В рамках международного товарищеского матча 23 марта пройдет матч Кот-д’Ивуар — Бенин. Начало — 19:00 (мск). Кот-д’Ивуар — Бенин: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Кот-д’Ивуар

Турнирное положение: Ивуарийцы нынче на коне. Не так давно команда выиграла Кубок Африки.

При этом Кот-д’Ивуар в финале переиграл сборную Нигерии (2:1). Причем по ходу встречи ивуарийцы уступали в счете.

Последние матчи: до успеха в финале ивуарийцы минимально одолели сборную ДР Конго. А вот малийцев чуть ранее додавили лишь в овертайме (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах Кот-д’Ивуар выиграла 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Проиграли ивуарийцы лишь сборной Экваториальной Гвинеи. Причем команда пропустила 4 безответных мяча от не самого сильного соперника.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: ивуарийцы имеют неплохой подбор атакующих исполнителей. Многие из игроков сборной блистают в европейских клубах.

При этом никакой недооценки соперника чемпионы Африки допустить не должны. Кот-д’Ивуар постарается максимально настроиться даже на рядовой спарринг.

И уж совсем очевидно, что Кот-д’Ивуар будет агрессивно атаковать. Номинальные хозяева уж точно постараются максимально преуспеть в плане реализации.

Бенин

Турнирное положение: Бенинцы в последнее время не преуспевают в плане результатов. Команда неудачно стартовала в квалификации на Мундиаль.

В 2 поединках отбора Бенин добыл всего 1 зачетный пункт. В этих матчах команда отличилась 1 забитым мячом при 2 пропущенных.

Последние матчи: в своем последнем матче команда снова не смогла победить. Бенинцы не сумели одолеть сборную Лесото (0:0).

До того команда потерпела поражение от сборной ЮАР (1:2). А еще чуть раньше Бенин уступил Мадагаскару (1:2).

Наверняка в этом поединке Бенин будет действовать в расчете на контратаки. Да и подбор игроков у команды по именам скромный.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: в своем нынешнем состоянии эта команда вряд ли способна дать серьезному сопернику. Да и проблемы с реализацией никуда не делись.

При этом сборная Бенина не выигрывала в 6 своих последних матчах. Последняя виктория пришлась на поединок с Руандой (3:0).

Поединки с ивуарийцами для команды традиционно проходят сложно. Из 5 последних очных встреч соперники по 2 раза огорчили друг друга.

Наверняка бенинцы в этой встрече будут рады и ничьей. Вот только команда выглядит явно слабее оппонента.

Статистика для ставок

Бенин не побеждал в 6 своих последних матчах

Кот-д’Ивуар проиграл Бенину в 2 последних очных поединках

Ивуарийцы выиграли последний Кубок Африки

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Кот-д’Ивуар — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.68. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 5.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.27 и 1.68.

Прогноз: Ивуарийцы на голову сильнее соперника, и уж точно будут активно атаковать.

Номинальные хозяева явно постараются продемонстрировать свой класс, к тому же давненько не обыгрывали бенинцев.

Ставка: Фора Хорватии -1.5 за 2.86.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме не будет победителя.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.10