«Торпедо» Москва — «Кубань». Матч пройдет в рамках 24-го тура российской Первой лиги, начало — 14:00 (мск) «Торпедо» Москва — «Кубань»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Торпедо»

Турнирное положение: сейчас автозаводцы идут лишь на 12-м месте в турнирной таблице Первой лиги с 28 очками. От зоны вылета расстояние всего в четыре очка, а напомним, что перед стартом задача была возвращение в РПЛ.

Последние матчи: в предыдущем туре «Торпедо» проиграл в гостях «СКА-Хабаровску» со счетом 0:2. Команда выглядела очень слабо на протяжении встречи, именитая атака выглядела беззубо, к тому же в конце подопечные Олега Кононова сами привезли себе гол.

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До этого команда не смогла на своем поле победить «Тюмень» (0:0) и уступила в гостях «Енисею» (0:2), получив по ходу встречи два удаления.

Прогнозы на ФНЛ

Не сыграют: серьезных потерь в составе нет.

Состояние команды: пока при новом главном тренере Олеге Кононове «Торпедо» ни разу не смогло поразить ворота соперника, и набрала всего очко в трех матчах. Состав выглядит откровенно разбалансированным, не все спокойно и в недрах клуба, недавно его покинул спортивный директор.

«Кубань»

Турнирное положение: подопечные Вадима Евсеева продолжают располагаться в зоне вылета на 17-м месте в таблице Первой лиги с 21 очком, где они фактически находятся со старта сезона и никак не могут выбраться.

Последние матчи: в 23-м туре «Кубань» уступила в гостях «Родине» (0:1). Один из претендентов на выход в РПЛ имел большее преимущество, но смог взломать оборону краснодарцев только в начале второго тайма, да и там не обошлось без ошибок защиты.

Ранее был ничейный результат с тульским «Арсеналом» (0:0) и поражение от ярославского «Шинника» (0:2) на своем поле.

Не сыграют: продолжает лечиться лидер команды Нури Абдоков, есть проблемы со здоровьем у Азамата Гурфова и Ильи Мосейчука. Это все основные игроки.

Состояние команды: у «Кубани» есть серьезные проблемы с построением игры, травмы выкосили почти всех тонких и умных футболистов, на которых строилось развитие атак. Даже железная дисциплина Вадима Евсеева пока не приносит результата.

Статистика для ставок

В первом круге «Кубань» выиграло со счетом 2:1

У «Торпедо» 19 забитых мячей, а у «Кубани» 17, они в числе худших команд Первой лиги

«Торпедо» и «Кубань» пока не забивали после возобновления чемпионата

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Торпедо» дают 1,90, а на «Кубань» — 4,60. Котировки букемекеров на ничью составляют 3,30.

ТМ 2,5 идет за 1,62, а ТБ 2,5 можно взять за 2,30.

Прогноз: обе команды играют очень невзрачно после возобновления сезона. Олег Кононов пока привавает свой футбол «Торпедо», но игра далека от совершенства. «Кубань» имеет потери в составе, но Вадим Евсеев умеет мотивировать своих игроков, в том числе и очень жесткими мерами. Он точно даст бой в этой игре.

Ставка: «Кубань» не проиграет за 1,90.

Прогноз: можно попробовать более рисковый вариант

Ставка: победа «Кубани» с форой 0 за 3,20.