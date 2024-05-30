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    Вернется ли «Торонто» к победам?

    «Филадельфия Юнион» — «Торонто». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, МЛС, 30 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Филадельфия Юнион» — «Торонто»
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    Федерико Бернардески
    30 мая в 16-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Филадельфия Юнион» и «Торонто». Начало игры — в 02:30 мск. «Филадельфия Юнион» — «Торонто»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Филадельфия Юнион»

    Турнирное положение: «Филадельфия Юнион» по итогам 14 матчей занимает восьмую позицию Восточной конференции с 18 очками. Он забил 25 мячей и пропустил 21.

    Команда на четыре балла отстает от зоны финальной серии и на два пункта опережает уже не проходную в зону плей-офф 10-ю строчку.

    Последние матчи: хозяева в последней игре потеряли очки. На чужом поле они сыграли вничью с «Шарлотт» (0:0).

    Эта мировая продлила беспроигрышную мини-серию пенсильванцев в поединках, которые пришлись на регулярный чемпионат МЛС.

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    Не сыграют: Андерсон, Салливан, Блейк, Трент, ЛеФлор — травмированы, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в восьми последних поединках (все — в рамках МЛС) «Филадельфия Юнион» выиграл лишь раз при четырех поражений и трех ничьих.

    Столь неубедительная форма рискует лишить франчайз места в зоне плей-офф, поэтому ему важно вернуться к победам, чтобы не выпасть из топ-9.

    Даниель Газдаг — лучший бомбардир команды в лиге с девятью голами.

    «Торонто»

    Турнирное положение: «Торонто» занимает шестое место с разницей мячей 24-24.

    Команда пребывает в зоне финальной серии и на четыре очка опережает непроходную восьмую строчку. Отставание от лидера «Интер» Майами составляет 12 очков.

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    • Последние матчи: гости в последней игре на своем поле потерпели поражение от «Цинциннати» (3:4) в МЛС.

    Эта неудача прервала победную мини-серию франчайза из двух поединков, которые пришлись на МЛС и чемпионат Канады.

    Не сыграют: Лария, О'Нил и Сервания — травмированы, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних поединках в разных турнирах «Торонто» одержал две победы при трех поражениях.

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    Очевидно, что с такой формой клуб рискует не попасть в плей-офф, поэтому ему важно демонстрировать стабильные успехи.

    Федерико Бернардески — лучший бомбардир команды в лиге с шестью голами.

    Статистика для ставок

    • в восьми из девяти последних матчей «Филадельфии Юнион» было забито больше 2,5 голов

    • в семи из девяти последних матчей «Филадельфии Юнион» забивали обе команды

    • в четырех из пяти последних матчей «Торонто» забивали больше 3,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Филадельфия Юнион» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.58. Ничья — в 4.20, победа «Торонто» — в 5.50.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.57 и 2.40.

    Прогноз: в семи из девяти последних матчей хозяев забивали обе команды. При этом в восьми из девяти последних ее матчей было забито больше 2,5 голов.

    При этом в четырех из пяти последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды и тотал больше 2,5 голов за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь в четырех из пяти последних матчей «Торонто» был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.35

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    «Филадельфия Юнион» — «Торонто». 30 мая в 16-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Филадельфия Юнион» и «Торонто». Начало игры — в 02:30 мск. / Ставка и прогноз на матч «Филадельфия Юнион» — «Торонто» с коэффициентом 2.00.
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