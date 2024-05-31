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    Испанки подтвердят статус фавориток

    Дания (жен) — Испания (жен). Ставка (к. 1.98) и прогноз на отборочный чемпионат Европы среди женщин 31 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Дания (жен) — Испания (жен)
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    Сборная Испании
    31 мая в отборочном матче чемпионата по футболу сыграют Дания (жен) — Испания (жен). Начало игры — в 20:00 мск. Дания (жен) — Испания (жен): ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Дания (жен)

    Турнирное положение: после двух туров в группе А2 Дания (жен) имеет шесть очков и делит первое место с Испанией.

    Последние матчи: в начале апреля Дания (жен) уверенно победила на своем поле Бельгию со счетом 4:2. Уже в первом тайме датчанки отгрузили три мяча в ворота соперниц, после чего спокойно довели матч до победы.

    Ранее была победа в гостях над сборной Чехией со счетом 3:1.

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  • 28/05/2024

    • Не сыграют: серьезных потерь нет.

    Состояние команды: сборная Дании уверенно стартовала в своей группе, не потеряв ни одного очка с прямыми конкурентами. Теперь ей предстоит более серьезный экзамен против сборной Испании.

    Испания (жен)

    Турнирное положение: женская сборная Испании подтвердила статус главного фаворита своей группы уверенным стартом и шестью заработанными очками.

    Все прогнозы на футбол

    Последние матчи: во втором туре Испания (жен) уверенно на своем поле обыграла сборную Чехии со счетом 3:1. Она владела огромным преимуществом на протяжении всего матча, но к середине второго тайма уступала 0:1, но затем наконец смогла распечатать ворота соперниц.

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    В первом туре была разгромлена Бельгия со счетом 7:0 на выезде.

    Не сыграют: все ведущие игроки в строю и готовятся к матчу.

    Состояние команды: после двух туров Испания (жен) идет на первом месте в своей группе, теперь ей надо будет постараться обыграть своего главного конкурента сборную Дании, которая также идет со 100% результатом.

    Статистика для ставок

    • В прошлом году Испания (жен) обыграла Данию (жен) со счетом 2:0

    • В позапрошлом году матч также остался за испанками — 1:0

    • Испания имеет разницу после двух туров 10:1, тогда как Дания — 7:3

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу Дания (жен) дают 18,00, а на Испанию (жен) — 1,22, ничью букмекеры оценивают в 5,73.

    Тотал меньше 2,5 идет за , а тотал больше 2,5 можно взять за 1,55.

    Прогноз: Испания значительно сильнее Дании по своему уровню, почти все основные игроки выступают в ведущих клубах, поэтому почти нет никаких сомнений в уверенной победе.

    Ставка: Испания выиграет с форой -2 за 1,98.

    Прогноз: также можно рассмотреть рискованный вариант с разгромом датчанок.

    Ставка: Испания выиграет с форой -3 за 2,56.

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    Дания (жен) — Испания (жен). 31 мая в отборочном матче чемпионата по футболу сыграют Дания (жен) — Испания (жен). Начало игры — в 20:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Дания (жен) — Испания (жен) с коэффициентом 1.98.
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