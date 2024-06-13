13 июня в 6-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Динамо» Самарканд и «Олимпик». Начало игры — в 18:00 мск. «Динамо» Самарканд — «Олимпик»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Динамо» Самарканд

Турнирное положение: «Динамо» Самарканд старт чемпионата провело не столь успешно. На данный момент команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

При этом «Динамо» Самарканд в нынешнем чемпионате победило всего 2 раза. Да и забивает команда в среднем гол за матч: 9 мячей в 9 матчах.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла три важнейших очка. Самаркандцы уверенно переиграли «Кызылкум» (2:0).

А вот до того команда дала бой «Насафу» (1:1). Да и ничью с «Пахтакором» (1:1) вполне можно считать локальным успехом.

В 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Динамо» Самарканд забило 5 мячей при 3 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в своих последних поединках команда демонстрирует достаточно приличные результаты. Да и оборона ошибается не так часто.

Матчи против «олимпийцев» для команды традиционно складываются непросто. Из четырех очных поединков она выиграла один раз при 3 паритетах.

Несомненно, «Динамо» Самарканд постарается утвердиться в середняках. Команда Вадима Абрамова постепенно прибавляет.

«Олимпик»

Турнирное положение: Эта команда в текущем чемпионате не блещет. Ныне «Олимпик» располагается на скромном 11 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Олимпик» лишь по дополнительным показателям опережает опасную зону. Плюс команда выиграла всего в 2 матчах чемпионата из 8.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла один балл. «Олимпийцы» не дали себя обидеть «Навбахору» (0:0).

А вот до того команда расписала мировую с «Андижаном» (0:0). А вот с «Кызылкумом» «олимпийцы» расправились (4:2).

Забивает команда в среднем гол за матч. Да и пропускает «Олимпик» немного: 9 мячей в 8 поединках.

Не сыграют: Абдурауф Бойриев — дисквалифицирован.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Олимпик» не блещет стабильностью. Между тем, команде не к лицу биться за выживание.

При этом «Олимпик» не проигрывает уже 3 матча кряду. Причем в двух своих последних поединках команда оставляла свои владения сухими.

По своему потенциалу команда явно находится не на своем месте. «Олимпийцы» умудрились потерять несколько важных очков на ровном месте.

Нет сомнений, что номинальные гости едут в гости за очками. Да и должно же команду наконец-то прорвать?!

Статистика для ставок

«Олимпик» не проигрывает 3 матча кряду

Обе команды в среднем забивают гол за матч

«Динамо» Самарканд не проигрывает 6 матчей кряду

Прогноз

Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Самарканд — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.09. Ничья оценена в 3.09, а победа оппонента — в скромные 3.24.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.94 и 1.73.

Прогноз: Динамовцы в последнее время несколько прибавили, и уж точно активно сыграют в атаке.

Команда Вадима Абрамова должна преуспеть в домашнем поединке, да и оппонент забивает со скрипом.

Ставка: Победа «Динамо» Самарканд за 2.09.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.65