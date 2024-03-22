В рамках товарищеского матча 22 марта пройдет игра Албания — Чили. Начало — 22:45 (мск). Албания — Чили: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Албания

Турнирное положение: Албания успешно провела квалификацию на чемпионат Европы, где выиграла свою группу с 15 очками.

По итогам восьми матчей команда одержала четыре победы, трижды сыграла вничью и лишь раз потерпела поражение, опередив по дополнительным показателям Чехию.

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Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках отбора на Евро-2024 сыграла вничью с Фарерами (0:0).

Эта ничья стала второй кряду в поединках, которые также пришлись на квалификацию континентального первенства.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных игроках не сообщается.

Состояние команды: в последних восьми матчах в разных турнирах Албания ни разу не проиграла при пяти победах и трех ничьих.

Очевидно, что такая форма сулит хозяевам отличные шансы на успех.

Ясир Асани и Недим Байрами — лучшие бомбардиры «Орлов» в отборе на Евро-2024 — у них по три гола.

Чили

Турнирное положение: в квалификации на чемпионат мира 2026 года Чили занимает восьмое место вне заветной топ-6 и зоны плей-офф — седьмой строчки.

По итогам шести матчей команда набрала пять очков и отстает от шестой позиции на два балла, тогда как седьмому месту уступает по дополнительным показателям.

Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках отбора на ЧМ-2026 потерпела поражение от Эквадора (0:1) на выезде.

Эта неудача продолжила безвыигрышную серию южноамериканцев до трех поединков, в которых они дважды проиграли и только раз сыграли вничью.

Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных игроках не сообщается.

Состояние команды: в семи последних матчах Чили один раз победил при трех поражениях и трех ничьих.

Очевидно, что такая форма не сулит коллективу особых шансов на успех, тогда как мировой исход видится вполне возможным результатом.

Артуро Видаль, Диего Вальдес и Марселино Нуньес — единственные авторы голов команды в квалификации на чемпионат мира.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей Албании было забито меньше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей Албании хотя бы одна команда не забивала

в четырех из пяти последних матчей Чили не забивал.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Чили — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.20. Ничья — в 3.25, победа Албании — в 3.50.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным коэффициентом, чем ТМ 2,5 — 2.30 и 1.63.

Прогноз: в пяти последних матчах гостей хотя бы одна команда не забивала. При этом они забили лишь в одном матче.

В пяти из шести последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют и будет забито меньше 2,5 голов, ведь в пяти из шести последних их матчей был реализован именно такой сценарий.

Ставка: Албания не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.40.