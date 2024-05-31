31 мая в отборочном матче чемпионата по футболу сыграют Дания (жен) — Испания (жен). Начало игры — в 20:00 мск. Дания (жен) — Испания (жен): ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Дания (жен)

Турнирное положение: после двух туров в группе А2 Дания (жен) имеет шесть очков и делит первое место с Испанией.

Последние матчи: в начале апреля Дания (жен) уверенно победила на своем поле Бельгию со счетом 4:2. Уже в первом тайме датчанки отгрузили три мяча в ворота соперниц, после чего спокойно довели матч до победы.

Ранее была победа в гостях над сборной Чехией со счетом 3:1.

Не сыграют: серьезных потерь нет.

Состояние команды: сборная Дании уверенно стартовала в своей группе, не потеряв ни одного очка с прямыми конкурентами. Теперь ей предстоит более серьезный экзамен против сборной Испании.

Испания (жен)

Турнирное положение: женская сборная Испании подтвердила статус главного фаворита своей группы уверенным стартом и шестью заработанными очками.

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Последние матчи: во втором туре Испания (жен) уверенно на своем поле обыграла сборную Чехии со счетом 3:1. Она владела огромным преимуществом на протяжении всего матча, но к середине второго тайма уступала 0:1, но затем наконец смогла распечатать ворота соперниц.

В первом туре была разгромлена Бельгия со счетом 7:0 на выезде.

Не сыграют: все ведущие игроки в строю и готовятся к матчу.

Состояние команды: после двух туров Испания (жен) идет на первом месте в своей группе, теперь ей надо будет постараться обыграть своего главного конкурента сборную Дании, которая также идет со 100% результатом.

Статистика для ставок

В прошлом году Испания (жен) обыграла Данию (жен) со счетом 2:0

В позапрошлом году матч также остался за испанками — 1:0

Испания имеет разницу после двух туров 10:1, тогда как Дания — 7:3

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Дания (жен) дают 18,00, а на Испанию (жен) — 1,22, ничью букмекеры оценивают в 5,73.

Тотал меньше 2,5 идет за , а тотал больше 2,5 можно взять за 1,55.

Прогноз: Испания значительно сильнее Дании по своему уровню, почти все основные игроки выступают в ведущих клубах, поэтому почти нет никаких сомнений в уверенной победе.

Ставка: Испания выиграет с форой -2 за 1,98.

Прогноз: также можно рассмотреть рискованный вариант с разгромом датчанок.

Ставка: Испания выиграет с форой -3 за 2,56.