10 поединках.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла три очка. Костанайцы минимально одолели «Кайрат».

А вот до того команда сенсационно уступила «Кайсару» (1:2). Зато в первом кубковом матче костанайцы минимально переиграли «Атырау».

Забивает команда в среднем чуть более гола за матч. А вот оборона в чемпионате дала результативный сбой 9 раз.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Тобол» смотрится нестабильно. Зато шансы на выход в финал Кубка у команды весьма предпочтительные.

При этом «Тобол» традиционно успешно противостоит «Атырау». В четырех последних очных встречах команда побеждала.

Более того, костанайцы в этих матчах ни разу не пропускали от соперника. А вот последнее поражение от «Атырау» случилось еще год назад.

И уж наверняка «Тобол» не будет действовать сугубо с оглядкой на результат первого матча. Шансы взломать крепкую оборону соперника у гостей точно появятся.

Статистика для ставок

«Тобол» выиграл у «Атырау» в 4 последних очных поединках

«Атырау» пропускает реже всех в лиге — всего 5 мячей

«Атырау» в 4 последних встречах с «Тобол» не забил ни разу

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Тобол» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.34. Ничья оценена в 2.92, а победа оппонента — в скромные 3.34.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.31 и 1.57.

Прогноз: «Тобол» явно метит в финал Кубка, к тому же традиционно успешно противостоит «Атырау».

Номинальные гости наверняка постараются сыграть на контратаках, в чем вполне способны преуспеть.

Ставка: Победа «Тобола» за 2.34.

Прогноз: более рискованный прогноз, что обоим соперникам удастся отличиться.

Ставка: Обе забьют за 2.02