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    Команда Евсеева выстоит

    «Торпедо» Москва — «Кубань». Ставка (к. 1,90) и прогноз на чемпионат России Первая лига 23 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Торпедо» Москва — «Кубань»
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    Вадим Евсеев — тренер «Кубани»
    «Торпедо» Москва — «Кубань». Матч пройдет в рамках 24-го тура российской Первой лиги, начало — 14:00 (мск) «Торпедо» Москва — «Кубань»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 23 Марта 2024 года
    Торпедо
  • Москва
    •  Торпедо 14:00 Кубань Кубань
  • Краснодар
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    «Торпедо»

    Турнирное положение: сейчас автозаводцы идут лишь на 12-м месте в турнирной таблице Первой лиги с 28 очками. От зоны вылета расстояние всего в четыре очка, а напомним, что перед стартом задача была возвращение в РПЛ.

    Последние матчи: в предыдущем туре «Торпедо» проиграл в гостях «СКА-Хабаровску» со счетом 0:2. Команда выглядела очень слабо на протяжении встречи, именитая атака выглядела беззубо, к тому же в конце подопечные Олега Кононова сами привезли себе гол.

    Торпедо — Кубань: коэффициенты букмекеров

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    До этого команда не смогла на своем поле победить «Тюмень» (0:0) и уступила в гостях «Енисею» (0:2), получив по ходу встречи два удаления.

    Прогнозы на ФНЛ

    Не сыграют: серьезных потерь в составе нет.

    Состояние команды: пока при новом главном тренере Олеге Кононове «Торпедо» ни разу не смогло поразить ворота соперника, и набрала всего очко в трех матчах. Состав выглядит откровенно разбалансированным, не все спокойно и в недрах клуба, недавно его покинул спортивный директор.

    «Кубань»

    Турнирное положение: подопечные Вадима Евсеева продолжают располагаться в зоне вылета на 17-м месте в таблице Первой лиги с 21 очком, где они фактически находятся со старта сезона и никак не могут выбраться.

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    • Последние матчи: в 23-м туре «Кубань» уступила в гостях «Родине» (0:1). Один из претендентов на выход в РПЛ имел большее преимущество, но смог взломать оборону краснодарцев только в начале второго тайма, да и там не обошлось без ошибок защиты.

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    Ранее был ничейный результат с тульским «Арсеналом» (0:0) и поражение от ярославского «Шинника» (0:2) на своем поле.

    Не сыграют: продолжает лечиться лидер команды Нури Абдоков, есть проблемы со здоровьем у Азамата Гурфова и Ильи Мосейчука. Это все основные игроки.

    Состояние команды: у «Кубани» есть серьезные проблемы с построением игры, травмы выкосили почти всех тонких и умных футболистов, на которых строилось развитие атак. Даже железная дисциплина Вадима Евсеева пока не приносит результата.

    Статистика для ставок

    • В первом круге «Кубань» выиграло со счетом 2:1

    • У «Торпедо» 19 забитых мячей, а у «Кубани» 17, они в числе худших команд Первой лиги

    • «Торпедо» и «Кубань» пока не забивали после возобновления чемпионата

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Торпедо» дают 1,90, а на «Кубань» — 4,60. Котировки букемекеров на ничью составляют 3,30.

    ТМ 2,5 идет за 1,62, а ТБ 2,5 можно взять за 2,30.

    Прогноз: обе команды играют очень невзрачно после возобновления сезона. Олег Кононов пока привавает свой футбол «Торпедо», но игра далека от совершенства. «Кубань» имеет потери в составе, но Вадим Евсеев умеет мотивировать своих игроков, в том числе и очень жесткими мерами. Он точно даст бой в этой игре.

    Ставка: «Кубань» не проиграет за 1,90.

    Прогноз: можно попробовать более рисковый вариант

    Ставка: победа «Кубани» с форой 0 за 3,20.

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    Ставка и прогноз на матч «Торпедо» Москва — «Кубань» с коэффициентом 1.90. Дата матча: 23.03.2024. Прогнозы на футбол. Команда Евсеева выстоит
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