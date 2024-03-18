Соломоновы острова
Турнирное положение: Сборная Соломоновых островов неплохо выступила на последних Тихоокеанских играх. Там она уступила лишь в финале.
При этом Соломоновы острова в последнее время демонстрировали приличные результаты. Оппонентов своего уровня команда обыгрывала.
Последние матчи: в своем предыдущем матче команда потерпела поражение. Соломоновы острова в серии пенальти уступили Новой Каледонии.
Вообще, в 5 своих последних матчах Соломоновы острова выиграли 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 17 мячей, пропустив в свои ворота 2.
Более того, команде удалось переиграть как раз сборную Фиджи (2:0). А вот Американское Самое было деклассировано (11:0).
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: в последних матчах команда выглядит весьма симпатично. Да и атака действует вполне прилично.
Со сборной Фиджи команда традиционно играет успешно. В двух последних поединках островитяне оказались сильнее.
И уж совсем очевидно, что Соломоновы острова будут активно атаковать. Номинальные хозяева явно сильнее оппонента.
Фиджи
Турнирное положение: Этой команде явно недостает стабильности. Сборная Фиджи не блещет яркой игрой.
Причем на последних Тихоокеанских играх сборная Фиджи заняла 3 место. В матче за него она переиграла Вануату (4:2).
Последние матчи: Вот уже в трех матчах подряд сборная Фиджи не знает радости побед. Да и игра команды вызывает вопросы.
Даже слабеньких соперников команда обыгрывает отнюдь не всегда. Например, со сборной Таити она расписала мировую (0:0).
Наверняка в этом поединке Фиджи будут действовать в расчете на контратаки. Да и класс команды весьма скромен.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: в своем нынешнем виде сборная Фиджи едва ли сможет дать бой островитянам. Да и проблемы в обороне огромные.
В матчах с более-менее крепкими оппонентами команда испытывает сложности. Да и вообще, голы даются сборной Фиджи крайне натужно.
Между тем, Фиджи за здорово живешь никому не даются. Хотя и подбор игроков у команды весьма посредственный.
И уж совсем очевидно, что гости будут рады и ничьей. Сборная Фиджи будет обороняться, но и о контратаках не забудет.
Статистика для ставок
- Фиджи не побеждает в 3 своих последних матчах
- Соломоновы острова заняли 2 место на последних Тихоокеанских играх
- Последняя очная встреча принесла победу Соломоновым островам (2:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Соломоновы острова — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.79. Ничья оценена в 3.47, а победа оппонента — в скромные 4.29.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно похожими коэффициентами — 1.91 и 1.83.
- 1.75Манчестер Юнайтед — Ливерпуль: прогноз и ставкаСегодня в 18:30
- 3.60Атлетико — Барселона: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
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Прогноз: Островитяне явно сильнее соперника, и уж точно быстро добьются своего.
Соломоновы острова выглядят мощнее, и наверняка проведут старт поединка в агрессивных атаках.
Ставка: Победа Соломоновых островов в 1 тайме за 2.35.
Прогноз: более рискованный прогноз, что во втором тайме сумеют отличиться обе команды.
Ставка: Обе забьют во 2 тайме за 3.70