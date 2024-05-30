«Филадельфия Юнион»
Турнирное положение: «Филадельфия Юнион» по итогам 14 матчей занимает восьмую позицию Восточной конференции с 18 очками. Он забил 25 мячей и пропустил 21.
Команда на четыре балла отстает от зоны финальной серии и на два пункта опережает уже не проходную в зону плей-офф 10-ю строчку.
Последние матчи: хозяева в последней игре потеряли очки. На чужом поле они сыграли вничью с «Шарлотт» (0:0).
Эта мировая продлила беспроигрышную мини-серию пенсильванцев в поединках, которые пришлись на регулярный чемпионат МЛС.
Не сыграют: Андерсон, Салливан, Блейк, Трент, ЛеФлор — травмированы, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в восьми последних поединках (все — в рамках МЛС) «Филадельфия Юнион» выиграл лишь раз при четырех поражений и трех ничьих.
Столь неубедительная форма рискует лишить франчайз места в зоне плей-офф, поэтому ему важно вернуться к победам, чтобы не выпасть из топ-9.
Даниель Газдаг — лучший бомбардир команды в лиге с девятью голами.
«Торонто»
Турнирное положение: «Торонто» занимает шестое место с разницей мячей 24-24.
Команда пребывает в зоне финальной серии и на четыре очка опережает непроходную восьмую строчку. Отставание от лидера «Интер» Майами составляет 12 очков.
Последние матчи: гости в последней игре на своем поле потерпели поражение от «Цинциннати» (3:4) в МЛС.
Эта неудача прервала победную мини-серию франчайза из двух поединков, которые пришлись на МЛС и чемпионат Канады.
Не сыграют: Лария, О'Нил и Сервания — травмированы, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних поединках в разных турнирах «Торонто» одержал две победы при трех поражениях.
Очевидно, что с такой формой клуб рискует не попасть в плей-офф, поэтому ему важно демонстрировать стабильные успехи.
Федерико Бернардески — лучший бомбардир команды в лиге с шестью голами.
Статистика для ставок
- в восьми из девяти последних матчей «Филадельфии Юнион» было забито больше 2,5 голов
- в семи из девяти последних матчей «Филадельфии Юнион» забивали обе команды
- в четырех из пяти последних матчей «Торонто» забивали больше 3,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Филадельфия Юнион» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.58. Ничья — в 4.20, победа «Торонто» — в 5.50.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.57 и 2.40.
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Прогноз: в семи из девяти последних матчей хозяев забивали обе команды. При этом в восьми из девяти последних ее матчей было забито больше 2,5 голов.
При этом в четырех из пяти последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды и тотал больше 2,5 голов за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь в четырех из пяти последних матчей «Торонто» был реализован именно такой сценарий.
Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.35