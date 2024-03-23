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    Ивуарийцы уверенно расправятся с Бенином

    Кот-д’Ивуар — Бенин. Ставка (к. 2.86) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 23 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на Кот-д’Ивуар — Бенин
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    Себастьен Аллер
    В рамках международного товарищеского матча 23 марта пройдет матч Кот-д’Ивуар — Бенин. Начало — 19:00 (мск). Кот-д’Ивуар — Бенин: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 23 Марта 2024 года
    Кот-д Ивуар
  • Товарищеские матчи (сборные)
    •  Кот-д Ивуар 19:00 Бенин Бенин
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    Кот-д’Ивуар

    Турнирное положение: Ивуарийцы нынче на коне. Не так давно команда выиграла Кубок Африки.

    При этом Кот-д’Ивуар в финале переиграл сборную Нигерии (2:1). Причем по ходу встречи ивуарийцы уступали в счете.

    Последние матчи: до успеха в финале ивуарийцы минимально одолели сборную ДР Конго. А вот малийцев чуть ранее додавили лишь в овертайме (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Кот-д’Ивуар выиграла 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    Проиграли ивуарийцы лишь сборной Экваториальной Гвинеи. Причем команда пропустила 4 безответных мяча от не самого сильного соперника.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: ивуарийцы имеют неплохой подбор атакующих исполнителей. Многие из игроков сборной блистают в европейских клубах.

    При этом никакой недооценки соперника чемпионы Африки допустить не должны. Кот-д’Ивуар постарается максимально настроиться даже на рядовой спарринг.

    И уж совсем очевидно, что Кот-д’Ивуар будет агрессивно атаковать. Номинальные хозяева уж точно постараются максимально преуспеть в плане реализации.

    Бенин

    Турнирное положение: Бенинцы в последнее время не преуспевают в плане результатов. Команда неудачно стартовала в квалификации на Мундиаль.

    В 2 поединках отбора Бенин добыл всего 1 зачетный пункт. В этих матчах команда отличилась 1 забитым мячом при 2 пропущенных.

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    • Последние матчи: в своем последнем матче команда снова не смогла победить. Бенинцы не сумели одолеть сборную Лесото (0:0).

    До того команда потерпела поражение от сборной ЮАР (1:2). А еще чуть раньше Бенин уступил Мадагаскару (1:2).

    Наверняка в этом поединке Бенин будет действовать в расчете на контратаки. Да и подбор игроков у команды по именам скромный.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: в своем нынешнем состоянии эта команда вряд ли способна дать серьезному сопернику. Да и проблемы с реализацией никуда не делись.

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    При этом сборная Бенина не выигрывала в 6 своих последних матчах. Последняя виктория пришлась на поединок с Руандой (3:0).

    Поединки с ивуарийцами для команды традиционно проходят сложно. Из 5 последних очных встреч соперники по 2 раза огорчили друг друга.

    Наверняка бенинцы в этой встрече будут рады и ничьей. Вот только команда выглядит явно слабее оппонента.

    Статистика для ставок

    • Бенин не побеждал в 6 своих последних матчах

    • Кот-д’Ивуар проиграл Бенину в 2 последних очных поединках

    • Ивуарийцы выиграли последний Кубок Африки

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Кот-д’Ивуар — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.68. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 5.40.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.27 и 1.68.

    Прогноз: Ивуарийцы на голову сильнее соперника, и уж точно будут активно атаковать.

    Номинальные хозяева явно постараются продемонстрировать свой класс, к тому же давненько не обыгрывали бенинцев.

    Ставка: Фора Хорватии -1.5 за 2.86.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме не будет победителя.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.10

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    Ставка и прогноз на матч Кот-д’Ивуар — Бенин с коэффициентом 2.86. Дата матча: 23.03.2024. Прогнозы на футбол. Ивуарийцы уверенно расправятся с Бенином
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