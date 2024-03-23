Кот-д’Ивуар
Турнирное положение: Ивуарийцы нынче на коне. Не так давно команда выиграла Кубок Африки.
При этом Кот-д’Ивуар в финале переиграл сборную Нигерии (2:1). Причем по ходу встречи ивуарийцы уступали в счете.
Последние матчи: до успеха в финале ивуарийцы минимально одолели сборную ДР Конго. А вот малийцев чуть ранее додавили лишь в овертайме (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах Кот-д’Ивуар выиграла 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Проиграли ивуарийцы лишь сборной Экваториальной Гвинеи. Причем команда пропустила 4 безответных мяча от не самого сильного соперника.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: ивуарийцы имеют неплохой подбор атакующих исполнителей. Многие из игроков сборной блистают в европейских клубах.
При этом никакой недооценки соперника чемпионы Африки допустить не должны. Кот-д’Ивуар постарается максимально настроиться даже на рядовой спарринг.
И уж совсем очевидно, что Кот-д’Ивуар будет агрессивно атаковать. Номинальные хозяева уж точно постараются максимально преуспеть в плане реализации.
Бенин
Турнирное положение: Бенинцы в последнее время не преуспевают в плане результатов. Команда неудачно стартовала в квалификации на Мундиаль.
В 2 поединках отбора Бенин добыл всего 1 зачетный пункт. В этих матчах команда отличилась 1 забитым мячом при 2 пропущенных.
Последние матчи: в своем последнем матче команда снова не смогла победить. Бенинцы не сумели одолеть сборную Лесото (0:0).
До того команда потерпела поражение от сборной ЮАР (1:2). А еще чуть раньше Бенин уступил Мадагаскару (1:2).
Наверняка в этом поединке Бенин будет действовать в расчете на контратаки. Да и подбор игроков у команды по именам скромный.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: в своем нынешнем состоянии эта команда вряд ли способна дать серьезному сопернику. Да и проблемы с реализацией никуда не делись.
При этом сборная Бенина не выигрывала в 6 своих последних матчах. Последняя виктория пришлась на поединок с Руандой (3:0).
Поединки с ивуарийцами для команды традиционно проходят сложно. Из 5 последних очных встреч соперники по 2 раза огорчили друг друга.
Наверняка бенинцы в этой встрече будут рады и ничьей. Вот только команда выглядит явно слабее оппонента.
Статистика для ставок
- Бенин не побеждал в 6 своих последних матчах
- Кот-д’Ивуар проиграл Бенину в 2 последних очных поединках
- Ивуарийцы выиграли последний Кубок Африки
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Кот-д’Ивуар — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.68. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 5.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.27 и 1.68.
- 1.80Испания — Колумбия: прогноз и ставкаСегодня в 23:30
- 2.98Насьональ Монтевидео U21 — Россия U21: прогноз и ставкаЗавтра в 16:00
- 1.82Франция — Германия: прогноз и ставкаЗавтра в 23:00
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Прогноз: Ивуарийцы на голову сильнее соперника, и уж точно будут активно атаковать.
Номинальные хозяева явно постараются продемонстрировать свой класс, к тому же давненько не обыгрывали бенинцев.
Ставка: Фора Хорватии -1.5 за 2.86.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме не будет победителя.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.10