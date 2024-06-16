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    Остановит ли «Коринтианс» «Сан-Паулу»?

    «Коринтианс» — «Сан-Паулу». Ставка (к. 2.55) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 16 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Коринтианс» — «Сан-Паулу»
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    Матеузиньо («Коринтианс»)
    «Коринтианс» на своем поле примет «Сан-Паулу» в 9-м туре бразильской Серии А. Поединок состоится 16 июня и начнется в 22:00 по мск. «Коринтианс» — «Сан-Паулу»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 16 Июня 2024 года

    Коринтианс

  • Бразилия. Серия А
    •  Коринтианс 22:00 Сан-Паулу

    Сан-Паулу

  • Сан-Паулу
    •

    «Коринтианс»

    Турнирное положение: «Коринтианс» занимает 15-е в турнирной таблице. В его активе пять забитых мячей, в пассиве — восемь пропущенных.

    Команда находится вне зоны вылета и на один балл опережает «трясину» и уступает зоне Южноамериканского кубка четыре балла — 12-му месту.

    Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле сыграл вничью. Очки у него отобрал «Атлетико Гойаненсе» (2:2).

    Эта мировая оформила безвыигрышную мини-серию коллектива в два поединка, которые пришлись на чемпионат Бразилии.

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    Не сыграют: травмированы — Фагнер, Педро Энрике, Руан Оливейра, Майкон, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних 10-ти поединках в разных турнирах «Коринтианс» победил шесть раз при двух поражениях и двух ничьих.

    Это говорит о хорошей форме хозяев, которые вполне способны одержать победу более сильного в текущем сезоне соперника.

    Весли — лучший бомбардир команды в Серии А с двумя голами.

    «Сан-Паулу»

    Турнирное положение: «Сан-Паулу» занимает пятую строчку в турнирной таблице. В его активе 12 забитых мячей, в пассиве — шесть пропущенных.

    Команда находится в зоне плей-офф Кубка Либертадорес, отставая от зоны Кубка Либертадорес на два балла, а также на три очка отстает от лидера «Фламенго».

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    • Последние матчи: клуб в последней игре бразильской Серии А потерял очки. На чужом поле он разошелся миром с «Интернасьоналом» (0:0).

    Эта ничья прервала победную серию коллектива в три поединка, которые пришлись на Серию А, Кубок Бразилии и Кубок Либертадорес.

    Не сыграют: травмированы — Пабло Майя и Рафинья, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних 12 поединках в разных турнирах «Сан-Паулу» ни разу не проиграл при девяти победах и трех ничьих.

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    Это говорит об отличной форме гостей, которые в текущем сезоне способны замахнуться даже на борьбу за чемпионский титул.

    Лусиано — лучший бомбардир команды в Серии А с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей «Коринтианса» забивали больше 2,5 голов

    • в семи из девяти последних матчах «Сан-Паулу» победил

    • в пяти последних матчах «Сан-Паулу» хотя бы одна команда не забивала.

    Прогноз

    Коэффициенты букмекеров: «Сан-Паулу» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.55. Ничья — в 2.95, победа «Коринтианса» — в 3.05.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.70 и 1.47.

    Прогноз: в семи из девяти последних матчах гости победили. Так было и в пяти из шести их последних выездных поединков.

    При этом в двух последних матчах хозяева не выиграли, а в одном из них они проиграли.

    Ставка: «Сан-Паулу» победит за 2.55.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Коринтианса».

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.70

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    «Коринтианс» — «Сан-Паулу». «Коринтианс» на своем поле примет «Сан-Паулу» в 9-м туре бразильской Серии А. Поединок состоится 16 июня и начнется в 22:00 по мск. / Ставка и прогноз на матч «Коринтианс» — «Сан-Паулу» с коэффициентом 2.55.
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