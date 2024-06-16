Коринтианс
Сан-Паулу
«Коринтианс»
Турнирное положение: «Коринтианс» занимает 15-е в турнирной таблице. В его активе пять забитых мячей, в пассиве — восемь пропущенных.
Команда находится вне зоны вылета и на один балл опережает «трясину» и уступает зоне Южноамериканского кубка четыре балла — 12-му месту.
Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле сыграл вничью. Очки у него отобрал «Атлетико Гойаненсе» (2:2).
Эта мировая оформила безвыигрышную мини-серию коллектива в два поединка, которые пришлись на чемпионат Бразилии.
Не сыграют: травмированы — Фагнер, Педро Энрике, Руан Оливейра, Майкон, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних 10-ти поединках в разных турнирах «Коринтианс» победил шесть раз при двух поражениях и двух ничьих.
Это говорит о хорошей форме хозяев, которые вполне способны одержать победу более сильного в текущем сезоне соперника.
Весли — лучший бомбардир команды в Серии А с двумя голами.
«Сан-Паулу»
Турнирное положение: «Сан-Паулу» занимает пятую строчку в турнирной таблице. В его активе 12 забитых мячей, в пассиве — шесть пропущенных.
Команда находится в зоне плей-офф Кубка Либертадорес, отставая от зоны Кубка Либертадорес на два балла, а также на три очка отстает от лидера «Фламенго».
Последние матчи: клуб в последней игре бразильской Серии А потерял очки. На чужом поле он разошелся миром с «Интернасьоналом» (0:0).
Эта ничья прервала победную серию коллектива в три поединка, которые пришлись на Серию А, Кубок Бразилии и Кубок Либертадорес.
Не сыграют: травмированы — Пабло Майя и Рафинья, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних 12 поединках в разных турнирах «Сан-Паулу» ни разу не проиграл при девяти победах и трех ничьих.
Это говорит об отличной форме гостей, которые в текущем сезоне способны замахнуться даже на борьбу за чемпионский титул.
Лусиано — лучший бомбардир команды в Серии А с тремя голами.
Статистика для ставок
- в четырех из пяти последних матчей «Коринтианса» забивали больше 2,5 голов
- в семи из девяти последних матчах «Сан-Паулу» победил
- в пяти последних матчах «Сан-Паулу» хотя бы одна команда не забивала.
Прогноз
Коэффициенты букмекеров: «Сан-Паулу» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.55. Ничья — в 2.95, победа «Коринтианса» — в 3.05.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.70 и 1.47.
- 1.94Испания — Хорватия: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 1.75Италия — Албания: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 3.10Венгрия — Швейцария: прогноз и ставкаСегодня в 16:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: в семи из девяти последних матчах гости победили. Так было и в пяти из шести их последних выездных поединков.
При этом в двух последних матчах хозяева не выиграли, а в одном из них они проиграли.
Ставка: «Сан-Паулу» победит за 2.55.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Коринтианса».
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.70