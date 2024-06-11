11 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Белоруссия и Израиль. Начало игры — в 19:00 мск. Белоруссия — Израиль: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Белоруссия

Турнирное положение: Белорусы привычно не преуспевают в плане результатов. В своей отборочной группе на Евро они финишировали на 4 месте из 6 команд.

При этом сборная Белоруссия в 10 матчах добыла всего лишь 3 виктории. А вот забить ей удалось всего 9 мячей.

Последние матчи: в контрольных поединках «сябры» смотрятся бледновато. Последний завершился поражением от России (0:4).

Вообще, в 5 своих последних матчах Белоруссия выиграла 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 2 мяча, пропустив в свои ворота 6.

В трех своих последних матчах белорусы не сумели отличиться. Зато до того команда выиграла дважды кряду.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Матчи против более-менее крепких оппонентов даются «сябрам» проблематично. Да и в плане реализации у команды имеются проблемы.

Матчи с Израилем для команды традиционно проходят неудачно. Из 5 последних очных поединков сборная Белоруссия выиграла 2 раза при 3 поражениях.

Очевидно, что белорусы постараются впервые за 11 лет одолеть израильтян. Да и в последних матчах команда выглядела относительно неплохо.

Израиль

Турнирное положение: Израильтяне не смогли пройти последнюю квалификацию на Евро. В своей группе они заняли итоговое 3 место.

При этом Израиль в полуфинале плей-офф уступил сборной Исландии (1:4). Причем в той встрече команда вела в счете.

Последние матчи: свой последний контрольный поединок команда провалила. Израильтяне уступили Венгрии (0:3).

А вот матчи с крепкими оппонентами складываются для команды неудачно. Румынам она уступила со счетом 1:2.

Причем Израиль имеет неприятную серию из 2 поражений кряду. Последняя виктория случилась в ноябре прошлого года, когда были обыграны андоррцы (2:0).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Израильяне переживают явный кризис жанра. Да и атакует команда крайне слабо.

Притом, что последний очный поединок с белорусами принес победу. Полгода назад израильтяне были сильнее (1:0).

В 5 своих последних матчах Израиль добыл всего лишь одну викторию. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 10 пропущенных.

Израильтяне обыгрывали «сябров» в двух последних очных встречах. Да и состав команды по именам выглядит достаточно неплохо.

Статистика для ставок

Белоруссия уже 11 лет не может обыграть израильтян

Белорусы не забивали в 3 своих последних поединках

Израиль проиграл в 2 своих последних матчах

Прогноз

Коэффициенты букмекеров: Израиль — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77. Ничья оценена в 3.88, а победа оппонента — в скромные 4.85.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.13 и 1.80.

Прогноз: Израильтяне явно будут активны в атаке, да и соперник не лыком шит.

И те, и другие явно постараются прибавить в плане реализации, и наверняка смогут преуспеть в этом.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.13.

Прогноз: более рискованный прогноз, что первый тайм завершится ничьей.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.17