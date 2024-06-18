18 июня в 14-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Кыргызалтын» и «Илбирс». Начало игры — в 15:00 мск. «Кыргызалтын» — «Илбирс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Кыргызалтын»

Турнирное положение: «Кыргызалтын» нынче пасет задних. На данный момент команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

При этом «Кыргызалтын» всего на один пункт отстает от спасительной 9 позиции. Да и выиграть удалось всего в 2 матчах из 11.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда потерпела очередное поражение. «Кыргызалтын» минимально уступил «Дордою».

Причем до того команда проиграла еще и «Алге» (0:1). Да и поединок с «Илбирсом» очков не прибавил (1:2).

В 5 своих последних матчах команда потерпела 5 коллизий. В этих поединках «Кыргызалтын» забил 2 мяча при 11 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в своих последних поединках команда выглядела крайне слабо. Да и серия из 5 поражений кряду больно бьет по самолюбию и уверенности в себе.

Матчи с «Илбирсом» для команды исторически складываются непросто. Из 5 последних очных поединков соперники по 2 раза огорчили друг друга.

Несомненно, «Кыргызалтын» постарается зацепиться хотя бы за балл. Да и оппонент явно не блещет в плане надежности тылов.

«Илбирс»

Турнирное положение: Эта команда проводит достаточно посредственный сезон. Ныне «Илбирс» располагается на 7 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Илбирс» имеет проблемы в плане надежности своей обороны. В 12 поединках чемпионата команда пропустила уже 22 раза.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова не разжилась очками. «Илбирс» уступил «Таланту» (1:2).

Причем до того команда нанесла поражение «Алдиеру» (4:0). А вот встреча с «Дордоем» очков не принесла — поражение 1:2.

Причем отрыв от опасной зоны не такой уж огромный — 6 очков. Да и вообще, стабильности в игре команды не найдешь днем с огнем.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Илбирс» выглядит неуверенно. Да и в среднем команда забивает гол за матч.

В 5 своих последних матчах команда выиграла дважды. В них игроки «Илбирса» забили 9 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.

Майский поединок этих команд вышел интересным. В нем «Илбирс» добился непростой виктории со счетом 2:1.

Наверняка гости будут активно атаковать. Да и обыгрывать аутсайдера команда просто обязана при любой диспозиции.

Статистика для ставок

«Кыргызалтын» проиграл в 5 своих последних поединках

У обеих команд еще нет ничьих в нынешнем чемпионате

«Кыргызалтын» в двух последних очных поединках уступил «Илбирсу»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Илбирс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.72. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 3.67.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.55 и 2.23.

Прогноз: Номинальные гости выглядят на сильнее оппонента, и уж точно будут активно атаковать с первых минут встречи.

«Кыргызалтын» проиграл в пяти своих последних матчах, да и атака «Илбирса» способна прибавить в плане реализации.

Ставка: Победа «Илбирса» в 1 тайме за 2.14.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих наколотят более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.31