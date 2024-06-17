17 июня в 11-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Олимпик» и АГМК. Начало игры — в 18:00 мск. «Олимпик» — АГМК: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Олимпик»

Турнирное положение: «Олимпик» привычно обитает в районе экватора турнирной таблицы. На данный момент команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

При этом «Олимпик» в среднем забивает ровно гол за матч. Причем при 9 забитых мячах команда в свои ворота пропустила 9 раз.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла три очка. «Олимпийцы» минимально переиграли самаркандское «Динамо».

А вот до того команда расписала мировую с «Навбахором» (0:0). С таким же счетом завершился и матч с «Андижаном».

В 3 своих последних матчах команда не пропустила ни разу. Да и не проигрывает «Олимпик» уже 4 матча подряд.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в своих последних поединках команда выглядела весьма монолитно. Да и оборона явно поднаторела в плане надежности.

Матчи против АГМК для команды традиционно складываются неудачно. Из четырех очных поединков «олимпийцы» выиграли всего 1 раз при 3 поражениях.

Несомненно, «Олимпик» постарается приблизиться к заветной топ-5. Родные стены и надежные тылы станут помощниками в этом.

АГМК

Турнирное положение: Эта команда в текущем чемпионате борется за самые высокие места. Ныне АГМК располагается на 3 месте турнирной таблицы.

Притом, что АГМК лишь на 2 зачетных балла отстает от лидера. К тому же команда забивает чаще всех в лиге — 17 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. АГМК минимально одолел «Металлург» Бекабад.

До того команда минимально уступила ферганскому «Нефтчи». А вот перестрелка с «Согдианой» принесла удовлетворение (5:3).

Вот только пропускает АГМК довольно часто: 12 мячей в 10 поединках чемпионата. Да и потери очков на ровном месте никуда не делись.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке АГМК выглядит достаточно неплохо. Команда преуспевает в плане реализации.

В трех последних очных поединках АГМК переиграл «олимпийцев». Причем две последних виктории получились с разницей в один мяч.

По своему потенциалу команда способна побороться за медали. Вот только потери очков все не дают ей реализовать свои амбиции.

Нет сомнений, что АГМК будет действовать первым номером. Да и в плане реализации команда смотрится великолепно.

Статистика для ставок

АГМК в 3 последних очных поединках обыгрывал «олимпийцев»

АГМК имеет сильнейшую атаку в лиге — 17 забитых мячей

«Олимпик» не пропускал в 3 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: АГМК — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.46. Ничья оценена в 3.13, а победа оппонента — в скромные 2.92.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.02 и 1.74.

Прогноз: АГМК прилично выглядит в атаке, и явно постарается сыграть на своих козырях.

Обе команды в своих последних матчах смотрелись выгодно, так что ждем от них сразу нескольких забитых мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.02.

Прогноз: более рискованный прогноз, что данный поединок завершится ничьей.

Ставка: Ничья за 3.13