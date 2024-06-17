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    «Олимпик» — АГМК. Ставка (к. 2.02) и прогноз на футбол, чемпионат Узбекистана, 17 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Олимпик» — АГМК
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    АГМК
    17 июня в 11-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Олимпик» и АГМК. Начало игры — в 18:00 мск. «Олимпик» — АГМК: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Узбекистан. Суперлига 17 Июня 2024 года

    Олимпик Ташкент

  • Ташкент
    •  Олимпик Ташкент 18:00 AGMK

    AGMK

  • Узбекистан. Суперлига
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    «Олимпик»

    Турнирное положение: «Олимпик» привычно обитает в районе экватора турнирной таблицы. На данный момент команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

    При этом «Олимпик» в среднем забивает ровно гол за матч. Причем при 9 забитых мячах команда в свои ворота пропустила 9 раз.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла три очка. «Олимпийцы» минимально переиграли самаркандское «Динамо».

    А вот до того команда расписала мировую с «Навбахором» (0:0). С таким же счетом завершился и матч с «Андижаном».

    В 3 своих последних матчах команда не пропустила ни разу. Да и не проигрывает «Олимпик» уже 4 матча подряд.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в своих последних поединках команда выглядела весьма монолитно. Да и оборона явно поднаторела в плане надежности.

    Матчи против АГМК для команды традиционно складываются неудачно. Из четырех очных поединков «олимпийцы» выиграли всего 1 раз при 3 поражениях.

    Несомненно, «Олимпик» постарается приблизиться к заветной топ-5. Родные стены и надежные тылы станут помощниками в этом.

    АГМК

    Турнирное положение: Эта команда в текущем чемпионате борется за самые высокие места. Ныне АГМК располагается на 3 месте турнирной таблицы.

    Притом, что АГМК лишь на 2 зачетных балла отстает от лидера. К тому же команда забивает чаще всех в лиге — 17 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. АГМК минимально одолел «Металлург» Бекабад.

    До того команда минимально уступила ферганскому «Нефтчи». А вот перестрелка с «Согдианой» принесла удовлетворение (5:3).

    Вот только пропускает АГМК довольно часто: 12 мячей в 10 поединках чемпионата. Да и потери очков на ровном месте никуда не делись.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке АГМК выглядит достаточно неплохо. Команда преуспевает в плане реализации.

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    В трех последних очных поединках АГМК переиграл «олимпийцев». Причем две последних виктории получились с разницей в один мяч.

    По своему потенциалу команда способна побороться за медали. Вот только потери очков все не дают ей реализовать свои амбиции.

    Нет сомнений, что АГМК будет действовать первым номером. Да и в плане реализации команда смотрится великолепно.

    Статистика для ставок

    • АГМК в 3 последних очных поединках обыгрывал «олимпийцев»

    • АГМК имеет сильнейшую атаку в лиге — 17 забитых мячей

    • «Олимпик» не пропускал в 3 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: АГМК — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.46. Ничья оценена в 3.13, а победа оппонента — в скромные 2.92.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.02 и 1.74.

    Прогноз: АГМК прилично выглядит в атаке, и явно постарается сыграть на своих козырях.

    Обе команды в своих последних матчах смотрелись выгодно, так что ждем от них сразу нескольких забитых мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.02.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что данный поединок завершится ничьей.

    Ставка: Ничья за 3.13

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    «Олимпик» — АГМК. 17 июня в 11-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Олимпик» и АГМК. Начало игры — в 18:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Олимпик» — АГМК с коэффициентом 2.02.
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