В рамках 28-го тура чемпионата Кипра 4 марта пройдет матч АЕК Ларнака — «Арис» Лимасол. Начало — 19:00 (мск). АЕК Ларнака — «Арис» Лимасол: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

АЕК Ларнака

Турнирное положение: АЕК Ларнака в нынешнем сезоне борется за чемпионский титул. Сейчас команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

При этом с реализацией у команды имеются заметные сложности. В 27 матчах АЕК Ларнака забил лишь 45 мячей.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда разжилась тремя очками. АЕК Ларнака минимально одолел «Пафос».

Вообще, в 5 своих последних матчах АЕК Ларнака выиграл трижды при 2 поражениях. Вот только вылет из Кубка Кипра от «Аполлона» (1:2) откровенно удручил.

Отставание от лидера измеряется 5 очками. Да и теряет очки команда с незавидным постоянством, подтверждением чему служат 7 ничьих в чемпионате.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: на текущий момент команда не блещет стабильностью результатов. Клуб из Ларнаки пока не выглядит кандидатом в чемпионы.

Поединки против «Ариса» Лимасол для команды проходят традиционно сложно. Из пяти очных встреч АЕК Ларнака выиграл и проиграл по 2 раза.

В последней очной встрече команда переиграла «Арис» со счетом 2:1. Да и лидер атак Фран Соль пребывает в отличных кондициях, отличившись уже 14 голами.

«Арис» Лимасол

Турнирное положение: «Арис» Лимасол в нынешнем сезоне снова сражается за чемпионскую корону. Сейчас команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

Команда забила 54 мяча в ворота соперников, пропустив в свои ворота 23.

Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у команды три виктории при двух поражениях. Причем «Арис» чередует успешные поединки с провальными.

В 5 последних поединках игроки команды забили 11 мячей в ворота соперников. Причем пропустила команда 5 мячей.

При этом не так давно команда выдала яркий поединок, разгромив АЕЛ (4:0). Ну а Кокорин в нем уже за 6 минут оформил дубль.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Арис» Лимасол выглядит бледновато. Да и Александр Кокорин забил лишь 6 мячей в текущем чемпионате.

Плюс ко всему, «Арис» Лимасол слишком часто раздаривает очки более слабым оппонентам. Команда уступила «Омонии» в родных стенах (1:2).

В своем предыдущем поединке «Арис» Лимасол добыл победу. Одолев «Анортосис» (3:2), команда Кокорина вышла в полуфинал Кубка Кипра.

И уж совсем очевидно, что в этой встрече «Арис» Лимасол будет активно атаковать. Отставание от лидера составляет всего 4 очка.

Статистика для ставок

«Арис» Лимасол на 4 очка отстает от лидера чемпионата

Форвард АЕКа Ларнака Фран Соль с 14 мячами возглавляет гонку бомбардиров чемпионата

«Арис» Лимасол, наряду с АПОЭЛом, лидирует по числу побед — 18

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: АЕК Ларнака — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.53. Ничья оценена в 3.42, а победа оппонента — в скромные 2.62.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно равными коэффициентами — 1.89 и 1.89.

Прогноз: АЕК Ларнака явно не успеет оправиться от вылета из Кубка Кипра, что дает неплохие шансы на успех гостям.

«Арису» Лимасол нужно срочно набирать очки, дабы догнать лидера, да и Кокорин явно намерен пополнить свой голевой багаж.

Ставка: Победа «Ариса» Лимасол за 2.62.

Прогноз: более рискованный прогноз, что кому-то из соперников не удастся отличиться.

Ставка: Обе не забьют за 2.11