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    Соломоновы острова быстро возьмут свое

    Соломоновы острова — Фиджи. Ставка (к. 2.35) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 18 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на Соломоновы острова — Фиджи
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    Сборная Соломоновых островов
    В рамках международного товарищеского поединка 18 марта пройдет матч Соломоновы острова — Фиджи. Начало — 14:00 (мск). Соломоновы острова — Фиджи: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Соломоновы острова

    Турнирное положение: Сборная Соломоновых островов неплохо выступила на последних Тихоокеанских играх. Там она уступила лишь в финале.

    При этом Соломоновы острова в последнее время демонстрировали приличные результаты. Оппонентов своего уровня команда обыгрывала.

    Последние матчи: в своем предыдущем матче команда потерпела поражение. Соломоновы острова в серии пенальти уступили Новой Каледонии.

    Вообще, в 5 своих последних матчах Соломоновы острова выиграли 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 17 мячей, пропустив в свои ворота 2.

    Более того, команде удалось переиграть как раз сборную Фиджи (2:0). А вот Американское Самое было деклассировано (11:0).

    Не сыграют: Травмированных нет.

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    Состояние команды: в последних матчах команда выглядит весьма симпатично. Да и атака действует вполне прилично.

    Со сборной Фиджи команда традиционно играет успешно. В двух последних поединках островитяне оказались сильнее.

    И уж совсем очевидно, что Соломоновы острова будут активно атаковать. Номинальные хозяева явно сильнее оппонента.

    Фиджи

    Турнирное положение: Этой команде явно недостает стабильности. Сборная Фиджи не блещет яркой игрой.

    Причем на последних Тихоокеанских играх сборная Фиджи заняла 3 место. В матче за него она переиграла Вануату (4:2).

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    • Последние матчи: Вот уже в трех матчах подряд сборная Фиджи не знает радости побед. Да и игра команды вызывает вопросы.

    Даже слабеньких соперников команда обыгрывает отнюдь не всегда. Например, со сборной Таити она расписала мировую (0:0).

    Наверняка в этом поединке Фиджи будут действовать в расчете на контратаки. Да и класс команды весьма скромен.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: в своем нынешнем виде сборная Фиджи едва ли сможет дать бой островитянам. Да и проблемы в обороне огромные.

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    В матчах с более-менее крепкими оппонентами команда испытывает сложности. Да и вообще, голы даются сборной Фиджи крайне натужно.

    Между тем, Фиджи за здорово живешь никому не даются. Хотя и подбор игроков у команды весьма посредственный.

    И уж совсем очевидно, что гости будут рады и ничьей. Сборная Фиджи будет обороняться, но и о контратаках не забудет.

    Статистика для ставок

    • Фиджи не побеждает в 3 своих последних матчах

    • Соломоновы острова заняли 2 место на последних Тихоокеанских играх

    • Последняя очная встреча принесла победу Соломоновым островам (2:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Соломоновы острова — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.79. Ничья оценена в 3.47, а победа оппонента — в скромные 4.29.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно похожими коэффициентами — 1.91 и 1.83.

    Прогноз: Островитяне явно сильнее соперника, и уж точно быстро добьются своего.

    Соломоновы острова выглядят мощнее, и наверняка проведут старт поединка в агрессивных атаках.

    Ставка: Победа Соломоновых островов в 1 тайме за 2.35.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что во втором тайме сумеют отличиться обе команды.

    Ставка: Обе забьют во 2 тайме за 3.70

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    Ставка и прогноз на матч Соломоновы острова — Фиджи с коэффициентом 2.35. Дата матча: 18.03.2024. Прогнозы на футбол. Соломоновы острова быстро возьмут свое
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