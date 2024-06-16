«Овьедо» на своем поле сыграет против «Эспаньола» в первом финальном матче плей-офф за место в Примере. Встреча состоится 16 июня и начнется в 19:30 по мск. «Овьедо» — «Эспаньол»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Овьедо»

Турнирное положение: Астурийцы основную честь чемпионата Сегунды завершили на шестой строке с 64 очками. Причем седьмой сантандерский «Расинг» они опередили лишь по лучшим дополнительным показателям..

«Овьедо» за всю дистанцию отпраздновал 17 викторий, 13 встреч свел вничью и потерпел 12 фиаско, разница забитых и пропущенных составила 55:39.

Последние матчи: «Карбайонцы» в полуфинальном противостоянии смогли пройди «Эйбар», который финишировал в итоговой таблице третьим. В первом домашнем поединке «синие» дома расписали мировую с соперником со счетом 0:0, а вот в ответке смогли победить 2:0, забив оба гола после перерыва.

Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Овьедо» за предыдущие семь игр первенства потерпел два фиаско и добыл четыре виктории. Причем в победных встречах коллектив и не пропустил в них ни одного гола. До этого же «синие» не знали вкуса выигрыша на протяжении трех встреч кряду, раз сыграв вничью в этот период и дважды проиграв, забив в данных поединках лишь один гол.

«Эспаньол»

Турнирное положение: Каталонский коллектив завершил основное первенства на четвертой строке, набрав 69 очков и от второй позиции отстал на три пункта.

«Эспаньол» в этом сезоне выиграл 17 матчей, 17 раз сыграл вничью и семь встреч проиграл, разница мячей составляет 59:40.

Последние матчи: В полуфинальной стадии плей-офф «попугаи» смогли одолеть хихонский «Спортинг». В первом матче на выезде они вырвали победу со счетом 1:0, забив решающий гол в самом конце встречи, а в ответке дома сыграли вничью 0:0.

Не сыграют: Защитник Омар Эль-Хиляли будет отбывать дисквалификацию.

Состояние команды: Сейчас у «Эспаньола» 18-матчевая беспроигрышная серия. В этот период клуб из Барселоны добился семи выигрышей и 11 поединков свел вничью. И в восьми случаях данного отрезка каталонцы уходили с поля без результативных действий.

Статистика для ставок

«Овьедо» дома проиграл лишь один матч из десяти предыдущих

У «Эспаньола» сейчас 9-матчевая гостевая беспроигрышная серия, в которой было шесть ничьих

В этом чемпионате данные команды обменялись домашними викториями — 2:0 и 1:2

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: На «Овьедо» букмекеры дают коэффициент 2.25. Ничья оценена в 3.15, а победа «Эспаньола» оценена в 3.45.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.53 и 1.53 соответственно.

Прогноз: В первую очередь здесь ставим на крайне низовой исход, ведь эти команды сами по себе забивают немного, да и в первом матче форсировать события точно не будут.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2,0 за 1.95.

Прогноз: И также еще здесь ставим на ничью, потому что «попугаи» свои пять из шести предыдущих гостевых игр завершили именно мировыми исходами.

Ставка: ничья за 3.15.