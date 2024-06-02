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    Жодинцы не заметят днепрян

    «Торпедо-БелАЗ» — «Днепр» Могилев. Ставка (к. 2.12) и прогноз на футбол, чемпионат Белоруссии, 2 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Торпедо-БелАЗ» — «Днепр» Могилев
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    Максим Скавыш
    2 июня в 11-м туре чемпионата Белоруссии по футболу сыграют «Торпедо-БелАЗ» и «Днепр» Могилев. Начало игры — в 16:00 мск. «Торпедо-БелАЗ» — «Днепр» Могилев: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 02 Июня 2024 года

    Торпедо-БелАЗ

  • Жодино
    •  Торпедо-БелАЗ 16:00 Днепр Могилёв

    Днепр Могилёв

  • Белоруссия. Высшая лига
    •

    «Торпедо-БелАЗ»

    Турнирное положение: Жодинцы явно хотят пободаться за золотые медали чемпионата. На данный момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

    При этом «Торпедо-БелАЗ» лишь на 2 очка опережает идущий следом «Неман». Вот только с реализацией не все так позитивно: 11 мячей в 10 матчах.

    Последние матчи: торпедовцы нынче пребывают в отличном расположении духа. Команда не пропускает в 2 матчах кряду.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Торпедо-БелАЗ» выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при всего 3 пропущенных.

    Причем в минувшем туре чемпионата команда минимально одолела крепких брестчан. А вот чуть ранее жодинцы подписали мировую с «Гомелем» (0:0).

    Не сыграют: травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: на нынешнем отрезке команда выглядит прилично. Да и оборона дала результативный сбой всего 3 раза.

    Матчи против днепрян для команды традиционно проходят удачно. Из 5 последних очных встреч «Торпедо-БелАЗ» выиграл все 5.

    Очевидно, что номинальные хозяева постараются упрочить свое турнирное положение. Да и Максим Скавыш настрелял уже 5 мячей в текущем чемпионате Белоруссии.

    «Днепр» Могилев

    Турнирное положение: Днепрянам явно предстоит привычная борьба за выживание. На текущий момент команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

    Причем отставание от спасительной 13 позиции минимальное. Вот только побеждают днепряне по большим праздникам: всего лишь 1 виктория в 10 матчах.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда потерпела обидную коллизию. «Днепр» Могилев минимально уступил «Гомелю».

    Да и поражение от «Нафтана» вышло досадным (1:2). Плюс забила команда всего 4 мяча — меньше всех в лиге.

    Вообще, «Днепр» Могилев в 5 последних матчах проиграл 3 раза. Забила в них команда 2 мяча при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе подопечные Вячеслава Геращенко выглядят не лучшим образом. Даже Юрий Клочков пока забил всего 2 мяча.

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    В 10 матчах белорусского чемпионата команда пропустила 11 мячей. Да и проиграли днепряне в половине своих матчей.

    Причем «Днепр» Могилев уже 13 лет не обыгрывает торпедовцев. Так что есть отличная мотивация победить.

    Нет сомнений, что гости будут стремиться зацепиться за очки. Вот только в плане реализации они выглядят слабее всех в лиге.

    Статистика для ставок

    • Торпедовцы пропускают реже всех в чемпионате — 3 мяча

    • «Днепр» Могилев уже 13 лет не может одолеть жодинцев

    • Днепряне забивают меньше всех в чемпионате — 4 гола

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Торпедо-БелАЗ» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.35. Ничья оценена в 4.65, а победа оппонента — в скромные 10.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью одинаковыми коэффициентами — 2.18 и 1.69.

    Прогноз: Жодинцы постараются закрепиться на первом месте, и наверняка сразу понесутся в атаку

    «Торпедо-БелАЗ» традиционно успешно противостоит днепрянам, к тому же образцово обороняется.

    Ставка: Фора «Торпедо-БелАЗа» -1.5 за 2.12.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.18

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    «Торпедо-БелАЗ» — «Днепр» Могилев. 2 июня в 11-м туре чемпионата Белоруссии по футболу сыграют «Торпедо-БелАЗ» и «Днепр» Могилев. Начало игры — в 16:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Торпедо-БелАЗ» — «Днепр» Могилев с коэффициентом 2.12.
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