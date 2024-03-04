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    Команда Кокорина возьмет три очка

    АЕК Ларнака — «Арис» Лимасол. Ставка (к. 2.62) и прогноз на футбол, чемпионат Кипра, 4 марта 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Высшая лига Кипра Прогнозы на АЕК Ларнака Прогнозы на Арис Прогнозы на Александр Кокорин
    Прогноз и ставки на АЕК Ларнака — «Арис» Лимасол
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    Александр Кокорин
    В рамках 28-го тура чемпионата Кипра 4 марта пройдет матч АЕК Ларнака — «Арис» Лимасол. Начало — 19:00 (мск). АЕК Ларнака — «Арис» Лимасол: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    АЕК Ларнака

    Турнирное положение: АЕК Ларнака в нынешнем сезоне борется за чемпионский титул. Сейчас команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

    При этом с реализацией у команды имеются заметные сложности. В 27 матчах АЕК Ларнака забил лишь 45 мячей.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда разжилась тремя очками. АЕК Ларнака минимально одолел «Пафос».

    Вообще, в 5 своих последних матчах АЕК Ларнака выиграл трижды при 2 поражениях. Вот только вылет из Кубка Кипра от «Аполлона» (1:2) откровенно удручил.

    Отставание от лидера измеряется 5 очками. Да и теряет очки команда с незавидным постоянством, подтверждением чему служат 7 ничьих в чемпионате.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: на текущий момент команда не блещет стабильностью результатов. Клуб из Ларнаки пока не выглядит кандидатом в чемпионы.

    Поединки против «Ариса» Лимасол для команды проходят традиционно сложно. Из пяти очных встреч АЕК Ларнака выиграл и проиграл по 2 раза.

    В последней очной встрече команда переиграла «Арис» со счетом 2:1. Да и лидер атак Фран Соль пребывает в отличных кондициях, отличившись уже 14 голами.

    «Арис» Лимасол

    Турнирное положение: «Арис» Лимасол в нынешнем сезоне снова сражается за чемпионскую корону. Сейчас команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

    Команда забила 54 мяча в ворота соперников, пропустив в свои ворота 23.

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    • Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у команды три виктории при двух поражениях. Причем «Арис» чередует успешные поединки с провальными.

    В 5 последних поединках игроки команды забили 11 мячей в ворота соперников. Причем пропустила команда 5 мячей.

    При этом не так давно команда выдала яркий поединок, разгромив АЕЛ (4:0). Ну а Кокорин в нем уже за 6 минут оформил дубль.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Арис» Лимасол выглядит бледновато. Да и Александр Кокорин забил лишь 6 мячей в текущем чемпионате.

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    Плюс ко всему, «Арис» Лимасол слишком часто раздаривает очки более слабым оппонентам. Команда уступила «Омонии» в родных стенах (1:2).

    В своем предыдущем поединке «Арис» Лимасол добыл победу. Одолев «Анортосис» (3:2), команда Кокорина вышла в полуфинал Кубка Кипра.

    И уж совсем очевидно, что в этой встрече «Арис» Лимасол будет активно атаковать. Отставание от лидера составляет всего 4 очка.

    Статистика для ставок

    • «Арис» Лимасол на 4 очка отстает от лидера чемпионата

    • Форвард АЕКа Ларнака Фран Соль с 14 мячами возглавляет гонку бомбардиров чемпионата

    • «Арис» Лимасол, наряду с АПОЭЛом, лидирует по числу побед — 18

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: АЕК Ларнака — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.53. Ничья оценена в 3.42, а победа оппонента — в скромные 2.62.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно равными коэффициентами — 1.89 и 1.89.

    Прогноз: АЕК Ларнака явно не успеет оправиться от вылета из Кубка Кипра, что дает неплохие шансы на успех гостям.

    «Арису» Лимасол нужно срочно набирать очки, дабы догнать лидера, да и Кокорин явно намерен пополнить свой голевой багаж.

    Ставка: Победа «Ариса» Лимасол за 2.62.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что кому-то из соперников не удастся отличиться.

    Ставка: Обе не забьют за 2.11

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    Ставка и прогноз на матч АЕК Ларнака — «Арис» Лимасол с коэффициентом 2.62. Дата матча: 04.03.2024. Прогнозы на футбол. Команда Кокорина возьмет три очка
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