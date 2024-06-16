ПерерывВенгрия — ШвейцарияОнлайн
ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная ШвейцарииВенгрия — Швейцария. Онлайн Конор МакгрегорМакгрегор и Чимаев испортили праздник фанатам UFC. Два самых ожидаемых боя июня отменены Сборная ГерманииДневник Евро-2024. Прощание с Беккенбауэром, разгром на «Альянц Арене» и первое удаление
  • 16:09
    • Месси и Ди Мария сыграют за Аргентину на Кубке Америки — 2024
  • 15:08
    • Венгрия и Швейцария опубликовали стартовые составы на матч Евро-2024
  • 16:29
    • Источник: Йович не перейдет в «Зенит», а останется в «Милане»
  • 15:34
    • «Краснодар» объявил о подписании Дюпина
    Все новости спорта

    Очередная гостевая ничья для «Эспаньола»?

    «Овьедо» — «Эспаньол». Ставка (к. 1.95) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 16 июня 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Сегунду Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Эспаньол
    Прогноз и ставки на «Овьедо» — «Эспаньол»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Эспаньол»
    «Овьедо» на своем поле сыграет против «Эспаньола» в первом финальном матче плей-офф за место в Примере. Встреча состоится 16 июня и начнется в 19:30 по мск. «Овьедо» — «Эспаньол»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Овьедо»

    Турнирное положение: Астурийцы основную честь чемпионата Сегунды завершили на шестой строке с 64 очками. Причем седьмой сантандерский «Расинг» они опередили лишь по лучшим дополнительным показателям..

    «Овьедо» за всю дистанцию отпраздновал 17 викторий, 13 встреч свел вничью и потерпел 12 фиаско, разница забитых и пропущенных составила 55:39.

    Последние матчи: «Карбайонцы» в полуфинальном противостоянии смогли пройди «Эйбар», который финишировал в итоговой таблице третьим. В первом домашнем поединке «синие» дома расписали мировую с соперником со счетом 0:0, а вот в ответке смогли победить 2:0, забив оба гола после перерыва.

    Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Овьедо» за предыдущие семь игр первенства потерпел два фиаско и добыл четыре виктории. Причем в победных встречах коллектив и не пропустил в них ни одного гола. До этого же «синие» не знали вкуса выигрыша на протяжении трех встреч кряду, раз сыграв вничью в этот период и дважды проиграв, забив в данных поединках лишь один гол.

    «Эспаньол»

    Турнирное положение: Каталонский коллектив завершил основное первенства на четвертой строке, набрав 69 очков и от второй позиции отстал на три пункта.

    «Эспаньол» в этом сезоне выиграл 17 матчей, 17 раз сыграл вничью и семь встреч проиграл, разница мячей составляет 59:40.

  • Уортон, Микаутадзе, Судаков, Бакайоко и еще 20 потенциальных звезд Евро-2024
  • Для многих турнир в Германии станет трамплином на новый уровень
  • 11/06/2024

    • Последние матчи: В полуфинальной стадии плей-офф «попугаи» смогли одолеть хихонский «Спортинг». В первом матче на выезде они вырвали победу со счетом 1:0, забив решающий гол в самом конце встречи, а в ответке дома сыграли вничью 0:0.

    Не сыграют: Защитник Омар Эль-Хиляли будет отбывать дисквалификацию.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Состояние команды: Сейчас у «Эспаньола» 18-матчевая беспроигрышная серия. В этот период клуб из Барселоны добился семи выигрышей и 11 поединков свел вничью. И в восьми случаях данного отрезка каталонцы уходили с поля без результативных действий.

    Статистика для ставок

    • «Овьедо» дома проиграл лишь один матч из десяти предыдущих

    • У «Эспаньола» сейчас 9-матчевая гостевая беспроигрышная серия, в которой было шесть ничьих

    • В этом чемпионате данные команды обменялись домашними викториями — 2:0 и 1:2

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: На «Овьедо» букмекеры дают коэффициент 2.25. Ничья оценена в 3.15, а победа «Эспаньола» оценена в 3.45.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.53 и 1.53 соответственно.

    Прогноз: В первую очередь здесь ставим на крайне низовой исход, ведь эти команды сами по себе забивают немного, да и в первом матче форсировать события точно не будут.

    Рекомендуемая ставка: ТМ 2,0 за 1.95.

    Прогноз: И также еще здесь ставим на ничью, потому что «попугаи» свои пять из шести предыдущих гостевых игр завершили именно мировыми исходами.

    Ставка: ничья за 3.15.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.83
  • Прогноз на матч Галфи — Андрееску
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Венгрия — Швейцария
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Венгрия — Швейцария
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Дакворт — Карацев
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Истиклол — ЦСКА-Памир
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Нефтчи Фергана — Сурхан
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.82
  • Прогноз на матч Тобол — Кайрат
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Испания — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Испания — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  4.41
  • Экспресс дня 15 июня
  • Сегодня в 19:00
    •  3.34
  • Прогноз на матч Неман — БАТЭ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Италия — Албания
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Колумбия — Боливия
  • Футбол
  • Завтра в 00:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Филадельфия Юнион — Интер Майами
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Овьедо» — «Эспаньол». «Овьедо» на своем поле сыграет против «Эспаньола» в первом финальном матче плей-офф за место в Примере. Встреча состоится 16 июня и начнется в 19:30 по мск. / Ставка и прогноз на матч «Овьедо» — «Эспаньол» с коэффициентом 1.95.
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры