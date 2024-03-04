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    Сумеют ли «поросята» закрепиться на вершине?

    «Сан-Паулу» — «Палмейрас». Ставка (к. 2.87) и прогноз на футбол, чемпионат штата Паулиста, 4 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сан-Паулу» — «Палмейрас»
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    В рамках 11-го тура чемпионата штата Паулиста Бразилии 4 марта пройдет матч «Сан-Паулу» — «Палмейрас». Начало — 02:00 (мск). «Сан-Паулу» — «Палмейрас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Сан-Паулу»

    Турнирное положение: «Сан-Паулу» пока не блещет высокими результатами. Команда пребывает на 3 месте таблицы.

    При этом команда потенциально обязана бороться за 1 место. Между тем, отставание от лидера составляет 6 очков.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. «Сан-Паулу» уверенно переиграл «Интернасьонал Лимейра» (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Сан-Паулу» забил 6 мячей. При этом и в свои ворота команда пропустила столько же.

    Более того, «Сан-Паулу» не проигрывал в трех своих последних поединках. Вот только потери очков на ровном месте стали неприятной традицией.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: разумеется, команда постарается подтянуться к лидерам. Тем более, в случае виктории над «поросятами» отставание сократится до 3 очков.

    Поединки против «Палмейраса» для команды проходят традиционно сложно. В пяти последних очных поединках соперники по 2 раза обменялись победами.

    Нет сомнений, что «Сан-Паулу» не будет отсиживаться в тылах. Потенциал у команды весьма серьезный.

    «Палмейрас»

    Турнирное положение: «Палмейрас» ныне сражается за победу в чемпионате штата. Команда на текущий момент как раз находится на 1 месте турнирной таблицы.

    Команда забила 18 мячей в ворота соперников, пропустив в свои ворота 8.

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    • Последние матчи: в своих последних поединках «Палмейрас» активно набирал очки. В 5 матчах «поросята» выиграли трижды при 2 паритетах.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: команда явно намеревается выиграть чемпионат штата Паулиста. Вот только гандикап от преследователей невелик.

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    При этом команда выиграла в двух своих последних поединках. Да и вообще, «Палмейрас» смотрится интереснее конкурентов в штате Паулиста.

    В предыдущем поединке «Палмейрас» добыл три очка. Команда сумела справиться со скромной «Португезой» (2:0).

    Неплохо проявляет себя форвард Флако Лопес. Аргентинец забивал практически в каждом из последних матчей.

    Статистика для ставок

    • «Поросята» еще ни разу не проиграли в чемпионате штата

    • «Палмейрас» забил больше всех в чемпионате штата Паулиста — 18 мячей

    • «Сан-Паулу» не проигрывал в 3 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сан-Паулу» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.43. Ничья оценена в 3.14, а победа оппонента — в скромные 2.87.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совершенно разными коэффициентами — 2.21 и 1.62.

    Прогноз: «Поросята» выглядят монолитнее соперника, и наверняка постараются закрепиться на первой позиции.

    «Палмейрас» в последних матчах выглядел довольно выгодно, и явно будет пытаться преуспеть в атаке.

    Ставка: Победа «Палмейраса» за 2.87.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что команды в этой встрече проявят высокую атакующую активность.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.21

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    Ставка и прогноз на матч «Сан-Паулу» — «Палмейрас» с коэффициентом 2.87. Дата матча: 04.03.2024. Прогнозы на футбол. Сумеют ли «поросята» закрепиться на вершине?
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