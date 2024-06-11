Белоруссия
Израиль
Белоруссия
Турнирное положение: Белорусы привычно не преуспевают в плане результатов. В своей отборочной группе на Евро они финишировали на 4 месте из 6 команд.
При этом сборная Белоруссия в 10 матчах добыла всего лишь 3 виктории. А вот забить ей удалось всего 9 мячей.
Последние матчи: в контрольных поединках «сябры» смотрятся бледновато. Последний завершился поражением от России (0:4).
Вообще, в 5 своих последних матчах Белоруссия выиграла 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 2 мяча, пропустив в свои ворота 6.
В трех своих последних матчах белорусы не сумели отличиться. Зато до того команда выиграла дважды кряду.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Матчи против более-менее крепких оппонентов даются «сябрам» проблематично. Да и в плане реализации у команды имеются проблемы.
Матчи с Израилем для команды традиционно проходят неудачно. Из 5 последних очных поединков сборная Белоруссия выиграла 2 раза при 3 поражениях.
Очевидно, что белорусы постараются впервые за 11 лет одолеть израильтян. Да и в последних матчах команда выглядела относительно неплохо.
Израиль
Турнирное положение: Израильтяне не смогли пройти последнюю квалификацию на Евро. В своей группе они заняли итоговое 3 место.
При этом Израиль в полуфинале плей-офф уступил сборной Исландии (1:4). Причем в той встрече команда вела в счете.
Последние матчи: свой последний контрольный поединок команда провалила. Израильтяне уступили Венгрии (0:3).
А вот матчи с крепкими оппонентами складываются для команды неудачно. Румынам она уступила со счетом 1:2.
Причем Израиль имеет неприятную серию из 2 поражений кряду. Последняя виктория случилась в ноябре прошлого года, когда были обыграны андоррцы (2:0).
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Израильяне переживают явный кризис жанра. Да и атакует команда крайне слабо.
Притом, что последний очный поединок с белорусами принес победу. Полгода назад израильтяне были сильнее (1:0).
В 5 своих последних матчах Израиль добыл всего лишь одну викторию. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 10 пропущенных.
Израильтяне обыгрывали «сябров» в двух последних очных встречах. Да и состав команды по именам выглядит достаточно неплохо.
Статистика для ставок
- Белоруссия уже 11 лет не может обыграть израильтян
- Белорусы не забивали в 3 своих последних поединках
- Израиль проиграл в 2 своих последних матчах
Прогноз
Коэффициенты букмекеров: Израиль — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77. Ничья оценена в 3.88, а победа оппонента — в скромные 4.85.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.13 и 1.80.
- 1.88Нидерланды — Исландия: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 1.95Польша — Турция: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 1.82Чехия — Северная Македония: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Израильтяне явно будут активны в атаке, да и соперник не лыком шит.
И те, и другие явно постараются прибавить в плане реализации, и наверняка смогут преуспеть в этом.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.13.
Прогноз: более рискованный прогноз, что первый тайм завершится ничьей.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.17