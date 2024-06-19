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    Повторная виктория «Тобола»?

    «Атырау» — «Тобол». Ставка (к. 2.34) и прогноз на футбол, Кубок Казахстана, 19 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Атырау» — «Тобол»
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    «Тобол»
    19 июня в 1/2 финала плей-офф Кубка Казахстана по футболу сыграют «Атырау» и «Тобол». Начало игры — в 15:00 мск. «Атырау» — «Тобол»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Казахстан. Премьер-лига 23 Июня 2024 года

    Атырау

  • Казахстан. Премьер-лига
    •  Атырау 16:00 Тобол

    Тобол

  • Костанай
    •

    «Атырау»

    Турнирное положение: «Атырау» проводит достаточно продуктивный сезон. На данный момент команда находится на 5 месте турнирной таблицы чемпионата.

    При этом «Атырау» в 10 матчах разжился 4 викториями. Да и забивает команда в среднем ровно гол за матч — 10 мячей.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда смогла разжиться тремя очками. «Атырау» учинил разгром карагандинскому «Шахтеру» (3:0).

    До того команда сумела переиграть «Женис» (1:0). А вот в первом полуфинальном поединке Кубка «Атырау» уступил «Тоболу» (0:1).

    В 5 своих последних матчах команда победила трижды. В этих поединках ей удалось отличиться 5 забитыми мячами при всего одном пропущенном.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в своих последних поединках команда демонстрирует весьма стабильные результаты. Да и оборона действует фактически безошибочно.

    В двух своих последних матчах «Атырау» оставлял свои ворота сухими. Да и в чемпионате Казахстана команда пропустила меньше всех — всего 5 мячей.

    Несомненно, хозяева постараются отыграть минимальный гандикап. Да и соперник нынче отнюдь небезгрешен.

    «Тобол»

    Турнирное положение: «Тобол» привычно котируется как один из фаворитов национальных турниров. Ныне команда располагается на 6 месте турнирной таблицы чемпионата.

    Притом, что «Тобол» лишь на 4 зачетных балла отстает от дуэта лидеров. Да и забивают костанайцы не так регулярно: всего 12 мячей в 10 поединках.

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  • 16/06/2024

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла три очка. Костанайцы минимально одолели «Кайрат».

    А вот до того команда сенсационно уступила «Кайсару» (1:2). Зато в первом кубковом матче костанайцы минимально переиграли «Атырау».

    Забивает команда в среднем чуть более гола за матч. А вот оборона в чемпионате дала результативный сбой 9 раз.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Тобол» смотрится нестабильно. Зато шансы на выход в финал Кубка у команды весьма предпочтительные.

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    При этом «Тобол» традиционно успешно противостоит «Атырау». В четырех последних очных встречах команда побеждала.

    Более того, костанайцы в этих матчах ни разу не пропускали от соперника. А вот последнее поражение от «Атырау» случилось еще год назад.

    И уж наверняка «Тобол» не будет действовать сугубо с оглядкой на результат первого матча. Шансы взломать крепкую оборону соперника у гостей точно появятся.

    Статистика для ставок

    • «Тобол» выиграл у «Атырау» в 4 последних очных поединках

    • «Атырау» пропускает реже всех в лиге — всего 5 мячей

    • «Атырау» в 4 последних встречах с «Тобол» не забил ни разу

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Тобол» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.34. Ничья оценена в 2.92, а победа оппонента — в скромные 3.34.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.31 и 1.57.

    Прогноз: «Тобол» явно метит в финал Кубка, к тому же традиционно успешно противостоит «Атырау».

    Номинальные гости наверняка постараются сыграть на контратаках, в чем вполне способны преуспеть.

    Ставка: Победа «Тобола» за 2.34.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что обоим соперникам удастся отличиться.

    Ставка: Обе забьют за 2.02

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    «Атырау» — «Тобол». 19 июня в 1/2 финала плей-офф Кубка Казахстана по футболу сыграют «Атырау» и «Тобол». Начало игры — в 15:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Атырау» — «Тобол» с коэффициентом 2.34.
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