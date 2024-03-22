Албания
Турнирное положение: Албания успешно провела квалификацию на чемпионат Европы, где выиграла свою группу с 15 очками.
По итогам восьми матчей команда одержала четыре победы, трижды сыграла вничью и лишь раз потерпела поражение, опередив по дополнительным показателям Чехию.
Албания — Чили: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках отбора на Евро-2024 сыграла вничью с Фарерами (0:0).
Эта ничья стала второй кряду в поединках, которые также пришлись на квалификацию континентального первенства.
Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных игроках не сообщается.
Состояние команды: в последних восьми матчах в разных турнирах Албания ни разу не проиграла при пяти победах и трех ничьих.
Очевидно, что такая форма сулит хозяевам отличные шансы на успех.
Ясир Асани и Недим Байрами — лучшие бомбардиры «Орлов» в отборе на Евро-2024 — у них по три гола.
Чили
Турнирное положение: в квалификации на чемпионат мира 2026 года Чили занимает восьмое место вне заветной топ-6 и зоны плей-офф — седьмой строчки.
По итогам шести матчей команда набрала пять очков и отстает от шестой позиции на два балла, тогда как седьмому месту уступает по дополнительным показателям.
Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках отбора на ЧМ-2026 потерпела поражение от Эквадора (0:1) на выезде.
Эта неудача продолжила безвыигрышную серию южноамериканцев до трех поединков, в которых они дважды проиграли и только раз сыграли вничью.
Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных игроках не сообщается.
Состояние команды: в семи последних матчах Чили один раз победил при трех поражениях и трех ничьих.
Очевидно, что такая форма не сулит коллективу особых шансов на успех, тогда как мировой исход видится вполне возможным результатом.
Артуро Видаль, Диего Вальдес и Марселино Нуньес — единственные авторы голов команды в квалификации на чемпионат мира.
Статистика для ставок
- в пяти из шести последних матчей Албании было забито меньше 2,5 голов
- в четырех из пяти последних матчей Албании хотя бы одна команда не забивала
- в четырех из пяти последних матчей Чили не забивал.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Чили — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.20. Ничья — в 3.25, победа Албании — в 3.50.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным коэффициентом, чем ТМ 2,5 — 2.30 и 1.63.
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Прогноз: в пяти последних матчах гостей хотя бы одна команда не забивала. При этом они забили лишь в одном матче.
В пяти из шести последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют и будет забито меньше 2,5 голов, ведь в пяти из шести последних их матчей был реализован именно такой сценарий.
Ставка: Албания не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.40.