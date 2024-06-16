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    Удержится ли «Насаф» на вершине?

    «Согдиана» — «Насаф». Ставка (к. 2.14) и прогноз на футбол, чемпионат Узбекистана, 16 июня 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Суперлига Узбекистана Прогнозы на Насаф
    Прогноз и ставки на «Согдиана» — «Насаф»
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    «Насаф»
    16 июня в 11-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Согдиана» и «Насаф». Начало игры — в 18:00 мск. «Согдиана» — «Насаф»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Узбекистан. Суперлига 16 Июня 2024 года

    Согдиана

  • Джизак
    •  Согдиана 18:00 Nasaf Qarshi

    Nasaf Qarshi

  • Узбекистан. Суперлига
    •

    «Согдиана»

    Турнирное положение: «Согдиана» пока что ходит в середняках лиги. На данный момент команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

    При этом «Согдиана» лишь на 5 зачетных баллов отстает от лидера. Да и забивает команда в среднем более гола за матч: 16 мячей в 10 матчах.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда потерпела коллизию. «Согдиана» с минимальным счетом уступила «Сурхану».

    А вот до того команда разгромила «Бунедкор» (4:0). А вот встреча с АГМК завершилась обидным поражением в голевой перестрелке (3:5).

    В 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Согдиана» забила 9 мячей при 8 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в своих последних поединках команда выглядела не столь уверенно. Да и оборона ошибается частенько — 14 пропущенных мячей.

    Матчи против «Насафа» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков она уступила дважды при 3 паритетах.

    Несомненно, «Согдиана» постарается поправить свое турнирное положение. Вот только «Насаф» команда не обыгрывает уже более 3 лет.

    «Насаф»

    Турнирное положение: Эта команда в текущем чемпионате поборется за чемпионство. Ныне «Насаф» располагается на 1 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Насаф» лишь на 2 очка опережает ближайшего преследователя «Навбахор». Плюс команда еще не уступила ни разу в чемпионате.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Насаф» не оставил шансов ташкентскому «Локомотиву» (3:0).

    А вот до того команда добыла Суперкубок страны. В серии послематчевых пенальти был обыгран «Пахтакор».

    Забивает команда в среднем менее 2 голов за матч. Зато пропускает «Насаф» нечасто: 6 мячей в 10 поединках узбекского чемпионата.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Насаф» смотрится весьма симпатично. Команда явно постарается оторваться от преследователей.

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    Постепенно набирает свои лучшие кондиции Бобур Абухаликов. На его счету пока лишь 3 гола в текущем чемпионате.

    По своему потенциалу команда вполне способна на многое. Вот только потери очков не дают ей серьезно оторваться от конкурентов.

    Нет сомнений, что «Насаф» едет в Джизак за тремя очками. Да и мотивация сохранить лидерство у команды огромная.

    Статистика для ставок

    • «Насаф» еще не проигрывал в текущем чемпионате

    • «Насаф» имеет одну из самых надежных оборон в лиге — 6 пропущенных мячей

    • «Согдиана» уже 3 с половиной года не может обыграть «Насаф»

    Прогноз

    Коэффициенты букмекеров: «Насаф» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.14. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.24.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.11 и 1.73.

    Прогноз: Гости ныне явно сильнее оппонента, и уж точно агрессивно сыграют в атаке.

    «Насаф» пытается удержаться на вершине, да и оппонент пропускает уж слишком часто.

    Ставка: Победа «Насафа» за 2.14.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.11

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    «Согдиана» — «Насаф». 16 июня в 11-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Согдиана» и «Насаф». Начало игры — в 18:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Согдиана» — «Насаф» с коэффициентом 2.14.
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