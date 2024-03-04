В рамках 11-го тура чемпионата штата Паулиста Бразилии 4 марта пройдет матч «Сан-Паулу» — «Палмейрас». Начало — 02:00 (мск). «Сан-Паулу» — «Палмейрас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Сан-Паулу»

Турнирное положение: «Сан-Паулу» пока не блещет высокими результатами. Команда пребывает на 3 месте таблицы.

При этом команда потенциально обязана бороться за 1 место. Между тем, отставание от лидера составляет 6 очков.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. «Сан-Паулу» уверенно переиграл «Интернасьонал Лимейра» (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Сан-Паулу» забил 6 мячей. При этом и в свои ворота команда пропустила столько же.

Более того, «Сан-Паулу» не проигрывал в трех своих последних поединках. Вот только потери очков на ровном месте стали неприятной традицией.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: разумеется, команда постарается подтянуться к лидерам. Тем более, в случае виктории над «поросятами» отставание сократится до 3 очков.

Поединки против «Палмейраса» для команды проходят традиционно сложно. В пяти последних очных поединках соперники по 2 раза обменялись победами.

Нет сомнений, что «Сан-Паулу» не будет отсиживаться в тылах. Потенциал у команды весьма серьезный.

«Палмейрас»

Турнирное положение: «Палмейрас» ныне сражается за победу в чемпионате штата. Команда на текущий момент как раз находится на 1 месте турнирной таблицы.

Команда забила 18 мячей в ворота соперников, пропустив в свои ворота 8.

Последние матчи: в своих последних поединках «Палмейрас» активно набирал очки. В 5 матчах «поросята» выиграли трижды при 2 паритетах.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: команда явно намеревается выиграть чемпионат штата Паулиста. Вот только гандикап от преследователей невелик.

При этом команда выиграла в двух своих последних поединках. Да и вообще, «Палмейрас» смотрится интереснее конкурентов в штате Паулиста.

В предыдущем поединке «Палмейрас» добыл три очка. Команда сумела справиться со скромной «Португезой» (2:0).

Неплохо проявляет себя форвард Флако Лопес. Аргентинец забивал практически в каждом из последних матчей.

Статистика для ставок

«Поросята» еще ни разу не проиграли в чемпионате штата

«Палмейрас» забил больше всех в чемпионате штата Паулиста — 18 мячей

«Сан-Паулу» не проигрывал в 3 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сан-Паулу» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.43. Ничья оценена в 3.14, а победа оппонента — в скромные 2.87.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совершенно разными коэффициентами — 2.21 и 1.62.

Прогноз: «Поросята» выглядят монолитнее соперника, и наверняка постараются закрепиться на первой позиции.

«Палмейрас» в последних матчах выглядел довольно выгодно, и явно будет пытаться преуспеть в атаке.

Ставка: Победа «Палмейраса» за 2.87.

Прогноз: более рискованный прогноз, что команды в этой встрече проявят высокую атакующую активность.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.21