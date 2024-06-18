Кыргызалтын
Илбирс
«Кыргызалтын»
Турнирное положение: «Кыргызалтын» нынче пасет задних. На данный момент команда находится на 10 месте турнирной таблицы.
При этом «Кыргызалтын» всего на один пункт отстает от спасительной 9 позиции. Да и выиграть удалось всего в 2 матчах из 11.
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда потерпела очередное поражение. «Кыргызалтын» минимально уступил «Дордою».
Причем до того команда проиграла еще и «Алге» (0:1). Да и поединок с «Илбирсом» очков не прибавил (1:2).
В 5 своих последних матчах команда потерпела 5 коллизий. В этих поединках «Кыргызалтын» забил 2 мяча при 11 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: в своих последних поединках команда выглядела крайне слабо. Да и серия из 5 поражений кряду больно бьет по самолюбию и уверенности в себе.
Матчи с «Илбирсом» для команды исторически складываются непросто. Из 5 последних очных поединков соперники по 2 раза огорчили друг друга.
Несомненно, «Кыргызалтын» постарается зацепиться хотя бы за балл. Да и оппонент явно не блещет в плане надежности тылов.
«Илбирс»
Турнирное положение: Эта команда проводит достаточно посредственный сезон. Ныне «Илбирс» располагается на 7 месте турнирной таблицы.
Притом, что «Илбирс» имеет проблемы в плане надежности своей обороны. В 12 поединках чемпионата команда пропустила уже 22 раза.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова не разжилась очками. «Илбирс» уступил «Таланту» (1:2).
Причем до того команда нанесла поражение «Алдиеру» (4:0). А вот встреча с «Дордоем» очков не принесла — поражение 1:2.
Причем отрыв от опасной зоны не такой уж огромный — 6 очков. Да и вообще, стабильности в игре команды не найдешь днем с огнем.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Илбирс» выглядит неуверенно. Да и в среднем команда забивает гол за матч.
В 5 своих последних матчах команда выиграла дважды. В них игроки «Илбирса» забили 9 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.
Майский поединок этих команд вышел интересным. В нем «Илбирс» добился непростой виктории со счетом 2:1.
Наверняка гости будут активно атаковать. Да и обыгрывать аутсайдера команда просто обязана при любой диспозиции.
Статистика для ставок
- «Кыргызалтын» проиграл в 5 своих последних поединках
- У обеих команд еще нет ничьих в нынешнем чемпионате
- «Кыргызалтын» в двух последних очных поединках уступил «Илбирсу»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Илбирс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.72. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 3.67.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.55 и 2.23.
- 2.02Австрия — Франция: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.80Бельгия — Словакия: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.03Румыния — Украина: прогноз и ставкаСегодня в 16:00
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Прогноз: Номинальные гости выглядят на сильнее оппонента, и уж точно будут активно атаковать с первых минут встречи.
«Кыргызалтын» проиграл в пяти своих последних матчах, да и атака «Илбирса» способна прибавить в плане реализации.
Ставка: Победа «Илбирса» в 1 тайме за 2.14.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих наколотят более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.31