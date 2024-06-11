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    Белоруссия — Израиль. Ставка (к. 2.13) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 11 июня 2024 года

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    Сборная Белоруссии
    11 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Белоруссия и Израиль. Начало игры — в 19:00 мск. Белоруссия — Израиль: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 11 Июня 2024 года

    Белоруссия

  • Минск
    •  Белоруссия 19:00 Израиль

    Израиль

  • Иерусалим
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    Белоруссия

    Турнирное положение: Белорусы привычно не преуспевают в плане результатов. В своей отборочной группе на Евро они финишировали на 4 месте из 6 команд.

    При этом сборная Белоруссия в 10 матчах добыла всего лишь 3 виктории. А вот забить ей удалось всего 9 мячей.

    Последние матчи: в контрольных поединках «сябры» смотрятся бледновато. Последний завершился поражением от России (0:4).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Белоруссия выиграла 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 2 мяча, пропустив в свои ворота 6.

    В трех своих последних матчах белорусы не сумели отличиться. Зато до того команда выиграла дважды кряду.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Матчи против более-менее крепких оппонентов даются «сябрам» проблематично. Да и в плане реализации у команды имеются проблемы.

    Матчи с Израилем для команды традиционно проходят неудачно. Из 5 последних очных поединков сборная Белоруссия выиграла 2 раза при 3 поражениях.

    Очевидно, что белорусы постараются впервые за 11 лет одолеть израильтян. Да и в последних матчах команда выглядела относительно неплохо.

    Израиль

    Турнирное положение: Израильтяне не смогли пройти последнюю квалификацию на Евро. В своей группе они заняли итоговое 3 место.

    При этом Израиль в полуфинале плей-офф уступил сборной Исландии (1:4). Причем в той встрече команда вела в счете.

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    • Последние матчи: свой последний контрольный поединок команда провалила. Израильтяне уступили Венгрии (0:3).

    А вот матчи с крепкими оппонентами складываются для команды неудачно. Румынам она уступила со счетом 1:2.

    Причем Израиль имеет неприятную серию из 2 поражений кряду. Последняя виктория случилась в ноябре прошлого года, когда были обыграны андоррцы (2:0).

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Израильяне переживают явный кризис жанра. Да и атакует команда крайне слабо.

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    Притом, что последний очный поединок с белорусами принес победу. Полгода назад израильтяне были сильнее (1:0).

    В 5 своих последних матчах Израиль добыл всего лишь одну викторию. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 10 пропущенных.

    Израильтяне обыгрывали «сябров» в двух последних очных встречах. Да и состав команды по именам выглядит достаточно неплохо.

    Статистика для ставок

    • Белоруссия уже 11 лет не может обыграть израильтян

    • Белорусы не забивали в 3 своих последних поединках

    • Израиль проиграл в 2 своих последних матчах

    Прогноз

    Коэффициенты букмекеров: Израиль — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77. Ничья оценена в 3.88, а победа оппонента — в скромные 4.85.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.13 и 1.80.

    Прогноз: Израильтяне явно будут активны в атаке, да и соперник не лыком шит.

    И те, и другие явно постараются прибавить в плане реализации, и наверняка смогут преуспеть в этом.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.13.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что первый тайм завершится ничьей.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.17

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    Белоруссия — Израиль. 11 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Белоруссия и Израиль. Начало игры — в 19:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Белоруссия — Израиль с коэффициентом 2.13.
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