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    «Илбирс» будет торопиться

    «Кыргызалтын» — «Илбирс». Ставка (к. 2.14) и прогноз на футбол, чемпионат Кыргызстана, 18 июня 2024 года

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    «Илбирс»
    18 июня в 14-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Кыргызалтын» и «Илбирс». Начало игры — в 15:00 мск. «Кыргызалтын» — «Илбирс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Кыргызстан. Премьер-лига 18 Июня 2024 года

    Кыргызалтын

  • Кара Балта
    •  Кыргызалтын 15:00 Илбирс

    Илбирс

  • Бишкек
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    «Кыргызалтын»

    Турнирное положение: «Кыргызалтын» нынче пасет задних. На данный момент команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

    При этом «Кыргызалтын» всего на один пункт отстает от спасительной 9 позиции. Да и выиграть удалось всего в 2 матчах из 11.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда потерпела очередное поражение. «Кыргызалтын» минимально уступил «Дордою».

    Причем до того команда проиграла еще и «Алге» (0:1). Да и поединок с «Илбирсом» очков не прибавил (1:2).

    В 5 своих последних матчах команда потерпела 5 коллизий. В этих поединках «Кыргызалтын» забил 2 мяча при 11 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в своих последних поединках команда выглядела крайне слабо. Да и серия из 5 поражений кряду больно бьет по самолюбию и уверенности в себе.

    Матчи с «Илбирсом» для команды исторически складываются непросто. Из 5 последних очных поединков соперники по 2 раза огорчили друг друга.

    Несомненно, «Кыргызалтын» постарается зацепиться хотя бы за балл. Да и оппонент явно не блещет в плане надежности тылов.

    «Илбирс»

    Турнирное положение: Эта команда проводит достаточно посредственный сезон. Ныне «Илбирс» располагается на 7 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Илбирс» имеет проблемы в плане надежности своей обороны. В 12 поединках чемпионата команда пропустила уже 22 раза.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова не разжилась очками. «Илбирс» уступил «Таланту» (1:2).

    Причем до того команда нанесла поражение «Алдиеру» (4:0). А вот встреча с «Дордоем» очков не принесла — поражение 1:2.

    Причем отрыв от опасной зоны не такой уж огромный — 6 очков. Да и вообще, стабильности в игре команды не найдешь днем с огнем.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Илбирс» выглядит неуверенно. Да и в среднем команда забивает гол за матч.

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    В 5 своих последних матчах команда выиграла дважды. В них игроки «Илбирса» забили 9 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.

    Майский поединок этих команд вышел интересным. В нем «Илбирс» добился непростой виктории со счетом 2:1.

    Наверняка гости будут активно атаковать. Да и обыгрывать аутсайдера команда просто обязана при любой диспозиции.

    Статистика для ставок

    • «Кыргызалтын» проиграл в 5 своих последних поединках

    • У обеих команд еще нет ничьих в нынешнем чемпионате

    • «Кыргызалтын» в двух последних очных поединках уступил «Илбирсу»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Илбирс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.72. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 3.67.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.55 и 2.23.

    Прогноз: Номинальные гости выглядят на сильнее оппонента, и уж точно будут активно атаковать с первых минут встречи.

    «Кыргызалтын» проиграл в пяти своих последних матчах, да и атака «Илбирса» способна прибавить в плане реализации.

    Ставка: Победа «Илбирса» в 1 тайме за 2.14.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих наколотят более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.31

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    «Кыргызалтын» — «Илбирс». 18 июня в 14-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Кыргызалтын» и «Илбирс». Начало игры — в 15:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Кыргызалтын» — «Илбирс» с коэффициентом 2.14.
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