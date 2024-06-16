«Коринтианс» на своем поле примет «Сан-Паулу» в 9-м туре бразильской Серии А. Поединок состоится 16 июня и начнется в 22:00 по мск. «Коринтианс» — «Сан-Паулу»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Коринтианс»

Турнирное положение: «Коринтианс» занимает 15-е в турнирной таблице. В его активе пять забитых мячей, в пассиве — восемь пропущенных.

Команда находится вне зоны вылета и на один балл опережает «трясину» и уступает зоне Южноамериканского кубка четыре балла — 12-му месту.

Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле сыграл вничью. Очки у него отобрал «Атлетико Гойаненсе» (2:2).

Эта мировая оформила безвыигрышную мини-серию коллектива в два поединка, которые пришлись на чемпионат Бразилии.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: травмированы — Фагнер, Педро Энрике, Руан Оливейра, Майкон, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних 10-ти поединках в разных турнирах «Коринтианс» победил шесть раз при двух поражениях и двух ничьих.

Это говорит о хорошей форме хозяев, которые вполне способны одержать победу более сильного в текущем сезоне соперника.

Весли — лучший бомбардир команды в Серии А с двумя голами.

«Сан-Паулу»

Турнирное положение: «Сан-Паулу» занимает пятую строчку в турнирной таблице. В его активе 12 забитых мячей, в пассиве — шесть пропущенных.

Команда находится в зоне плей-офф Кубка Либертадорес, отставая от зоны Кубка Либертадорес на два балла, а также на три очка отстает от лидера «Фламенго».

Последние матчи: клуб в последней игре бразильской Серии А потерял очки. На чужом поле он разошелся миром с «Интернасьоналом» (0:0).

Эта ничья прервала победную серию коллектива в три поединка, которые пришлись на Серию А, Кубок Бразилии и Кубок Либертадорес.

Не сыграют: травмированы — Пабло Майя и Рафинья, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних 12 поединках в разных турнирах «Сан-Паулу» ни разу не проиграл при девяти победах и трех ничьих.

Это говорит об отличной форме гостей, которые в текущем сезоне способны замахнуться даже на борьбу за чемпионский титул.

Лусиано — лучший бомбардир команды в Серии А с тремя голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Коринтианса» забивали больше 2,5 голов

в семи из девяти последних матчах «Сан-Паулу» победил

в пяти последних матчах «Сан-Паулу» хотя бы одна команда не забивала.

Прогноз

Коэффициенты букмекеров: «Сан-Паулу» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.55. Ничья — в 2.95, победа «Коринтианса» — в 3.05.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.70 и 1.47.

Прогноз: в семи из девяти последних матчах гости победили. Так было и в пяти из шести их последних выездных поединков.

При этом в двух последних матчах хозяева не выиграли, а в одном из них они проиграли.

Ставка: «Сан-Паулу» победит за 2.55.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Коринтианса».

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.70