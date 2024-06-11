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    Голевой бартер заказывали?!

    «Атлетико Рафаэла» — «Эстудиантес» Рио-Куарто. Ставка (к. 2.19) и прогноз на футбол, Примера Насьональ, 11 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Атлетико Рафаэла» — «Эстудиантес» Рио-Куарто
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    «Эстудиантес» Рио-Куарто
    11 июня в 19-м туре чемпионата Аргентины по футболу сыграют «Атлетико Рафаэла» и «Эстудиантес» Рио-Куарто. Начало игры — в 03:10 мск. «Атлетико Рафаэла» — «Эстудиантес» Рио-Куарто: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Атлетико Рафаэла»

    Турнирное положение: «Атлетико Рафаэла» сражается за выживание в Примере Насьональ. Сейчас команда находится на 17 месте турнирной таблицы.

    При этом «Атлетико Рафаэла» забивает в среднем меньше гола за матч. Зато гандикап от опасной зоны измеряется лишь дополнительными показателями.

    Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Атлетико Рафаэла» минимально уступил «Аргентинос Хуниорс».

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Атлетико Рафаэла» выиграл всего 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 2 мяча при 6 пропущенных.

    В четырех своих последних поединках команда проиграла. Причем в двух последних игроки клуба так и не сумели отличиться.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: ныне «Атлетико Рафаэла» никак не может преуспеть в плане реализации. Да и зона вылета уже совсем рядом.

    Матчи против «Эстудиантеса» Рио-Куарто для команды исторически складываются непросто. Все три очных поединка принесли сухие паритеты.

    Наверняка номинальные хозяева постараются прервать свою серию неудач. Да и пора бы команде поднатореть в плане реализации.

    «Эстудиантес» Рио-Куарто

    Турнирное положение: «Эстудиантес» Рио-Куарто текущий чемпионат проводит довольно неплохо. Команда ныне расположилась на 6 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Эстудиантес» Рио-Куарто в 18 матчах забил всего 17 мячей. А вот пропускает команда в среднем менее гола за матч.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова уступила. «Эстудиантес» Рио-Куарто не сумел справиться с «Сан-Тельмо» (0:1).

    До того команда проиграла еще и «Чако Фор Эвер» (0:3). А вот с «Дефенсорес де Бельграно» она подписала мировое соглашение (1:1).

    В пяти своих последних матчах «Эстудиантес» Рио-Куарто выиграл один раз. В этих поединках игроки команды забили 2 мяча при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем отрезке «Эстудиантес» Рио-Куарто выглядит весьма нестабильно. Да и голы даются команде уж чересчур натужно.

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    При этом «Эстудиантес» Рио-Куарто не побеждает уже в трех матчах кряду. Да и в двух последних матчах поразить ворота соперников команде не удалось.

    И уж точно команда мечтает сохранить место в зоне плей-офф. Ей вполне по силам побороться за повышение в классе.

    Наверняка номинальные гости постараются разжиться очками. «Эстудиантес» Рио-Куарто способен выдать отдельный качественный поединок.

    Статистика для ставок

    • И те, и другие не забивали в двух своих последних поединках

    • «Атлетико Рафаэла» не побеждает в 4 матчах кряду

    • «Эстудиантес» Рио-Куарто в среднем пропускает менее гола за матч

    Прогноз

    Коэффициенты букмекеров: «Атлетико Рафаэла» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.59. Ничья оценена в 2.88, а победа оппонента — в скромные 2.84.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.71 и 1.38.

    Прогноз: Обе команды в нынешнем чемпионате не отличаются высокой результативностью, и явно постараются преуспеть в этом аспекте.

    «Эстудиантес» Рио-Куарто выглядит сильнее соперника, но и номинальные хозяева не лыком шиты.

    Ставка: Обе забьют за 2.19.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что «Атлетико Рафаэла» сможет переиграть соперника.

    Ставка: Победа «Атлетико Рафаэла» за 2.59

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    «Атлетико Рафаэла» — «Эстудиантес» Рио-Куарто. 11 июня в 19-м туре чемпионата Аргентины по футболу сыграют «Атлетико Рафаэла» и «Эстудиантес» Рио-Куарто. Начало игры — в 03:10 мск. / Ставка и прогноз на матч «Атлетико Рафаэла» — «Эстудиантес» Рио-Куарто с коэффициентом 2.19.
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