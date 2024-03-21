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    Португалия справится со Швецией, но пропустит?!

    Португалия — Швеция. Ставка (к. 2.17) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 21 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на Португалия — Швеция
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    сборная Португалии
    В рамках товарищеского матча 21 марта пройдет игра Португалия — Швеция. Начало — 22:45 (мск). Португалия — Швеция: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Португалия

    Турнирное положение: «команда избранных» смогла без проблем пробиться на чемпионат Европы в Германию.

    Португальцы смогли добыть десять побед в десяти матчах, набрали 30 очков и заняли первое место в турнирной таблице группы J.

    Соперниками португальской национальной команды были сборные Словакии, Люксембурга, Исландии, Боснии и Герцеговины и Лихтенштейна.

    Последние матчи: в этом голу главная команда Португалии еще не играла. Последними матчами Португалии были встречи с Исландией (2:0), Лихтенштейном (2:0) и Боснией и Герцеговиной (5:0).

    До этого также были победы над Словакией (3:2), Люксембургом (9:0) и Словакией (1:0).

    Все прогнозы на футбол

    Последнее поражение сборной Португалии было еще на чемпионате мира в Катаре в матче с Марокко (0:1).

    Не сыграют: в национальную команду своей страны вызваны все футболисты, которые смогут выйти на поле.

    Состояние команды: сейчас у подопечных Роберто Мартинеса все прекрасно. У команды серия из десяти побед подряд и легкий выход на европейское первенство.

    Теперь же коллектив из Португалии будет путем товарищеских матчей вести подготовку к чемпионату Европы, который пройдет летом.

    Вероятнее всего, именно Евро-2024 станет последним в португальской «националке» для легендарного Криштиану Роналду.

    Швеция

    Турнирное положение: команда из Швеции пропустит предстоящее европейское первенство.

    Шведский коллектив стал только третьим в своей группе. По итогам восьми проведенных встреч шведы смогли набрать только 10 очков.

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  • 16/03/2024

    • Швеция пропустила вперед сборные Бельгии и Австрии, но обошла Азербайджан и Эстонию. Этого не хватило сборной Швеции, чтобы побороться за выход на Евро-2024.

    Последние матчи: в этом году «сине-желтые» уже успели провести спарринг с Эстонией, в котором добыли победу со счетом 2:1.

    А вот в последних официальных поединках шведская «националка» победила ту же Эстонию (2:0), проиграла Азербайджану (0:3) и сыграла вничью с Бельгией (1:1).

    Не сыграют: все вызванные в сборную футболисты смогут принять участие в матче.

    Состояние команды: конечно, невыход на чемпионат Европы стал ударом и шоком для всех в Швеции и это не могло не сказаться на различного рода изменениях.

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    Федерация футбола Швеции объявила о назначении Йона-Даля Томассона на пост главного тренера национальной команды. Контракт специалиста будет действовать до конца квалификации на ЧМ-2026. Соглашение будет автоматически продлено, если шведы выйдут на чемпионат мира.

    Отметим, что Томассон стал первым наставником-иностранцем в истории сборной Швеции.

    Статистика для ставок

    • сборная Португалии имеет серию из 10 побед подряд

    • Швеция выиграла только 1 из последних 11 очных матчей с Португалией

    • Португалия не забила только в 1 из последних 16 матчей во всех турнирах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Португалия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 4.70, а победа Швеции — в 7.60.

    ТБ 2,5 оценивается в 1.77, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.05.

    Прогноз: португальцы сильнее своего соперника, играют дома, готовятся к Евро-2024, поэтому должны уверенно побеждать.

    Ставка: победа Португалии с форой-1,5 за 2.17.

    Прогноз: шведы практически всегда поражают ворота соперника, поэтому могут это сделать и сейчас, так что вполне вероятным видится прогноз, что обе команды забьют.

    Ставка: обе забьют за 2.02.

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    Ставка и прогноз на матч Португалия — Швеция с коэффициентом 2.17. Дата матча: 21.03.2024. Прогнозы на футбол. Португалия справится со Швецией, но пропустит?!
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