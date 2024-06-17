Олимпик Ташкент
AGMK
«Олимпик»
Турнирное положение: «Олимпик» привычно обитает в районе экватора турнирной таблицы. На данный момент команда находится на 8 месте турнирной таблицы.
При этом «Олимпик» в среднем забивает ровно гол за матч. Причем при 9 забитых мячах команда в свои ворота пропустила 9 раз.
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла три очка. «Олимпийцы» минимально переиграли самаркандское «Динамо».
А вот до того команда расписала мировую с «Навбахором» (0:0). С таким же счетом завершился и матч с «Андижаном».
В 3 своих последних матчах команда не пропустила ни разу. Да и не проигрывает «Олимпик» уже 4 матча подряд.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: в своих последних поединках команда выглядела весьма монолитно. Да и оборона явно поднаторела в плане надежности.
Матчи против АГМК для команды традиционно складываются неудачно. Из четырех очных поединков «олимпийцы» выиграли всего 1 раз при 3 поражениях.
Несомненно, «Олимпик» постарается приблизиться к заветной топ-5. Родные стены и надежные тылы станут помощниками в этом.
АГМК
Турнирное положение: Эта команда в текущем чемпионате борется за самые высокие места. Ныне АГМК располагается на 3 месте турнирной таблицы.
Притом, что АГМК лишь на 2 зачетных балла отстает от лидера. К тому же команда забивает чаще всех в лиге — 17 мячей.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. АГМК минимально одолел «Металлург» Бекабад.
До того команда минимально уступила ферганскому «Нефтчи». А вот перестрелка с «Согдианой» принесла удовлетворение (5:3).
Вот только пропускает АГМК довольно часто: 12 мячей в 10 поединках чемпионата. Да и потери очков на ровном месте никуда не делись.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке АГМК выглядит достаточно неплохо. Команда преуспевает в плане реализации.
В трех последних очных поединках АГМК переиграл «олимпийцев». Причем две последних виктории получились с разницей в один мяч.
По своему потенциалу команда способна побороться за медали. Вот только потери очков все не дают ей реализовать свои амбиции.
Нет сомнений, что АГМК будет действовать первым номером. Да и в плане реализации команда смотрится великолепно.
Статистика для ставок
- АГМК в 3 последних очных поединках обыгрывал «олимпийцев»
- АГМК имеет сильнейшую атаку в лиге — 17 забитых мячей
- «Олимпик» не пропускал в 3 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: АГМК — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.46. Ничья оценена в 3.13, а победа оппонента — в скромные 2.92.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.02 и 1.74.
- 1.48Сербия — Англия: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.58Польша — Нидерланды: прогноз и ставкаСегодня в 16:00
- 1.76Словения — Дания: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: АГМК прилично выглядит в атаке, и явно постарается сыграть на своих козырях.
Обе команды в своих последних матчах смотрелись выгодно, так что ждем от них сразу нескольких забитых мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.02.
Прогноз: более рискованный прогноз, что данный поединок завершится ничьей.
Ставка: Ничья за 3.13